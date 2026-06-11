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Kako živijo nogometni milijonarji? Rolex je za začetnike, Jacob & Co. za kralje

Kaj je zanje prestiž, kaj vozijo in kje bivajo?
Cristiano Ronaldo ima v lasti luksuzno letalo znamke Bombardier Global Express 6500. FOTO: Zajem Zaslona

Cristiano Ronaldo ima v lasti luksuzno letalo znamke Bombardier Global Express 6500. FOTO: Zajem Zaslona

Bentley continental GT (Džeko, Kovačić) FOTO: Bentley

Bentley continental GT (Džeko, Kovačić) FOTO: Bentley

Jacobanco FOTO: Jacobbanco

Jacobanco FOTO: Jacobbanco

Ronaldo – Jacob &amp; Co. CR7 epic X; ura je razvita v sodelovanju s Cristianom Ronaldom. FOTO: Jacobanco

Ronaldo – Jacob &amp; Co. CR7 epic X; ura je razvita v sodelovanju s Cristianom Ronaldom. FOTO: Jacobanco

Mercedes-AMG one (Haaland) FOTO: Mercedes

Mercedes-AMG one (Haaland) FOTO: Mercedes

Jacobanco FOTO: Jacobanco

Jacobanco FOTO: Jacobanco

Cristiano Ronaldo ima v lasti luksuzno letalo znamke Bombardier Global Express 6500. FOTO: Zajem Zaslona
Bentley continental GT (Džeko, Kovačić) FOTO: Bentley
Jacobanco FOTO: Jacobbanco
Ronaldo – Jacob &amp; Co. CR7 epic X; ura je razvita v sodelovanju s Cristianom Ronaldom. FOTO: Jacobanco
Mercedes-AMG one (Haaland) FOTO: Mercedes
Jacobanco FOTO: Jacobanco
Ana Madon
 11. 6. 2026 | 09:31
6:09
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Če je nekoč veljalo, da je vrhunec nogometnega razkošja ferrari v garaži in rolex na zapestju, danes največji zvezdniki živijo v povsem drugem svetu. Cristiano Ronaldo zbira bugattije in ekskluzivne ure Jacob & Co., Lionel Messi vlaga v nepremičnine ob floridski obali, Neymar nosi ure, ki jih izdelajo v le nekaj deset primerkih, Erling Haaland pa vozi avtomobil s tehnologijo formule 1.

Ronaldo ostaja kralj luksuza

Ronaldo – Jacob & Co. CR7 epic X; ura je razvita v sodelovanju s Cristianom Ronaldom. FOTO: Jacobanco
Ronaldo – Jacob & Co. CR7 epic X; ura je razvita v sodelovanju s Cristianom Ronaldom. FOTO: Jacobanco

Njegovo ime se že leta povezuje z zbirko, v kateri naj bi bil med najvrednejšimi bugatti centodiecim, eden najredkejših avtomobilov na svetu. Francoski proizvajalec je izdelal le deset primerkov tega hiperšportnika, ki razvije 1600 konjskih moči in od 0 do 100 kilometrov na uro pospeši v zgolj 2,4 sekunde. Ob predstavitvi je bil vreden približno osem milijonov evrov, danes pa strokovnjaki ocenjujejo, da je njegova vrednost še precej višja. Ronaldo si lasti še bugatti chiron, bugatti veyron, mclaren senna, ferrari monza SP2 in rolls-royce cullinan. Skupna vrednost njegove garaže naj bi presegala 20 milijonov evrov.

A Ronaldo ni obseden le z avtomobili. Na njegovem zapestju se pogosto znajdejo ure, vredne toliko kot stanovanje v Ljubljani. Posebno mesto ima sodelovanje z urarsko hišo Jacob & Co., ki je z njim razvila ekskluzivno kolekcijo CR7 Epic X. Med najbolj znanimi modeli sta Flight of CR7 in Heart of CR7, okrašena z njegovim podpisom, številko sedem in motivi iz njegove kariere. Nekateri modeli Jacob & Co. stanejo več kot 100.000 evrov, najprestižnejši primerki te znamke pa presegajo celo milijon evrov.

Bentley continental GT (Džeko, Kovačić) FOTO: Bentley
Bentley continental GT (Džeko, Kovačić) FOTO: Bentley

Pri 41 letih, ko bo Ronaldo letos nastopil že na svojem šestem svetovnem prvenstvu, je lastnik več luksuznih domov na Madeiri, v Lizboni, Madridu in Savdski Arabiji, največ pozornosti pa je vzbudila njegova vila na portugalski rivieri Quinta da Marinha, ki velja za eno najdražjih zasebnih hiš v državi.

