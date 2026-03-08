Kaj se skriva za bizarnimi potezami slavne igralke?

Gwyneth Paltrow je ena izmed tistih žensk, o katerih javnost nikoli nima nevtralnega mnenja, nekateri jo obožujejo, drugi ob vsakem njenem novem projektu zavijajo z očmi. Njene ideje pogosto sprožajo burne odzive tako med oboževalci kot kritiki, kar kaže na moč njenega vpliva. Hollywoodska ljubljenka 90-ih je osvojila oskarja za film Zaljubljeni Shakespeare in sodelovala v velikih uspešnicah, kot je Iron Man. Njeno že leta tako zaradi profesionalnih, kot zasebnih razlogov polni naslovnice.

Njene zveze z Bradom Pittom in Benom Affleckom so zaznamovale določeno obdobje, največ pozornosti pa je pritegnil njen zakon s Chrisom Martinom, pevcem skupine Coldplay. Njuna ločitev leta 2014 je bila označena kot zavedno ločevanje. Kljub razvezi sta Paltrow in Martin ostala v izjemno dobrih odnosih, kasneje je našla srečo s producentom Bradom Falchukom, s katerim se je poročila leta 2018. Par je za kratek čas živel ločeno, da bi ohranil romantiko, kar je ponovno sprožilo številne komentarje javnosti.

Podjetniška transformacija

Prava transformacija Gwyneth se je zgodila zunaj filmskega sveta. Leta 2008 je ustanovila blagovno znamko Goop, ki je prerasla v milijonski imperij. Tako se je začelo njeno drugo, mnogo bolj kontroverzno obdobje. Goop je postal sinonim za luksuzno razvajanje, a tudi za izdelke, ki so za mnoge, milo rečeno, nenavadni. Največ prahu je dvignila sveča z imenom vonj po vagini, ki jo je razprodala v rekordnem času. Obstajajo tudi energijska jajca iz žada, dragi razstrupljevalni programi, alternativne terapije in nasveti, ki so pogosto naleteli na kritike zdravnikov in znanstvenikov. Gwyneth je večkrat bila obtožena promocije psevdoznanosti, Goop je zaradi neutemeljenih zdravstvenih trditev plačal celo globe. Kljub temu prodaja ni upadla, blagovna znamka še vedno uspešno posluje, Gwyneth pa je postala simbol luksuznega, nekoliko elitističnega wellnessa.

Zasebno življenje in podoba

Zasebno goji podobo ženske, ki prisega na meditacijo, zdravo prehrano in zavestno starševstvo. Odprto in brez zadržkov govori o menopavzi, seksualnosti in staranju, kar ji prinaša tako pohvale kot kritike. Vmes se je začasno umaknila iz igralske scene in priznala, da filmska industrija zanjo ni več tako privlačna kot je bila nekoč. Danes je predvsem zelo uspešna podjetnica. Njeno bogastvo je večinoma povezano z Goopom in ne s filmskimi honorarji, čeprav se je lani po sedmih letih vrnila h kameram in zaigrala v filmu Veličastni Marty.

Paradoks sodobne zvezdniške kulture

Gwyneth Paltrow ostaja paradoks sodobne kulture slavnih: oskarjevka, ki prodaja sveče s provokativnimi imeni, zagovornica alternativne medicine, ki vodi milijonski posel, in ženska, katere vsak korak je analiziran do najmanjših podrobnosti. Z bivšim možem Chrisom Martinom ima hčerko Apple in sina Mosesa. Njeno življenje združuje uspeh, kontroverznost in popolnoma unikatno javno podobo, ki jo izpostavlja tako v filmskem kot v svetu podjetništva.