Kaj se dogaja? Tereza Kesovija »iz zdravstvenih razlogov« odpovedala koncerta

Ena največjih glasbenih legend celotne regije Tereza Kesovija bi morala v začetku oktobra nastopiti v Koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega, vendar sta njena koncerta, predvidena za 3. in 4. oktober, iz zdravstvenih razlogov prestavljena. Organizatorji so oboževalce hrvaške dive, ki so že kupili vstopnice, obvestili tudi o postopku njihovega vračila.

Na družbenih omrežjih se je oglasila tudi sama Tereza, ki bo prav 3. oktobra dopolnila 88 let. »Dragi moji, vem, kako zelo smo se vsi veselili prihajajočih koncertov v Lisinskem, a zaradi nepričakovanih kardioloških težav in izrecnih navodil strokovne zdravniške ekipe moram naše srečanje prestaviti in poslušati svoje srce, tokrat na nekoliko drugačen način ter mu dati čas, da si opomore. Iz srca se vam zahvaljujem za razumevanje, ljubezen in podporo, ki sem jo vedno čutila in jo čutim tudi zdaj od vseh vas. Pazite nase, jaz pa se bom potrudila, da čim prej okrevam, da bomo lahko vse to nadoknadili in skupaj zapeli glasneje kot kdaj koli prej. Rada vas imam, vaša Tereza,« je zapisala v objavi na družabnem omrežju.

Vsem, ki so vstopnice kupili prek spleta, ni treba storiti nič, piše Dnevnik.hr, saj jim bo denar samodejno vrnjen na račun, s katerega je bila transakcija opravljena. Kupci, ki so vstopnice kupili na blagajni Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskega, pa lahko zahtevajo vračilo denarja od petka, 2. oktobra. Organizatorji se zahvaljujejo za razumevanje, potrpežljivost in podporo, novi datumi koncertov pa še niso znani.