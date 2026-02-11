»Kaj za vraga, tip …« Margot Robbie o žaljivem darilu soigralca

Avstralska igralka je povedala, da ji je kolega nekoč podaril to knjigo o hujšanju, kar je doživela kot žalitev. »Zelo, zelo na začetku moje kariere mi je igralec, s katerim sem sodelovala, podaril knjigo z naslovom Zakaj se Francozinje ne zredijo, ki je v bistvu knjiga, ki ti priporoča, kako jesti manj,« je Robbie Margot med promocijo filma Viharni vrh v video intervjuju za Complex povedala pevki in tekstopiski Charli XCX. »Rekla sem, kaj za vraga, tip …,« je pojasnila svoj odziv in dodala, da ne ve, kaj se je zgodilo z igralcem, saj se je vse skupaj pripetilo resnično dolgo nazaj, piše Page six. »V bistvu mi je dal knjigo, da bi mi dal vedeti, da naj shujšam,« je povedala. Charli XCX je ob tem šaljivo pripomnila: »Njegova kariera je zagotovo zaključena, mala.« Knjigo Zakaj se Francozinje ne zredijo: skrivnost uživanja z užitkom je napisala Mireille Guiliano in je bila izdana leta 2007.

Po opisu ni dietna knjiga, temveč vodič o tem, kako pristopiti k zdravemu načinu življenja, in navdihujoč pogled na zdravje ter uživanje hrane v današnjih časih. Robbie je v zadnjem času zaradi svojih osupljivih modnih kombinacij med promocijo filma Viharni vrh, najnovejše adaptacije klasičnega romana Emily Bronte iz leta 1847, pritegnila veliko pozornosti. Nedavno je na premieri v Veliki Britaniji navdušila z izjemnim nakitom: zapestnico, ki je bila popolna replika 175 let stare zapestnice žalovanja, nekoč last Charlotte Bronte. Charlotte je zapestnico naročila ob smrti svojih dveh sester. Emily in Anne sta umrli le nekaj mesecev narazen, decembra 1848 in maja 1849, zapestnica je bila narejena iz njihovih las, prepletenih in za vedno povezanih.