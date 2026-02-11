  • Delo d.o.o.
NEPRIMERNO

»Kaj za vraga, tip …« Margot Robbie o žaljivem darilu soigralca

Margot Robbie je razkrila, da ji je soigralec nekoč podaril knjigo, s katero ji je namignil, naj je manj, kar se ji je zdelo žaljivo.
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
M. Fl.
 11. 2. 2026 | 13:25
2:07
A+A-

Avstralska igralka je povedala, da ji je kolega nekoč podaril to knjigo o hujšanju, kar je doživela kot žalitev. »Zelo, zelo na začetku moje kariere mi je igralec, s katerim sem sodelovala, podaril knjigo z naslovom Zakaj se Francozinje ne zredijo, ki je v bistvu knjiga, ki ti priporoča, kako jesti manj,« je Robbie Margot med promocijo filma Viharni vrh v video intervjuju za Complex povedala pevki in tekstopiski Charli XCX. »Rekla sem, kaj za vraga, tip …,« je pojasnila svoj odziv in dodala, da ne ve, kaj se je zgodilo z igralcem, saj se je vse skupaj pripetilo resnično dolgo nazaj, piše Page six. »V bistvu mi je dal knjigo, da bi mi dal vedeti, da naj shujšam,« je povedala. Charli XCX je ob tem šaljivo pripomnila: »Njegova kariera je zagotovo zaključena, mala.« Knjigo Zakaj se Francozinje ne zredijo: skrivnost uživanja z užitkom je napisala Mireille Guiliano in je bila izdana leta 2007.

Po opisu ni dietna knjiga, temveč vodič o tem, kako pristopiti k zdravemu načinu življenja, in navdihujoč pogled na zdravje ter uživanje hrane v današnjih časih. Robbie je v zadnjem času zaradi svojih osupljivih modnih kombinacij med promocijo filma Viharni vrh, najnovejše adaptacije klasičnega romana Emily Bronte iz leta 1847, pritegnila veliko pozornosti. Nedavno je na premieri v Veliki Britaniji navdušila z izjemnim nakitom: zapestnico, ki je bila popolna replika 175 let stare zapestnice žalovanja, nekoč last Charlotte Bronte. Charlotte je zapestnico naročila ob smrti svojih dveh sester. Emily in Anne sta umrli le nekaj mesecev narazen, decembra 1848 in maja 1849,  zapestnica je bila narejena iz njihovih las, prepletenih in za vedno povezanih.

Bulvar  |  Tuji trači
RAZKOŠJE

Film Viharni vrh: rekordno število kostumov za Margot Robbie

Obleke so kot iz pravljice in so deloma navdihnjene s slavnimi kostumi iz nepozabne filmske klasike.
8. 2. 2026 | 14:45
Bulvar  |  Glasba in film
ZVEZDNIKA

Bradley in Margot v novi kriminalki? To namigujeta Pitt in Clooney

Zvezdnika naj bi nastopila v predzgodbi znane gangsterske trilogije Oceanovi. Govori se tudi o nadaljevanju trilogije z Georgeem Clooneyjem in Bradom Pittom.
17. 10. 2025 | 08:56

13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NEPRIMERNO

»Kaj za vraga, tip …« Margot Robbie o žaljivem darilu soigralca

Margot Robbie je razkrila, da ji je soigralec nekoč podaril knjigo, s katero ji je namignil, naj je manj, kar se ji je zdelo žaljivo.
11. 2. 2026 | 13:25
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrla je Mojca Kreft: odšla je tiho, njen pečat pa ostaja v slovenskem gledališču

V gledaliških krogih odmeva žalostna vest, da se je v 78. letu starosti poslovila Mojca Kreft, dramaturginja in teatrologinja, ki je desetletja soustvarjala slovenski oder.
11. 2. 2026 | 13:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Post je priljubljen način razstrupljanja, a je zdrav le za zdrave

Postal je priljubljen, a znanost večine obljub, ki jih zagovorniki pripisujejo takšnemu početju, ne potrjuje.
11. 2. 2026 | 13:11
Bulvar  |  Suzy
ROJSTNI DAN

60 let Gregorja Avsenika: polka, ki odmeva skozi čas (Suzy)

Njegova pot je bila kot dobro uglašena polka, ki vsakogar spravi na noge.
11. 2. 2026 | 13:00
Novice  |  Svet
ZDRAVNIŠKA NAPAKA?

Ema (4) umrla po operaciji mandljev, mama Sanja: Sumimo na napako

Nepričakovano je ostala brez otroka.
11. 2. 2026 | 12:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
