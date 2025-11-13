Kanadski rock poet Neil Young dopolnil 80 let

Kantavtor, poet, član različnih zasedb, kot sta Buffalo Springfield in Crosby, Stills, Nash Young, veliko je nastopal s Crazy Horse, v zadnjem obdobju je njegova matična skupina The Chrome Hearts. Vse to je kanadski glasbenik Neil Young, ki je včeraj praznoval 80 let. Njegova glasba, od akustike do rocka, je posneta na več deset albumih.

Njegovo kariero so zaznamovali globoko izpovedna besedila, eksperimentiranje s kitaro, tenorski glas in orglice, večkrat je zaigral tudi na klavir. Pri ustvarjanju je največkrat kombiniral prvine folka, rocka in countryja, a je z nenavadnim igranjem električne kitare pokazal tudi svojo drugo, divjo plat v žanrih grungea in punka.

Neil Young je praznoval okroglo obletnico. FOTO: Profimedia

S superskupino Crosby, Stills, Nash Young (CSNY), ki je slovela po večglasnem petju in akustičnih kitarah, je leta 1970 posnel odmeven album Deja Vu, ki je osvojil prvo mesto Billboardove lestvice najbolj popularnih albumov v ZDA. V samostojni karieri, na kateri je veliko nastopal s skupino Crazy Horse, tudi po Evropi, pa so kot odlične ocenili plošče Everybody Knows This Is Nowhere (1969), Harvest (1972), Zuma (1975) in Harvest Moon (1992). Zadnja je obveljala za nekakšno nadaljevanje plošče Harvest, ki je bila najbolje prodajan album leta 1972 v ZDA.

Zavzet okoljevarstvenik

Komercialni uspeh je Youngu kot samostojnemu glasbeniku uspel s tretjo ploščo After the Gold Rush (1970), ki je po vzoru kvarteta CSNY prav tako vsebovala vokalne harmonije. Več skladb s tega albuma je obveljalo za njegove najbolj prepoznavne: poleg naslovne so to še pesmi Don't Let It Bring You Down, Only Love Can Break Your Heart in When You Dance I Can Really Love. Med njegovimi največjimi uspešnicami sta skladbi Like A Hurricane in Rockin' in the Free World.

Izdal je skoraj 50 studijskih albumov, zadnjega Talkin to the Trees junija letos, ko je bil z novo skupino The Chrome Hearts prvo ime festivala v Glastonburyju. V zadnjih letih je veliko časa namenil urejanju svojega spletnega arhiva, kjer je združeno vse o njegovi karieri.

Kot zavzet okoljevarstvenik je leta 2014 objavil pesem Who's Gonna Stand Up? (And Save The Earth), podprto z orkestrsko spremljavo, v kateri se, potem ko si je ogledal dokumentarec Under The Influence o (denarnem) vplivu velikih korporacij na ameriško politiko, sprašuje, kdo se bo uprl in zavzel za planet. Je zagovornik pravic malih kmetov, ki jih že vrsto let podpira tudi z dobrodelnim koncertom Farm Aid.

Neil Percival Young se je rodil v Torontu očetu novinarju in pisatelju ter materi, ki se je posvečala dediščini ameriške revolucije. V otroštvu ga je zaznamovala otroška paraliza, kasneje je imel težave s hrbtenico in možgani. Že nekaj časa živi na podeželju v Ontariu s svojo tretjo ženo, ameriško igralko Daryl Hannah.