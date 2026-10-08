Kako danes živi Janica Kostelić? Brat Ivica: Odnos je enak, ni pa več isti kot prej

Legendarna hrvaška smučarka Janica Kostelić, danes stara 44 let, že vrsto let živi daleč od oči javnosti. Po koncu izjemno uspešne športne kariere se je posvetila predvsem družini in mirnejšemu življenju. Njen brat Ivica Kostelić je v intervjuju za HypeTV razkril nekaj podrobnosti o tem, kakšna je Janica danes in kako se je njun odnos skozi leta spremenil.

Ivica je svojo sestro opisal kot zelo zasebno osebo, ki nikoli ni marala pretirane izpostavljenosti. »Javnost je o njej videla vse. Ona je superjunakinja, kajne?« je dejal, nato pa dodal, da se za športno podobo skriva zelo občutljiva in samosvoja oseba. Poudaril je tudi, da Janica svojo zasebnost zelo varuje in da je bilo tako že med njeno tekmovalno kariero.

Danes se vidita manj kot nekoč

Brat in sestra sta bila v času aktivne kariere praktično nerazdružljiva, danes pa skupaj preživita precej manj časa. »Odnos je enak, ni pa več isti kot prej, ker skupaj preživimo veliko manj časa,« je pojasnil. Takšno spremembo razume kot povsem normalen del življenja, saj ima vsak svojo družino in obveznosti. Ivica sicer zelo uživa tudi v vlogi strica. Sam ima štiri otroke, Janica pa je mama dveh otrok. Prvega sina Oskarja je rodila v začetku leta 2019, drugega otroka pa septembra 2023. Svoje zasebno življenje in identiteto partnerja ves čas skrbno varuje.

Po koncu kariere se je Janica tako zavestno umaknila iz javnosti in pozornost namenila predvsem materinstvu ter družinskemu življenju. Čeprav jo danes redko vidimo na javnih dogodkih, ostaja ena najuspešnejših hrvaških športnic vseh časov, povzema portal vecernji.hr.