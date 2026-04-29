Kam je izginila pleša? Princ William z bujnimi lasmi

Prav danes z ženo Kate Middleton praznujeta 15. obletnico poroke, njegov oče se mudi na obisku pri prvemu možu ZDA, princ William pa se je pojavil na novi naslovnici ugledne revije Tatler. In podrobnost, ki je vsem padla v oči, so njegovi precej bujni lasje. Nova upodobitev nadaljuje dolgo tradicijo umetniškega olepševanja članov kraljeve družine, pri čemer spretno ignorira prinčevo resnično bitko z izpadanjem las.

Portret nigerijskega umetnika Oluwolea Omofemija bo krasil junijsko izdajo v okviru letne serije, posvečene Commonwealthu. Čeprav je princ William začel izgubljati lase že v zgodnjih dvajsetih letih, zaradi česar ga je v svojih spominih javno zbadal tudi mlajši brat Harry, se je umetnik odločil za precej bolj laskav prikaz bodočega monarha. Na sliki William pozira v temno modrem suknjiču pred izrazitim rumenim ozadjem.

Sicer pa ni prvič, da Omofemi lepša člane britanske kraljeve družine. Pred štirimi leti je naslikal pokojno kraljico Elizabeto II. z nenavadno temnimi lasmi in mladostnim obrazom. Umetnik, katerega dela so polna živahnih barv, navdihnjenih z odraščanjem v Nigeriji, je takrat dejal, da ustvarja za svojo generacijo in tiste, ki šele prihajajo, za celotno Afriko. Njegovo delo je le najnovejše v nizu portretov, ki jih je naročila revija, po upodobitvah kralja Charlesa in kraljice Camille ter nedavnem portretu princese Walesa.

Prikazovanje vladarjev v boljši luči ni sodoben pojav. Umetniki so že stoletja dobivali nalogo ustvariti laskave podobe svojih naročnikov. Eden najbolj znanih primerov sega v leto 1539, ko je Hans Holbein mlajši naslikal Ano Klevsko, da bi ji zagotovil poroko s Henrikom VIII. A zveza se je hitro končala, ko je kralj svojo nevesto videl v živo. Podobno slavni portret Elizabete I. prikazuje kraljico z gladko, bledo poltjo in rdečimi lasmi, čeprav je bila takrat stara okoli 55 let in je imela obraz prekrit z globokimi brazgotinami po črnih kozah.