Kaj poreče kraljica? Dvojno življenje kralja

Če pogosto potujete z letalom, obstaja velika možnost, da vas je na kakšnem letu prevažal pravi kralj. Medtem ko večina evropskih monarhov prosti čas preživlja na potovanjih, lovu ali jadranju, namreč nizozemski Willem-Alexander že leta živi dvojno življenje, saj skoraj tri desetletja na komercialnih potniških letih občasno dela kot kopilot. Ta nenavadna zgodba je postala javna šele leta 2017, ko je kralj v intervjuju priznal, da občasno upravlja letala nizozemskega nacionalnega prevoznika KLM, razkriva Gloria.hr.

Za regionalno podružnico KLM Cityhopper leti predvsem na krajših evropskih linijah, v pilotski kabini pa sedi, da bi ohranjal potrebno število ur letenja in pilotsko licenco. Ljubezen do letalstva ga spremlja že od mladosti. Dodatno pilotsko dovoljenje za upravljanje večmotornih reaktivnih letal je pridobil leta 1989, poleg civilne ima tudi vojaško pilotsko licenco, ki mu jo je leta 1994 podelil njegov dedek princ Bernhard of Lippe-Biesterfeld, prav tako strasten pilot.

Leta 2001 je Willem-Alexander opravil najvišjo civilno pilotsko kvalifikacijo, licenco pilota zračnega prometa, ki omogoča upravljanje velikih potniških letal. Za ohranjanje te morajo piloti redno leteti in zbirati določeno število ur v zraku, zato je leta občasno letel kot gostujoči pilot pri KLM Cityhopperju. Do sredine leta 2017 je upravljal bodisi uradno vladno letalo bodisi letalo Fokker 70 iz redne flote. Potniki večinoma niso vedeli, da v pilotski kabini sedi kralj. Ko se je posadka predstavljala, je preprosto izpustil svoje ime. »Prednost je, da se nikoli ni treba predstaviti. Vedno lahko samo rečeš: dobrodošli na letu,« se je nekoč pošalil.

Odmik od vsakdanjosti

Za nizozemskega monarha letenje nikoli ni bil le običajen hobi. Večkrat je poudaril, da mu omogoča odmik od vsakodnevnih državnih obveznosti in protokola. V kabini je vse preprosto: obstajajo letalo, posadka, potniki in odgovornost, da je let varen. Prav ta osredotočenost in jasna struktura mu omogočata nekakšen miselni predah od politike in javnega življenja. Ko so leta 2017 iz flote umaknili letalo Fokker 70, je opravil dodatno usposabljanje za upravljanje letala Boeing 737 in licenco zanj pridobil junija istega leta. Tako je lahko nadaljeval občasno letenje kot kopilot. Boeing 737 je bil dolga leta tudi uradno letalo nizozemske vlade, zato je kralj med nekaterimi državniškimi obiski sedel v pilotski kabini lastnega državnega letala.

Nova doba, nova letala

Zdaj se to spreminja. Nacionalni prevoznik postopoma posodablja floto in Boeing 737 nadomešča z novo generacijo letal, kot je Airbus A321neo. Zaradi tega je kralj 11. marca 2026 opravil svoj zadnji načrtovani let kot kopilot na Boeingu 737. Vendar letenja ne opušča. Ker gre za drugačen tip letala, se trenutno dodatno usposablja za Airbus. Vsak model zahteva posebno licenco, zato mora pilot ob prehodu opraviti novo specializirano izobraževanje. Pričakuje se, da bo do konca leta 2026 pridobil licenco za upravljanje Airbusa A321neo in nadaljeval občasno letenje na komercialnih linijah, da bo ohranil svojo pilotsko licenco.

Njegova pilotska kariera se tako ne končuje, prehaja le v novo fazo. Po Fokkerju in Boeingu prihaja Airbus, kralj, ki leta skrivaj sedi v pilotski kabini ohranja svojo strast iz mladosti. Ni pa znano, kaj o njegovem zanimivem hobiju menijo njegova žena kraljica Maxima in njune hčerke, princese Catharina-Amalia, Alexia in Ariana.