Kaj je v resnici storil Brad Pitt?

Medtem ko Hollywood številnim zvezdnikom ne odpusti precej manjših družinskih škandalov, sta kariera in ugled Brada Pitta kljub odmevni ločitvi ostala skoraj neomadeževana. Zato številni oboževalci še danes ne razumejo, kaj je pripeljalo do tega, da se je vseh šest njegovih otrok odreklo očetovemu priimku in prekinilo stike z njim. Vsi otroci igralca so danes polnoletni in po vsem sodeč, nihče od njih ne želi več uporabljati priimka Pitt.

Potem ko sta 12. julija polnoletnost dočakala še dvojčka Vivienne in Knox Jolie-Pitt, je pričakovati, da bosta tudi uradno zaprosila za izbris priimka Pitt iz svojega imena. Že nekaj časa se namreč predstavljata le s priimkom Jolie. Pred njima so se očetovemu priimku uradno odrekli Shiloh, Zahara in Maddox. Brad razmer, čeprav ta zgodba traja že več let, ni komentiral. Tudi Angelina Jolie nikoli ni javno pojasnila razlogov, prav tako o tem molčijo njuni otroci. Jasno je le eno: odnosi v družini Jolie-Pitt že dolgo niso več takšni, kot so bili nekoč.

Zakaj so vsi otroci očetu obrnili hrbet?

Čeprav nihče iz družine ni uradno spregovoril o medsebojnih odnosih, je znano, da so se otroci po ločitvi Angeline Jolie in Brada Pitta leta 2016 od očeta precej oddaljili. Ali so v zadnjih letih sploh še v stikih, ni znano. Vse naj bi doseglo vrhunec po incidentu na zasebnem letalu leta 2016, po katerem je Angelina vložila zahtevo za ločitev. Po govoricah so bile težave v zakonu sicer prisotne že dlje časa, vendar naj bi bil prav ta let prelomni trenutek. Zaradi dogodka je preiskavo sprožil celo FBI, ki pa jo je pozneje zaključil brez obtožnice.

Kaj naj bi se zgodilo na letalu?

Po poročanju revije Variety je Angelina Jolie agentom FBI povedala, da je Brad Pitt med letom fizično in verbalno napadel tako njo kot njune otroke. Trdila je, da jo je igralec odpeljal v letalsko stranišče, jo zgrabil za glavo, jo pritisnil ob steno, medtem pa udarjal po stropu letala, in kričal: »Ti uničuješ to družino.« Med incidentom je eden od otrok prišel do vrat stranišča in vprašal mamo, ali je v redu. Pitt naj bi odgovoril: »Ne, ni v redu. Ona uničuje to družino. Nora je.«

Angelina je navedla še, da je utrpela več poškodb, med drugim poškodbo komolca. Po njenih besedah je Pitt pil alkohol, jo polil s pivom in po letalu razlil vino. Vsemu naj bi bili priča tudi otroci, ki so bili takrat stari med osem in petnajst let. Ko je eden od njih očeta užalil, naj bi bil Pitt videti, kot da ga bo napadel. Angelina je stopila med njiju, Brad naj bi jo prijel za vrat in jo porinil na sedež.

Po pristanku je bila škoda zaradi razlitega vina na letalu ocenjena na približno 25.000 dolarjev. Angelina je dejala, da se je Pitt vedel neracionalno in da se je ob njem počutila kot talka. Ko je predlagala, da bi z otroki odšla v hotel, naj bi ji zakričal: »Mojih prekletih otrok ne boš odpeljala.« Po besedah tiskovne predstavnice FBI Laure Eimiller so leta 2016 sklenili, da proti Pittu ne bodo vložili obtožnice. Pred nekaj leti je portal Page Six objavil fotografijo, na kateri naj bi bila vidna modrica, ki jo je Angelina utrpela med incidentom. Pojavile so se tudi trditve, da naj bi Pitt fizično obračunal s takrat 15-letnim Maddoxom, ki je poskušal zaščititi mater. Vir blizu igralca je za revijo People pozneje povedal, da je prišlo le do fizičnega stika v predelu ramen in da Maddox ni bil poškodovan.

Boj z odvisnostjo

Brad Pitt nikoli ni skrival, da je imel težave z alkoholom in drogami. Po dogodku na letalu je postalo jasno, kako resna je bila njegova odvisnost. Septembra 2016 se je začel udeleževati srečanj anonimnih alkoholikov, pozneje je v intervjuju spregovoril o tem, kako je premagal alkoholizem. Mediji so poročali tudi, da je po razhodu z Angelino lahko videval otroke le pod pogojem, da opravlja teste za droge in alkohol. Koliko je to vplivalo na njegov odnos z otroki, ni znano. Revija People je leta 2024 poročala, da ima še vedno pravico do stikov z mlajšima otrokoma, z odraslimi naj ne bi bil več v stiku.

Pax je javno povedal, kaj si misli o očetu

Vseh šest otrok se javnosti izogiba in o družinskih odnosih ne govori. Izjema je Pax Jolie-Pitt. Angelina je triletnega leta 2007 posvojila v Vietnamu, Brad ga je leto pozneje tudi uradno posvojil. Pred nekaj leti je Pax na očetovski dan na instagramu objavil staro fotografijo Brada Pitta in mu namenil ostre besede: »Življenja mojih najbližjih si spremenil v neprekinjen pekel. Sebi in svetu lahko govoriš, kar koli želiš, toda resnica bo nekoč prišla na dan. Srečen očetovski dan, ti prekleto grozen človek.«