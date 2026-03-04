Kaj se dogaja z Demi Moore? »Ne vemo, zakaj je takšna, nehajte!«

Hollywoodska igralka Demi Moore je že desetletja med največjimi filmskimi zvezdami in je v zadnjem času po velikem uspehu filma Substanca skoraj vsak dan v središču javnosti. Prisotna je na vsakem pomembnejšem dogodku, nedavno pa je na rdečih preprogah pritegnila veliko pozornosti. Najprej se je pojavila na reviji modne hiše Gucci na tednu mode v Milano, kjer je mnogi zaradi preobrazbe sloga, sploh zaradi krajše pričeske, sploh niso prepoznali, nato je bila med povabljenimi na podelitvi nagrad igralskega ceha SAG, kjer je navdušila v kreaciji Schiaparelli. Ob obeh priložnostih so se pojavili številni komentarji v smislu, da je igralka zaskrbljujoče vitka in da Hollywood znova vsiljuje nerealne lepotne standarde, piše Daily Mail.

»Je na Ozempicu?«, »Preveč je suha«, »Lani ni tako izgledala, kajne?«, »Ljubi bog, ali je v Hollywoodu sploh še kdo, ki ne uporablja zdravil za hujšanje?« so nekateri izmed komentarjev na družbenem omrežju X, kjer krožijo posnetki igralke z rdeče preproge. Hkrati številni izražajo skrb, da morda skriva zdravstvene težave. »Ne vemo, zakaj je takšna, nehajte,« »Morda je Demi bolna,« »Ni videti le suha, deluje nezdravo,« pišejo njeni oboževalci.

Dodatna ugibanja je sprožil posnetek s podelitve nagrad SAG, na katerem je videti, kot bi Demi med poziranjem rahlo drhtela. Številni uporabniki omrežja X so opozorili, da je drhtenje med možnimi stranskimi učinki uporabe Ozempica. Kot je navedeno v opisu tega zdravila za sladkorno bolezen, ki se v zadnjih letih pogosto zlorablja za hujšanje, je tresenje lahko eden od stranskih učinkov in med tistimi, zaradi katerih je priporočljivo poiskati nujno medicinsko pomoč.