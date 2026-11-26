Le redkokdo še ni slišal za Cicciolino, žensko, ki ji je uspel neverjeten življenjski preobrat. Od ene najbolj prepoznavnih zvezdnic industrije filmov za odrasle se je povzpela vse do poslanskih klopi v italijanskem parlamentu. Danes praznuje 75. rojstni dan, njena življenjska zgodba pa je polna nenavadnih preobratov, poroča srbski Kurir.

Ilona Anna Staller, kot je njeno pravo ime, se je rodila 26. novembra 1951 v Budimpešti. Njen oče László je družino zapustil, ko je bila še otrok. Odraščala je ob materi, ki je delala kot babica, in očimu, uslužbencu madžarskega notranjega ministrstva, skupaj z dvema polbratoma in polsestro.

Pretresljivo otroštvo in sodelovanje s tajno službo

Cicciolina je leta pozneje v svojih spominih razkrila pretresljive podrobnosti iz otroštva. Pri komaj desetih letih je bila po lastnih navedbah žrtev zlorabe, pri štirinajstih pa jo je posilil fant. Leto pred tem je že zakorakala v svet otroškega manekenstva. Po končani srednji šoli se je vpisala na fakulteto, vendar je študij kmalu opustila in se zaposlila kot sobarica v hotelu Intercontinental. Kot poroča Kurir, je v tistem obdobju sodelovala tudi z madžarsko tajno službo, za katero je vohunila za Američani in drugimi zahodnimi diplomati.

Prav v hotelu je spoznala starejšega Italijana Salvatoreja Martinija, s katerim se je poročila, pridobila italijansko državljanstvo in se preselila v Italijo. Tam je spoznala Riccarda Schicchija, ki ji je pomagal pri začetkih medijske kariere. Sprva je vodila priljubljeno radijsko oddajo Voulez-vous coucher avec moi?, kar v prevodu pomeni »Bi spali z menoj?«.

V tem obdobju je začela uporabljati tudi svoj znameniti umetniški vzdevek Cicciolina.

Leta 1995 Vodja Liberalnodemokratske stranke Rusije Vladimir Žirinovski (desno) z gestami izraža občudovanje italijanske zvezdnice filmov za odrasle in poslanke italijanskega parlamenta Ciccioline (Ilone Staller), medtem ko sedita za mizo v znamenitem moskovskem nočnem klubu Up and Down.FOTO: Reuters

Iz filmov za odrasle naravnost v parlament

Leta 1975 je nastopila v erotični komediji La liceale, tri leta pozneje pa je po poročanju Kurirja šokirala italijansko javnost, ko je med oddajo v živo na državni televiziji RAI razgalila oprsje.

Že naslednje leto se je prvič neuspešno preizkusila v politiki. Leta 1985 se je pridružila italijanski Radikalni stranki, leto pozneje pa posnela svoj prvi eksplicitni film za odrasle.

Leta 1987 ji je uspel eden največjih preobratov v življenju. Z okoli 20.000 glasovi se je prebila v italijanski parlament. Zavzemala se je za svobodno ljubezen, nasprotovala jedrskemu oboroževanju in članstvu v zvezi Nato.

Tudi v poslanskih klopeh se ni odrekla provokacijam. Med svojim mandatom je skušala preprečiti zalivsko vojno z nenavadno ponudbo iraškemu voditelju Sadamu Huseinu. V zameno za mir mu je ponudila intimne odnose. Ponudbo je ponovila leta 2002, leta 2006 pa jo je naslovila tudi na Osamo bin Ladna.

Pokojnina v višini 39.000 evrov razburila Italijane

Po koncu poslanskega mandata se je vrnila k snemanju filmov in glasbi. V svoji filmski karieri je po navedbah Kurirja posnela okoli 50 filmov, leta 2011 pa se je upokojila. Zahvaljujoč poslanskemu stažu je pridobila pravico do letne pokojnine v višini 39.000 evrov oziroma 3250 evrov mesečno, kar je takrat sprožilo val nezadovoljstva v italijanski javnosti.

Njen odgovor na kritike je bil kratek in jasen: »Zaslužila sem si jo in na to sem ponosna.«

Danes se posveča slikarstvu, izdala je tudi spomine in v Rimu živi precej mirnejše življenje, daleč od nekdanjega blišča in medijskega pompa. V zadnjih letih pa se je v medijih pojavljala predvsem zaradi družinskih težav.

Lastnega sina prijavila policiji

V zakonu s svetovno znanim ameriškim umetnikom Jeffom Koonsom se ji je rodil sin Ludwig, ki se je po poročanju srbskega medija po težki ločitvi staršev spopadal z odvisnostjo od prepovedanih drog.

Največji družinski pretres se je zgodil junija 2023, ko je Cicciolina lastnega sina prijavila rimski policiji. Obtožila ga je, da ji je grozil z električnim paralizatorjem, ker je od nje želel izsiliti denar. Policisti so ga pridržali, sodišče pa mu je izreklo prepoved bivanja v Rimu in približevanja materi.

Čeprav je pozneje v medijih dejala, da mu je kot mati vse oprostila in da potrebuje zdravljenje odvisnosti, so njun odnos dolga leta zaznamovali hudi spori, še poroča Kurir.