TEORIJA ZAROTE

Kako to, da so kritiki Melanio raztrgali, vstopnice pa gredo za med?

Svojo razlago fenomena je ponudil komik Jimmy Kimmel.
Na svojo ženo in njen filmski projekt je neizmerno ponosen tudi predsednik Trump. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
Na svojo ženo in njen filmski projekt je neizmerno ponosen tudi predsednik Trump. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
B. K. P.
 6. 2. 2026 | 14:39
2:12
A+A-

Po tem, ko so kritiki večinoma raztrgali dokumentarni film o ameriški prvi dami Melaniji Trump, pa je mnoge presenetila vest, da je film v kinematografih pravzaprav zelo gledan. Na otvoritveni konec tedna naj bi v 1800 ameriških kinodvoranah iztržil kar sedem milijonov dolarjev, oziroma nekaj manj kot šest milijonov evrov, kar je bilo precej nad pričakovanji. Še posebej začudeni so bili tisti, ki so sprva poročali, da zanimanja za ogled filma, ki spremlja Melanio med pripravami na inavguracijo njenega moža Donalda Trumpa, ko je bil predlani še v drugo izvoljen za predsednika, ni prva veliko, ponekod naj bi prodali celo le nekaj vstopnic.

Čeprav so film kritiki raztrgali in mu na spletni strani Rotten Tomatoes v nedeljo dodelili nizko oceno 11 odstotkov, pa ga gledalci hvalijo in na podlagi anket po projekcijah mu je CinemaScore dodelil najvišjo oceno A.

Svoj lonček je zdaj pristavil še ameriški komik Jimmy Kimmel, ki je razvil teorijo zarote, kako je lahko tako nepriljubljen film zaslužil toliko denarja iz prodaje vstopnic. »Mnogo ljudi, vključno z mano, se sprašuje, kako so prodali za sedem milijonov vstopnic za film, ki si ga ni ogledal skoraj nihče. Kinodvorane so bile dobesedno prazne v večini mest,« je dejal 58-letni komik, ki meni, da so ljudje blizu Trumpa in republikanski aktivisti pokupili na kupe vstopnic, ko so videli, da se te ne prodajajo, ter tako želeli umetno napolniti kinodvorane. »Če ne verjamete, da so kaj takšnega sposobni storiti, se spomnite leta 2019 in izida knjiga Dona Trumpa ml., ko je nacionalni komite republikancev pokupil za 100.000 dolarjev knjig samo zato, da bi se Don uvrstil na seznam najbolj branih,« je nadaljeval Kimmel in se pošalil: »Si predstavljate zdaj, ko so hoteli napolniti dvorane, pa so se odločili vstopnice podariti upokojencem v domovih za ostarele? Dobro jutro, gospa Greenwald. Izvolite tablete za srce, tukaj so še tablete za jetra. Oh, in par vstopnic za film Melania.«

