Kaj se dogaja z Michaelom Schumacherjem? Družinski prijatelj spregovoril

Michael Schumacher ostaja popolnoma odmaknjen od oči javnosti, o njegovem zdravstvenem stanju pa je znanega zelo malo. Nekdanji dirkač Christian Danner je zdaj razkril, da si ga želi znova videti, hkrati pa priznal, da mu niti ljudje, ki bi lahko vedeli več, o njegovem stanju ne povedo ničesar. Schumacher, ki velja za enega največjih voznikov formule 1 vseh časov, se po hudi smučarski nesreči leta 2013, v kateri je utrpel katastrofalno poškodbo glave, popolnoma umika iz javnosti.

Trinajst let po nesreči družina Schumacher natančno naravo zdravstvenega stanja 57-letnika še vedno strogo skriva, zato je o zdravju nekdanjega prvaka in njegovem natančnem kraju bivanja znanega zelo malo. Prijatelji in ljudje, ki so bili nekoč blizu Schumacherju, pa so vendarle razkrili nekaj drobcev njegovega sedanjega življenja. Nekdanji dirkač Christian Danner je dejal, da si želi nemškega zvezdnika ponovno videti.

»Ne glede na to, kako je Michael danes videti ali v kakšnem stanju živi – tega ne vem – želim ga ponovno videti,« je Danner povedal v nedavnem intervjuju za OLBG. Danner je nadalje priznal, da Schumacherjeva odsotnost iz javnega življenja nakazuje, da verjetno ni dobrega zdravja. Kljub temu meni, da je formula 1 »pripravljena, da ga ponovno vidi«. »To, da se nikjer ne pojavlja, kaže na to, da verjetno ni v najboljšem stanju. Toda formula 1 je pripravljena na to. Formula 1 je pripravljena na vse,« je dejal. »Je eden od junakov v zgodovini formule 1, zato menim, da bi ga formula 1 brez težav sprejela nazaj, če bi bil dovolj srečen in v dovolj dobrem stanju, da bi se vrnil – ne glede na okoliščine in ne glede na njegovo zdravstveno stanje.«

»Zame bi bilo čudovito, če bi ga spet videl«

Danner je nadaljeval: »V vsakem športu obstajajo junaki, ki so imeli težave in so nekako padli. Toda dokler so živi, mislim, da vsem veliko pomeni, če jih lahko ponovno vidimo. Zame osebno bi bilo naravnost čudovito, če bi ga spet videl. Mislim, da tako čutijo skoraj vsi v formuli 1.«

Danner, ki danes deluje kot strokovni komentator formule 1, je dodal, da je v rednih stikih s Schumacherjevo ženo Corinno, vendar mu ta ni razkrila, kje družina trenutno živi. »Kroži veliko govoric, da je na Mallorci in da so ga namestili na tamkajšnjem posestvu in podobno,« je dejal. »Ko govorim s Corinno, tega ne omenja. Ko govorim z drugimi ljudmi, ki bi lahko vedeli, mi ne povedo ničesar.«

Kar zadeva dostop do Schumacherja, je družina obiske omejila na najožje družinske člane ter »nekaj zaupanja vrednih ljudi«, med katerimi sta Jean Todt in Luca Badoer. Za vse, ki niso del najožjega kroga zaupanja, redke informacije o njegovem stanju prihajajo predvsem prek Corinne.

Različna mnenja o tem, ali ga bo javnost še kdaj videla

Dannerjeve izjave so v neposrednem nasprotju z besedami Richarda Hopkinsa, ki je pred tem za SPORTbible dejal, da ne verjame, da bo javnost Schumacherja še kdaj videla.

»Mislim, da Michaela ne bomo več videli. Malo mi je neprijetno govoriti o njegovem zdravstvenem stanju zaradi tega, kako skrivnostna želi biti njegova družina, in to iz povsem razumljivih razlogov,« je dejal. »Lahko podam svoje mnenje, vendar nisem del njegovega najožjega kroga. Nisem Jean Todt, nisem Ross Brawn, nisem Gerhard Berger, ki obiskujejo Michaela. Od tega sem zelo daleč.«

Na vprašanje o odločitvi družine, da Schumacherjevo zdravstveno stanje strogo varuje pred javnostjo, je Hopkins dodal:

»Tako si želi družina. Mislim, da je to pošteno in spoštljivo do njih. Tudi če bi vedel več, bi bila družina razočarana, če bi te informacije delil z javnostjo.« Schumacher tako tudi trinajst let po nesreči ostaja ena največjih ugank športnega sveta. Medtem ko navijači po vsem svetu še vedno upajo, da ga bodo nekoč znova videli, njegova družina vztraja pri odločitvi, da njegovo zasebnost zaščiti pred očmi javnosti. Prav zato so tudi najmanjše informacije o sedemkratnem svetovnem prvaku formule 1 še vedno deležne velike pozornosti, poroča LADbible.