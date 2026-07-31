Kaj se je zgodilo? Nerazpoznavna zvezdnica kultnih serij

Ameriška igralka Camryn Manheim, ki jo gledalci poznajo po uspešnicah Odvetniška pisarna (The Practice) in Zakon in red (Law & Order), je presenetila z novim videzom. Dobitnica nagrade emmy se je na premieri monodrame z izvirnim naslovom Common Knowledge, ki jo podpisuje Rosie O'Donnell, v New Yorku pojavila z občutno vitkejšo postavo, zaradi česar je številni sprva skoraj niso prepoznali.

FOTO: Profimedia

Camryn Manheim je med kariero pogosto odkrito govorila o svojem odnosu do telesa. Ko je leta 1998 za vlogo odvetnice Ellenor Frutt v seriji Odvetniška pisarna prejela emmyja, je njen zahvalni govor postal eden najbolj nepozabnih trenutkov večera. »Ta nagrada je za vsa debela dekleta,« je dejala ob prevzemu priznanja. Pozneje je pojasnila, da s tem ni želela spodbujati debelosti, temveč sprejemanje samega sebe. »Ne zagovarjam sprejemanja debelosti, ampak sprejemanje sebe,« je povedala v intervjuju za The New York Times.

Camryn Manheim FOTO: Profimedia

V svojih spominih z naslovom Wake Up, I'm Fat! je razkrila tudi težko obdobje iz mladosti. Priznala je, da je nekoč zaradi želje po izgubi več kot 30 kilogramov med delom v gledališču jemala metamfetamin in s tem resno ogrozila svoje zdravje. V zadnjih letih je postopoma spremenila življenjske navade, njena telesna preobrazba pa je postala še opaznejša po nedavnem potovanju po Evropi. Med dopustom je obiskala tudi sina Mila Manheima v Španiji, kjer snema Disneyjevo igrano priredbo animiranega filma Tangled. V njej igra lik Flyna Riderja.

Milo, ki ga je Camryn leta 2001 rodila s pomočjo darovane sperme prijatelja in nekdanjega manekena Jeffreyja Brezovarja, večkrat poudarja, kako tesno sta povezana z mamo. »Prvih 18 let svojega življenja sem bil z njo vsak dan. Najin odnos je poseben zato, ker sva oba pripravljena vlagati vanj in si prizadevava, da drug drugega narediva boljša,« je lani povedal za revijo People.

Camryn Manheim bo kmalu znova zaigrala Toby Walters v težko pričakovanem nadaljevanju kultne komedije Romy in Michele: srednješolsko srečanje, v katerem se vračajo tudi Lisa Kudrow, Mira Sorvino in številni člani izvirne igralske zasedbe. Medtem je končala tudi snemanje psihološke grozljivke Deluxe Ocean View, ki bo kmalu prišla v kinematografe.