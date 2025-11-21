Med živim televizijskim programom morajo biti voditelji pripravljeni na vse. Nujni so hitri odzivi in prisebnost. To se je pokazalo tudi v jutranjem programu na hrvaški nacionalni televiziji. Tako je v oddaji Dobro jutro, Hrvaška med vremensko napovedjo Kristine Klemenčić Novinc v kader nenadoma stopil voditelj Ognjen Golubić in presenetil gledalce.

»Kristina, moram ti pomagati, tvoj mikrofon nam je nekam izginil. Morali ga bomo poiskati, kam je izginil. Ga imaš?« ji je dejal, nakar se je meteorologinja začela smejati in iskati mikrofon.

»To se zgodi, ko imate eno uro premora, pa se sprehajate po stavbi in si mikrofon pripnete za pas ... Mislim, da boš morala vse ponoviti od začetka,« se je pošalil voditelj, meteorologinja pa se je opravičila, našla mikrofon in ga znova namestila, kamor spada.

Med živim televizijskim programom se lahko pripeti marsikaj. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

Dogajanje v studiu je navdušilo gledalce. Objavljamo nekaj odzivov:

»Simpatično je izpadlo«, »Lepo je to Ognjen izpeljal, naravno in nežno. Bravo, profi!« in »Nepredvidljivo, res je zelo simpatično izpadlo.«