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Kaj pogreša Ellen DeGeneres

Kot gostja priljubljene oddaje je spregovorila, je o življenju daleč od kamer in o morebitni vrnitvi na male zaslone.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 25. 10. 2026 | 09:00
6:32
A+A-

Slavna ameriška komičarka in televizijska voditeljica Ellen DeGeneres je štiri leta po koncu svoje priljubljene pogovorne oddaje gledalce presenetila z redkim televizijskim nastopom. Gostovala je v britanski oddaji The Graham Norton Show, kjer so se ji pridružili Quentin Tarantino, Colin Farrell in Gemma Chan. Med pogovorom se je spominjala let, ki jih je preživela pred kamerami, ter razkrila, kako je po umiku iz televizijskega sveta videti njeno življenje.

»Veliko stvari pogrešam. Pogrešam vsakodnevni smeh s scenaristi. Pogrešam goste. Pogrešam poljubljanje Colina,« se je pošalila in se spomnila svojih znanih televizijskih trenutkov z igralcem Colinom Farrellom. Razkrila je še, da razmišlja o možnosti novega televizijskega projekta v Veliki Britaniji, kjer danes živi z ženo Portio de Rossi.

Pošalila se je na račun britanske televizije

Ni zamudila priložnosti, da bi se pošalila na račun britanskega televizijskega programa. Opozorila je, da imajo tam oddaje o šivanju, izdelovanju keramike in celo oddaje, v katerih ljudje gledajo druge ljudi, ki gledajo televizijo. Zato je sklenila, da bi lahko tudi sama zasnovala oddajo, v kateri bi kosila travo in se medtem prepustila svojim mislim.

»Lahko bi jo poimenovala Lawn and Order,« je dejala ter se poigrala z naslovom znane kriminalistične serije Law & Order (Zakon in red). Njeno gostovanje je pritegnilo veliko pozornosti, saj se je v zadnjih letih le redko pojavljala na televiziji. Legendarno oddajo The Ellen DeGeneres Show je, po kar 19 sezonah predvajanja končala leta 2022. Čeprav je bila dolga leta ena najbolj priljubljenih televizijskih osebnosti v ZDA, so konec njene oddaje zaznamovale številne afere.

Obtožbe o strupenem delovnem okolju so omajale njen ugled

Leta 2020 so nekdanji in takratni zaposleni razkrili obtožbe o toksičnem delovnem okolju, neprimernem vedenju in slabem odnosu do osebja. Ellen se je zaradi vsega večkrat javno opravičila, njen sloves nasmejane in vedno prijazne voditeljice pa je bil resno omajan. Kljub temu je za njo več desetletij dolga kariera. Rodila se je 26. januarja 1958 v ameriški zvezni državi Louisiana. Preden je postala televizijska zvezda, je opravljala različna dela, med drugim je delala kot natakarica in prodajalka.

Kariero je začela z nastopi v manjših komičnih klubih, velik preboj pa doživela leta 1986, ko je nastopila v oddaji The Tonight Show Starring Johnny Carson. Njen nastop je navdušil legendarnega voditelja, ki jo je povabil, naj se mu pridruži na kavču. Takrat je to pomenilo posebno priznanje za stand-up komike. V devetdesetih letih je dodatno zaslovela s komedijo Ellen, ki so jo predvajali med letoma 1994 in 1998.

Leta 1997 je javno razkrila, da je lezbijka

Eden najpomembnejših trenutkov njenega življenja se je zgodil leta 1997, ko je javno povedala, da je lezbijka. Enako je storil tudi njen lik v seriji, s čimer je Ellen zaznamovala televizijsko zgodovino. Vendar je odločitev na drugi strani sprožila številne negativne odzive, serijo so ukinili leto pozneje.

Po nekaj poklicno težkih letih se je vrnila na vrh. Leta 2003 je začela voditi oddajo The Ellen DeGeneres Show, ki je hitro postala ena najbolj gledanih dnevnih pogovornih oddaj v ZDA. V skoraj dveh desetletjih je gostila številne svetovne zvezdnike, med njimi Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Taylor Swift in Justina Bieberja.

Gledalce je osvajala s sproščenimi pogovori, plesnimi točkami, humorjem in presenečenji, ki jih je pripravljala za goste. Oddaja je osvojila številne nagrade emmy, Ellen pa je postala eno najvplivnejših imen ameriške televizije. Uspešna je bila tudi kot igralka. Svoj glas je posodila priljubljeni animirani ribici Dory v Pixarjevih filmih Reševanje malega Nema in Iskanje pozabljive Dory. Leta 2016 ji je takratni ameriški predsednik Barack Obama podelil predsedniško medaljo svobode, eno najvišjih civilnih odlikovanj v ZDA.

Z ženo Portio de Rossi sta se preselili v Veliko Britanijo

Od leta 2004 je v zvezi z igralko Portio de Rossi. Poročili sta se leta 2008 na svojem domu v Kaliforniji. Že vrsto let veljata za enega najbolj znanih istospolnih parov v Hollywoodu, Ellen pa je pogosto poudarjala, koliko ji pomeni ženina podpora.

Po ameriških predsedniških volitvah leta 2024, na katerih je zmagal Donald Trump, sta se odločili preseliti se v Veliko Britanijo. Ellen je pred tem priznala, da jo skrbi vse večja podpora konservativnih krogov morebitni odpravi pravice do istospolnih porok. Julija 2025 je med nastopom pred občinstvom gledališča Everyman v angleškem Cheltenhamu razkrila, kako sta se s Portio odločili, da ostaneta v Evropi: »Prišli sva dan pred volitvami, zjutraj pa sva se zbudili ob kopici sporočil prijateljev z jokajočimi emotikoni. Pomislila sem: "Zmagal je". Takrat sva rekli: "Ostali bova tukaj,"« je povedala.

Se bo vrnila na televizijske zaslone?

Po umiku s televizije se je Ellen posvetila zasebnemu življenju, živalim in nepremičninam, ki so že dolgo ena njenih največjih strasti. Znana je po kupovanju, prenavljanju in prodajanju luksuznih hiš, o ljubezni do notranjega oblikovanja je pisala tudi v svojih knjigah. Kljub temu zabavne industrije ni povsem zapustila. Leta 2024 se je vrnila k stand-up komediji s posebnim nastopom For Your Approval, objavljenim na Netflixu.

V njem se je ozrla na afere, ki so zaznamovale zadnja leta njene televizijske kariere, na odnos z javnostjo in na življenje po koncu oddaje. Takrat je namignila, da je njena kariera v zabavni industriji končana. Toda z zadnjim gostovanjem pri Grahamu Nortonu je znova odprla vprašanje morebitne vrnitve.

Ali bo nekdanja kraljica ameriških pogovornih oddaj res ustvarila nov projekt na britanski televiziji, za zdaj ni znano. Vseeno pa se zdi, še vedno pogreša življenje pred kamerami, piše Ok magazine.

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