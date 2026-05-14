Kaj se dogaja z Britney? V restavraciji kričala in celo lajala

Le nekaj dni po tem, ko je zapustila rehabilitacijski center za odvajanje od prepovedanih drog in alkohola ter končala obravnavo zaradi vožnje pod vplivom alkohola, so nekdanjo pop princesko opazili v eni od kalifornijskih restavracij, kjer ni bila videti prav dobro. 44-letna Britney Spears, ki je v preteklosti že povzročila nemalo incidentov, zaradi katerih je oboževalce zanjo močno zaskrbelo, se je po navedbah več prič med obiskom restavracije v Sherman Oaksu zdela vznemirjena, večkrat je povzdignila glas, kričala in celo lajala, piše portal TMZ. Gostje so za portal med drugim povedali, da je Spears v nekem trenutku vstala in se med mizami sprehodila z nožem v roki, zaradi česar so bili gostje še dodatno zaskrbljeni.
Po pričevanju očividcev je Spears prišla na večerjo z neznanim moškim. Sprva se je zdela ljubeča, dejala naj bi mu celo, da ga ima rada, nato pa se je njeno razpoloženje hitro spremenilo. Najprej si je v lokalu prižgala cigareto, čeprav to v Kaliforniji ni dovoljeno, a nihče od zaposlenih menda ni reagiral. Nato je bilo videti, da sta se z moškim, ki jo je spremljal, sprla, čeprav so očividci slišali le glas svetlolase pevke, ki je postajal vedno glasnejši, dokler ni prerasel v kričanje, 44-letna mama dveh že odraslih sinov naj bi nato celo nekajkrat zalajala. Po navedbah TMZ je Britney na koncu domov pospremila njena varnostna ekipa.