Kaj se dogaja z Britney Spears? Spet so jo aretirali

Britney Spears so v četrtek v domači Kaliforniji policisti ponovno ustavili, ko je vozila pod vplivom opojnih substanc. To je bila že njena druga tovrstna aretacija v dveh mesecih. 44-letna nekdanja princesa popa je bila obtožena vožnje pod kombiniranim vplivom alkohola in vsaj ene droge, poročilo okrožnega državnega tožilstva okrožja Ventura povzema CNN. Predstavnik Spearsove, ki so ga so prosili za komentar, se na vprašanja še ni odzval so dodali pri CNN. V policijskem poročilu ni bilo navedeno, katero vrsto alkohola ali drog ali kakšno količino enega in drugega je Spearsova uživala, preden je sedla za volan.

Britney Spears je bila zaradi vožnje pod vplivom opojnih substanc aretirana že 4. marca letos. Takrat so jo policisti ustavili zaradi prehitre in nevarne vožnje v bližini doma, hitro pa so posumili, da bi lahko bil za takšno vožnjo kriv alkohol. Opravila je vrsto testov treznosti na terenu, ki so potrdili, da njeno psihofizično stanje ni primerno, da z vožnjo nadaljuje, zato je končala na policijski postaji. Že naslednji dan so jo po plačilu varščine izpustili, njen predstavnik pa je dejanja Spearsove označil za »popolnoma neopravičljiva« in dejal, da upa, da bi bil to »prvi korak k dolgo pričakovani spremembi, ki se mora zgoditi v Britneyjinem življenju«. Svetlolasa pevka se je nato prejšnji mesec prostovoljno prijavila v center za zdravljenje odvisnosti od drog in alkohola, a zdravljenje, kot kaže ni bilo najbolj uspešno.

Ena nekoč najbolj slavnih in prepoznavnih pevk na svetu, ki ji življenje ni prizanašalo, bo o svoji usodi izvedela v ponedeljek, v primeru, da bo krivdo za vožnjo pod vplivom opojnih substanc priznala, jo lahko doleti do 12 mesecev pogojne kazni, kar pomeni, da v naslednjem letu ne bo smela ponoviti prekrška.