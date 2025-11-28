Kaj se dogaja z Michelle Obama: znova je sprožila polemike

Nove fotografije Michelle Obama so sprožile val komentarjev na družbenih omrežjih. Nekdanja prva dama Združenih držav Amerike je na instagramu objavila posnetke iz zakulisja fotografiranja z mednarodno priznano fotografinjo Annie Leibovitz, pri čemer je njena vitkejša postava takoj spodbudila ugibanja o morebitni uporabi ozempica ali podobnih pripravkov za uravnavanje telesne teže. Na fotografiranju, ki ga je vodila legendarna umetnica, je Michelle pozirala v preprosti kombinaciji: sivi majici, kavbojkah in rjavih semiš škornjih.

Pred objektivom je razkrila tudi del napetega trebuha, kar je še dodatno pritegnilo pozornost gledalcev. »@AnnieLeibovitz je vedno razumela, da je fotografija veliko več kot ujet trenutek, lahko pripoveduje zgodbo. Njena knjiga Ženske (Women) je popoln dokaz tega. V čast mi je bilo ponovno stati pred njenim objektivom,« je zapisala Michelle. Namesto debate o umetniškem vidiku fotografij pa se je večina razprav na spletu hitro preusmerila na njen videz. Pod objavami na X-u so mnogi komentirali, da je Michelle pri 61. letih precej vitkejša kot v preteklosti.

Nekateri uporabniki so brez zadržkov zaključili: »Tako je videti ozempic.« Drugi so ugibali, da bi lahko šlo za enega od sodobnih zdravil, spet tretji so pripomnili, da je ljudem očitno lažje vitko postavo pripisati preparatom kot pa disciplini, treningu in zdravi prehrani. Zaradi vse bolj vročih razprav in neprimernih komentarjev je bila možnost komentiranja pod njeno objavo na instagramu kmalu izključena.

Michelle Obama je sicer v preteklih intervjujih odkrito spregovorila o pridobivanju telesne teže v obdobju menopavze. »Nikoli se nisem redno tehtala, a v menopavzi pride tisti tihi porast, ki ga sprva sploh ne opaziš,« je povedala leta 2022. »Kar naenkrat ugotoviš, da so oblačila pretesna. Moram biti bolj pozorna, ne obsedena, le bolj pozorna.« V nedavnem pogovoru za revijo People je šestdeseta opisala kot prekrasno življenjsko obdobje, obenem pa poudarila, da je skrb za zdravje zanjo prioriteta že vse življenje: redna telesna vadba, uravnotežena prehrana in preventivni zdravstveni pregledi so del njene stalne rutine.

Dodatno je v intervjuju omenila, da želi s svojim načinom življenja navdihovati tudi druge ženske, ki se soočajo s spremembami v zrelih letih. Pogosto poudarja, da se telo skozi čas spreminja in da ni nič narobe, če človek poišče nove načine za ohranjanje počutja in vitalnosti. Izpostavila je, da se v javnosti rado pretirano ugiba o videzu znanih osebnosti, medtem ko se redkeje govori o njihovem zdravem življenjskem slogu ali dolgoletni samodisciplini. Michelle Obama se je večkrat dotaknila tudi teme mentalnega zdravja, ki ga obravnava kot neločljiv del celostnega dobrega počutja.

Povedala je, da ji kombinacija gibanja, rutine in podpore bližnjih pomaga ohranjati ravnovesje v zahtevnih življenjskih obdobjih. Hkrati je opozorila, da spremembe v telesu po 40. in 50. letu niso nekaj, česar bi se morali sramovati, temveč naravni del procesa. Kljub temu splet ne miruje: vsaka njena nova fotografija sproži razprave, ki pogosto presežejo meje dobrega okusa. Najnovejša zgodba ponovno odpira vprašanje, kako hitro smo pripravljeni sklepati o tujih telesih in kako pomembno je, da javne osebnosti ostanejo zvesti resnici, ne glede na pritiske okolice, povzema T-portal.