Z družino pogosto dopustuje na 27 metrov dolgi jahti Azimut Grande. Potuje z zasebnim letalom, okrašenim z logotipom CR7, Lionel Messi pa z družinskim embraerjem legacy 650, na katerem so zapisana imena njegove žene in otrok.

Messi bogastva ne razkazuje na enak način

V nasprotju s portugalskim zvezdnikom Lionel Messi ni navdušen nad razkazovanjem avtomobilov, precej bolj ga privlačijo nepremičnine. Argentinski zvezdnik je v zadnjih letih ustvaril pravi nepremičninski portfelj na Floridi.

Jacobanco FOTO: Jacobanco
Jacobanco FOTO: Jacobanco

V Miamiju si je kupil več luksuznih stanovanj, med drugim v stolpnicah Porsche Design Tower in Regalia Tower ob plaži Sunny Isles Beach. Njegove nepremičnine imajo zasebna dvigala, ki avtomobil pripeljejo neposredno do stanovanja in panoramske terase z razgledom na Atlantski ocean.

Tudi pri urah ne zaostaja. Posebno pozornost je vzbudil z modelom Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph, ki je bil izdelan v zgolj 50 primerkih. Gre za model v črni keramiki z odprtim, skeletnim številčnikom, ki razkriva zapleten mehanizem v notranjosti. Izdelanih je bilo le 50 primerkov, zato velja za enega najbolj zaželenih modelov znamke Audemars Piguet. Poznavalci ocenjujejo, da njegova vrednost na sekundarnem trgu dosega več sto tisoč evrov.

Neymarjeva omara je vredna celo premoženje

Če bi izbirali nogometaša, ki najbolj uživa v luksuzu, bi bil Neymar gotovo med favoriti. Brazilec je znan po zbirki ur znamk Richard Mille, Rolex, Audemars Piguet, med katerimi so posamezni modeli vredni več sto tisoč evrov, skupna vrednost zbirke pa se meri v milijonih.

Med najbolj zaželenimi primerki je richard mille RM 68-01 tourbillon cyril kongo, ena najbolj eksotičnih ur na svetu. Gre za sodelovanje med urarsko hišo Richard Mille in francoskim grafitarskim umetnikom Cyrilom Kongom. Barvni vzorci na mehanizmu so ročno poslikani v slogu ulične umetnosti, zato je vsaka ura nekoliko drugačna. Izdelanih je bilo le 30 primerkov.

Haaland vozi dirkalnik formule 1 za običajne ceste

Norvežan Erling Haaland je v zadnjih letih postal eden najzanimivejših avtomobilskih navdušencev med nogometaši.

Eden izmed najbolj osupljivih avtomobilov, ki jih povezujejo z Erlingom Haalandom, je mercedes-AMG one. Poseben je zato, ker uporablja tehnologijo iz formule 1, v njem je prilagojen hibridni motor, razvit iz Mercedesovega dirkalnika. Skupna moč pogonskega sklopa presega 1000 konjskih moči, do 100 kilometrov na uro pa pospeši v manj kot treh sekundah. Izdelali so le 275 primerkov, cena posameznega avtomobila pa je ob predstavitvi presegla dva milijona evrov.

Mercedes-AMG one (Haaland) FOTO: Mercedes
Mercedes-AMG one (Haaland) FOTO: Mercedes

Vozil pa naj bi tudi rolls-royce cullinan, ferrari monza SP2, porsche 911 GT3 RS in omejeno serijo maybacha, nastalo v sodelovanju z oblikovalcem Virgilom Ablohom.

Hrvaški nogometaši stavijo na eleganco

Med hrvaškimi reprezentanti največ pozornosti še vedno vzbuja Luka Modrić. V javnosti so ga videvali v bentleyju continental GT in prestižnem BMW iX M60, tudi Matea Kovačića povezujejo z bentleyjem continental GT, vrednim okoli 300.000 evrov.

Edina Džeka, kapetana reprezentance BiH, ki sicer velja za družinskega človeka, prav tako spremlja sloves velikega avtomobilskega navdušenca. Najpogosteje so ga povezovali z bentleyjem continentalom GT s približno 550 konjskimi močmi, mediji pa so poročali tudi o porscheju panameri in celo bugattiju veyronu iz časov igranja za Wolfsburg.

Poleg Džeka bi lahko med balkanske ljubitelje luksuza uvrstili Miralema Pjanića, ki so ga mediji povezovali s ferrarijem 488, mercedesom SLS AMG GT in drugimi prestižnimi Mercedesovimi modeli.

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