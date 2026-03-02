  • Delo d.o.o.
NENAVADNO

Kako to govorita? Kaj se skriva za nenavadnim videom princa Williama in Kate Middleton

Priljubljeni britanski kraljevi par je z novim videom na družbenih omrežjih pritegnil veliko pozornosti.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 2. 3. 2026 | 13:25
 2. 3. 2026 | 13:35
2:11
A+A-

Kate Middleton in princ William, valižanska princ in princesa, sta ob dnevu svetega Davida, nacionalnem prazniku Walesa, objavila video voščilo. Posebno pozornost javnosti je pritegnilo dejstvo, da je princesa v njem prvič javno spregovorila v valižanščini. V kratkem, a čustvenem sporočilu je par prebivalce Walesa nagovoril v njihovem jeziku ter tako še enkrat izkazal spoštovanje do dežele, po kateri naziv nosi, hkrati pa presenetil številne oboževalce. »Vsem prebivalcem Walesa želiva srečen dan svetega Davida! To je čudovita dežela z bogato zgodovino in prijaznimi ljudmi. Wales nama je zelo pri srcu,« sta sporočila. Video je bil posnet na posestvu v Windsorju, na Instagramu pa so se kmalu zvrstile pohvale, zlasti na račun izgovorjave princese in princa ter truda, ki sta ga vložila, da sta sporočilo podala v valižanščini. Iz Kensingtonske palače so sporočili, da sta valižanščino vadila s pomočjo aplikacije duolingo.

Princ William je že večkrat javno govoril v tem narečju. Pred enim letom je ob dnevu svetega Davida objavil celotno video sporočilo v valižanščini. Že leta 2013, preden je uradno prevzel naziv valižanskega princa, je na kmetijskem sejmu v Angleseyju zbrane delno nagovoril v valižanščini, kar je bil njegov prvi javni poskus uporabe tega jezika. Med obiski valižanskih mest, kot sta Pontypridd in Llanidloes, med pogovori z domačini pogosto uporabi osnovne fraze, med njimi tudi bore da (dobro jutro). Princesa je tudi z izbiro oblačil poslala močno simbolično sporočilo. Nosila je elegantno kombinacijo s karirastim vzorcem ter na ovratniku rumeno narciso, cvet, ki je simbol Walesa. Enak simbol si je pripel tudi britanski prestolonaslednik. Le nekaj dni prej je kraljevi par obiskal Wales, kjer je pred dnevom svetega Davida praznoval duh skupnosti, piše People.

