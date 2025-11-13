  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TUDI ZAVZETI OKOLJEVARSTVENIK

Kanadski rock poet Neil Young dopolnil 80 let

Glasbeno kariero Neila Younga so zaznamovala globoko izpovedna besedila.
Je izjemno plodovit glasbenik. FOTO: Kevin Mazur
Je izjemno plodovit glasbenik. FOTO: Kevin Mazur
STA
 13. 11. 2025 | 05:41
3:08
A+A-

Kantavtor, poet, član različnih zasedb, kot sta Buffalo Springfield in Crosby, Stills, Nash Young, veliko je nastopal s Crazy Horse, v zadnjem obdobju je njegova matična skupina The Chrome Hearts. Vse to je kanadski glasbenik Neil Young, ki je včeraj praznoval 80 let. Njegova glasba, od akustike do rocka, je posneta na več deset albumih.

Njegovo kariero so zaznamovali globoko izpovedna besedila, eksperimentiranje s kitaro, tenorski glas in orglice, večkrat je zaigral tudi na klavir. Pri ustvarjanju je največkrat kombiniral prvine folka, rocka in countryja, a je z nenavadnim igranjem električne kitare pokazal tudi svojo drugo, divjo plat v žanrih grungea in punka.

Neil Young je praznoval okroglo obletnico. FOTO: Profimedia
Neil Young je praznoval okroglo obletnico. FOTO: Profimedia

S superskupino Crosby, Stills, Nash Young (CSNY), ki je slovela po večglasnem petju in akustičnih kitarah, je leta 1970 posnel odmeven album Deja Vu, ki je osvojil prvo mesto Billboardove lestvice najbolj popularnih albumov v ZDA. V samostojni karieri, na kateri je veliko nastopal s skupino Crazy Horse, tudi po Evropi, pa so kot odlične ocenili plošče Everybody Knows This Is Nowhere (1969), Harvest (1972), Zuma (1975) in Harvest Moon (1992). Zadnja je obveljala za nekakšno nadaljevanje plošče Harvest, ki je bila najbolje prodajan album leta 1972 v ZDA.

Zavzet okoljevarstvenik

Komercialni uspeh je Youngu kot samostojnemu glasbeniku uspel s tretjo ploščo After the Gold Rush (1970), ki je po vzoru kvarteta CSNY prav tako vsebovala vokalne harmonije. Več skladb s tega albuma je obveljalo za njegove najbolj prepoznavne: poleg naslovne so to še pesmi Don't Let It Bring You Down, Only Love Can Break Your Heart in When You Dance I Can Really Love. Med njegovimi največjimi uspešnicami sta skladbi Like A Hurricane in Rockin' in the Free World.

Izdal je skoraj 50 studijskih albumov, zadnjega Talkin to the Trees junija letos, ko je bil z novo skupino The Chrome Hearts prvo ime festivala v Glastonburyju. V zadnjih letih je veliko časa namenil urejanju svojega spletnega arhiva, kjer je združeno vse o njegovi karieri.

Kot zavzet okoljevarstvenik je leta 2014 objavil pesem Who's Gonna Stand Up? (And Save The Earth), podprto z orkestrsko spremljavo, v kateri se, potem ko si je ogledal dokumentarec Under The Influence o (denarnem) vplivu velikih korporacij na ameriško politiko, sprašuje, kdo se bo uprl in zavzel za planet. Je zagovornik pravic malih kmetov, ki jih že vrsto let podpira tudi z dobrodelnim koncertom Farm Aid.

Neil Percival Young se je rodil v Torontu očetu novinarju in pisatelju ter materi, ki se je posvečala dediščini ameriške revolucije. V otroštvu ga je zaznamovala otroška paraliza, kasneje je imel težave s hrbtenico in možgani. Že nekaj časa živi na podeželju v Ontariu s svojo tretjo ženo, ameriško igralko Daryl Hannah.

V zadnjih letih je veliko časa namenil tudi urejanju svojega spletnega arhiva.

Več iz teme

Neil Youngglasbenikrojstni dan
ZADNJE NOVICE
07:32
Novice  |  Slovenija
NEGA BOLNEGA OTROKA

Pravica do nege otroka omejena? Preverite, koliko dni vam pripada

Ena od 'vplivniških mamic' je svoje sledilce podučila, da je število dni za nego otroka omejeno. Pa je res?
13. 11. 2025 | 07:32
07:31
Novice  |  Slovenija
SLOVENIJA IZGUBLJA ZADNJE UPANJE

Zadnje upanje slovenske navtične dediščine gre v razrez, država brez posluha

Ladja Laho, ki je preživela dve svetovni vojni, gre v razrez.
Janez Mužič13. 11. 2025 | 07:31
07:27
Razno
ODPRTA KUHINJA

Božanske jabolčne rezine brez peke: še boljše od kremšnit (VIDEO)

Obožujete jabolčni zavitek, a bi vseeno poskusili nekaj novega? Pripravite preproste jabolčne rezine brez peke, znane tudi kot jabolčne kremšnite.
Špela Ankele13. 11. 2025 | 07:27
07:20
Novice  |  Slovenija
POGUMNE GASILKE

Vaja članic gasilskih društev Dolenjske: napadle pogumno in samozavestno (FOTO)

Na domačiji Saje v Čilpahu je potekala vaja članic gasilskih društev Dolenjske. Pokazale so znanje in usposobljenost v sodelovanju z regijskim poveljstvom.
Drago Perko13. 11. 2025 | 07:20
07:14
Bulvar  |  Domači trači
PROBLEM CELULIT

Ženin pogrnil na celi črti, to je pred mamo in prijateljicami o rekel ženi

V šovu Poroka na prvi pogled je iz dneva v dan zanimivejše.
13. 11. 2025 | 07:14
07:11
Šport  |  Tekme
Z NASMEHOM IN KAVO PO POZITIVNO ENERGIJO

Na Brdu pri Kranju slovenski nogometaši odštevajo dneve do velike sobote

Vanja Drkušić: Garali bomo še za našega Benija.
Siniša Uroševič13. 11. 2025 | 07:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

»Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki