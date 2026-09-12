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ALEKSANDRA ČOLIĆ

Poročila se je z eno največjih glasbenih zvezd Balkana, a službe ni pustila (VIDEO)

Aleksandra Čolić se je po poroki z enim najbolj priljubljenih pevcev v regiji umaknila iz javnosti, vendar ni opustila svoje poklicne poti.
Zdravko Čolić FOTO: Press
Zdravko Čolić FOTO: Press
A. G.
 12. 9. 2026 | 20:32
5:41
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Zdravko Čolić že desetletja velja za eno največjih imen regionalne glasbene scene, vendar je svoje zasebno življenje vedno skrbno varoval pred javnostjo. Z Aleksandro, s katero ima hčerki Uno in Laro, je v zakonu že več kot dve desetletji, svojo ženo pa le redko pokaže na javnih dogodkih. Aleksandra se v javnosti pojavlja zelo redko, zato številni oboževalci priljubljenega pevca verjetno niti ne vedo, kako je videti. Še bolj zanimivo pa je, s čim se ukvarja žena ene največjih balkanskih glasbenih zvezd. Njen poklic namreč nima prav nič skupnega z estrado, zato bi lahko marsikoga presenetil.

Preden sta leta 2001 stopila pred oltar, sta bila Aleksandra in Zdravko Čolić več let v zvezi. V zakon sta vstopila precej spontano, na prvi maj, Čolić pa je nekoč razkril, da so celo njuni bližnji mislili, da gre za skrito kamero. »Poročila sva se na prvi maj povsem spontano. Vsi so mislili, da gre za skrito kamero, saj smo se odpravili na prvomajski izlet. Dolgo sva bila v zvezi, zato je bilo nekako zdaj ali nikoli. Spoštovanje in prijateljstvo morata obstajati. Dolgotrajne zveze za tistega, ki jih lahko ohrani, niso nujno slabe, ko gre za skupno življenje,« je takrat za medije povedal Čolić.

»Osvojila me je s preprostostjo in predanostjo«

Na vprašanje, kaj ga je pri Aleksandri najbolj pritegnilo, je Čolić nekoč odkrito spregovoril o njunem odnosu za revijo Azra. Spomnil se je njunih prvih srečanj v Makarski, kjer sta se spoznala, nato pa se še naprej videvala in postopoma začela ljubezensko zvezo. »Vsak moški ima rad, da nekdo skrbi zanj. Mislim, da je bilo to odločilno. Spoznala sva se davno v Makarski, Aleksandra je študirala v Beogradu, še naprej sva se videvala in sčasoma začela hoditi. Osvojila me je s svojo preprostostjo in predanostjo. Posvetila se mi je, misli name, skrbi zame, se obremenjuje z mano …« je povedal Čolić.

Dodal je, da nekaterih stvari v ljubezni preprosto ni mogoče razložiti in da človek včasih prepozna osebo, s katero si želi deliti življenje. »Človek nekako prepozna osebo, ki bi jo spet rad videl, začuti neko čustvo, ki brez besed pove, da ji je mar zanj. Tega ne znam razložiti, saj je lahko pred tabo najlepša in najpametnejša ženska, ti pa komaj čakaš, da odide. Višja sila določa, zakaj so nekateri ljudje skupaj, drugi pa ne. Sandrina in moja aura sta se prepoznali, kar je bilo verjetno povsem dovolj za vstop v neko novo dimenzijo,« je takrat dejal.

Ostala je zvesta svojemu poklicu

Čeprav je bila žena ene največjih regionalnih glasbenih zvezd, Aleksandra nikoli ni opustila lastne poklicne kariere. Dolga leta je delala kot profesorica geografije na šolah, svoje delo pa je nadaljevala tudi po tem, ko je začela zvezo s Čolićem. V devetdesetih letih je delala tudi kot nadomestna profesorica za kolegico, ki je bila na bolniškem dopustu, v eni od osnovnih šol na Banovem brdu v Srbiji. Čeprav je tam ostala razmeroma kratek čas, so si jo učenci zapomnili kot prijazno in dostopno profesorico.

Seveda se je novica, da je njihova profesorica v zvezi z Zdravkom Čolićem, po šoli hitro razširila. Učencem je bilo še posebej zanimivo spraševati jo o slavnem pevcu. Po takratnih pričevanjih Aleksandra na njihova vprašanja ni reagirala živčno, temveč jih je sprejemala z nasmehom, poroča Nova.

»Nikoli nisem bil nezvest«

V letih njegove največje priljubljenosti so številne oboževalke sanjarile o tem, da bi osvojile Čolića. Pevec pa trdi, da ženi nikoli ni bil nezvest. Aleksandra naj tudi ne bi bila pretirano ljubosumna na ženske, ki so se zaradi njegove kariere pogosto znašle v njegovi bližini. »Res sem čist in dober. Ljudje mislijo, da hodim vsepovsod naokoli, ampak ni tako. Sem naraven in normalen. Moja komunikacija z ženskami temelji na spoštovanju,« je nekoč povedal priljubljeni Čola.

Njuna družinska sreča se je leta 2001 še povečala, ko se jima je rodila prva hči Una, istega leta, ko sta se poročila. Pet let pozneje je na svet prišla še njuna druga hči Lara. Čeprav njun zakon traja že več kot dve desetletji, je Čolić nekoč priznal, da tudi pri njiju ni vedno vse idealno. Tako kot pri večini staršev so tudi pri njiju nesoglasja najpogosteje povezana z vzgojo otrok. »Najpogosteje se prepirava zaradi tega, kaj otroci smejo in česa ne smejo. Ne tega, pazi na ono. Pri tem se sploh ne znajdem,« je priznal pevec.

Čolić je ob tem poudarjal, kako pomembno je otrokom postaviti jasne meje, saj verjame, da jih bodo nekoč prav zaradi tega znali ceniti. Čeprav sta odraščali ob slavnem očetu, Una in Lara po njegovih besedah nikoli nista imeli posebnih ugodnosti zaradi njegovega imena.

Družinsko življenje skriva pred javnostjo

Čolić si je ves čas prizadeval zaščititi njuno zasebnost, zato hčerk ni želel pretirano izpostavljati javnosti. Znan je tudi po tem, da družinskih fotografij ne želi uporabljati za naslovnice revij, temveč svoje zasebno življenje raje ohranja stran od žarometov, ki ga spremljajo skozi vso njegovo kariero, poroča.

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