Kaj se je zgodilo? Hollywoodska diva na invalidskem vozičku

Najnovejši posnetki, ki so se razširili po družbenih omrežjih, so povzročili val ugibanj med oboževalci priznane hollywoodske igralke Jane Fonda. Na fotografijah je videti, kako jo na letališču prevažajo na invalidskem vozičku, pri prtljagi ji pomaga asistentka. Prizor je mnoge presenetil, saj je igralka pred dvema mesecema samozavestno hodila po modni pisti ter delovala vitalno in močno.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Po poročanju tujih medijev slavna igralka po tragični smrti režiserja Nicka Reinerja in njegove žene, ki sta bila nedavno umorjena, preživlja izjemno težko čustveno obdobje. Viri blizu igralke navajajo, da jo je ta dogodek globoko pretresel, piše Daily Mail. »Rob in Michele Reiner sta bila čudovita, skrbna, pametna, duhovita in velikodušna človeka. Vedno sta razmišljala, kako narediti svet boljši in prijaznejši,« je zapisala na instagramu dan po tem, ko so ju našli mrtva in nadaljevala:

FOTO: Profimedia

»Pomagala sta mi ustanoviti Odbor za prvi amandma. Predvčerajšnjim sem ju videla, delovala sta zdrava in srečna. Zlomljena sem od žalosti. Pretresena sem.« Kljub temu da je bila na invalidskem vozičku, je igralka tudi tokrat ohranila svoj prepoznavni slog, bila je urejena, s pričesko in modnimi dodatki, po katerih je znana že desetletja.

FOTO: Profimedia

V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila Jane Fonda eno najpomembnejših imen Hollywooda, do danes je nastopila v več kot 60 igralskih projektih. Prejela je dva oskarja, občinstvo jo občuduje tudi v kasnejših projektih, kot je kultna serija Grace in Frankie. V sedemdesetih in osemdesetih letih je s svojimi vadbenimi videi motivirala milijone žensk po vsem svetu ter postala pionirka fitnes revolucije.

Odkrito je govorila tudi o estetskih operacijah, priznala je, da nekatere obžaluje, in hkrati poudarila pomen iskrenosti glede pritiskov, ki so jim podvržene ženske v zabavni industriji. V zadnjih letih je pogumno spregovorila tudi o svojem boju z rakom, non-Hodgkinovim limfomom, ki je v remisiji ter poudarjala pomen preventivnih pregledov in skrbi za zdravje.