  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TOŽBA PROTI RAPERJU

Kanye West mora obrtniku plačati več kot 120.000 evrov

Porota je presodila v korist obrtnika, ki je raperja tožil zaradi neplačanega dela in nevarnih delovnih razmer.
Kanye West je bil več let poročen s Kim Kardashian. FOTO: Reuters
Kanye West je bil več let poročen s Kim Kardashian. FOTO: Reuters
A. B.
 13. 3. 2026 | 10:12
3:14
A+A-

Ameriški raper Kanye West, ki je bil uvrščen med največje raperje vseh časov, med letoma 2014 in 2022 pa je bil poročen z resničnostno zvezdnico Kim Kardashian, s katero imata štiri otroke, mora obrtniku Tonyju Saxonu plačati 121.197 evrov. Tako je odločilo sodišče v Los Angelesu v ameriški zvezni državi Kalifornija. Saxonu je s tožbo uspelo dokazati, da mu West ni plačal za delo, ki ga je opravil med prenovo Westove vile v Malibuju. Pa tudi, da ga je neupravičeno odpustil. Raper, ki je eden najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev s 160 milijoni prodanih plošč in 13. največkrat nagrajeni izvajalec na podelitvi nagrad grammy s 24 zmagami, je nasprotno zatrjeval, da je bil tožnik izvajalec brez licence, ki je med delom »uničil arhitekturni dragulj«.

Saxon ne more reči, da je bil s tožbo uspešen, saj je zahteval vrtoglavih 1,47 milijona evrov odškodnine. V tožbi, ki jo je vložil leta 2023, je zatrjeval, da je bil v raperjevi vili deležen nevarnih delovnih razmer. Da mu pevec ni izplačal dogovorjenih plač ter tudi, da ga je nezakonito odpustil. Tožil je tudi zaradi zdravstvenih stroškov, potem ko je trdil, da si je pri delu poškodoval vrat in hrbet. Z Westom naj bi se dogovoril za tedensko plačilo v višini 17.314 evrov, a na koncu naj bi dobil le enkrat takšen znesek ter še 86.570 evrov za gradbene stroške. Poleg tega naj bi tam živel v popolnoma neprimernih razmerah. Porota je lahko videla fotografije majhne vzmetnice na betonskih tleh, za katero je Saxon trdil, da je na njej spal med delom v nepremičnini v Malibuju, ki jo je West kupil leta 2021 za 49 milijonov evrov (leta 2023 jo je sicer prodal z izgubo). West naj bi ga tudi prosil, da naj si namesti poseben sistem, s katerim bi se »njegov urin in blato predelal v sladko vodo za pitje in kopanje«.

Tony Saxon je iztožil 121.197 evrov. FOTO: Patrick T. Fallon/Afp
Tony Saxon je iztožil 121.197 evrov. FOTO: Patrick T. Fallon/Afp

Po drugi strani je Westov odvetnik Andrew Cherkasky Saxona želel prikazati kot pričo, ki ji sodišče ne bi smelo verjeti. Dejal je, da bančni zapisi kažejo, da je Saxon v šestih tednih, ko je delal za raperja, prejel 207.767 evrov. Raperjeva ekipa je prav tako oporekala Saxonovim prijavljenim poškodbam in objavila videoposnetek, na katerem mojster nastopa z bendom in se valja po tleh. »Laži so tako globoke in zlobne, da ni mogoče verjeti niti besedi, ki je prišla iz njegovih ust,« je v svojih zaključnih besedah ​​dejal Cherkasky. To je prva od več kot ducata tožb, ki so jih proti Westu vložili nekdanji zaposleni. Raper je v zadnjih letih doživel velik upad ugleda, predvsem zaradi svojih rasističnih in antisemitskih izjav, zaradi česar so številne blagovne znamke in podjetja prekinili sodelovanje z njim. Lani so mu zaradi pesmi, ki je poveličevala nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, celo prepovedali vstop v Avstralijo. 

Več iz teme

Kanye WesttožbaraperZDAodškodninasodiščesojenjeHollywoodsodba
ZADNJE NOVICE
12:06
Novice  |  Slovenija
NAPAKA 509

Stran s posnetimi pogovori dlje časa nedosegljiva, kdo bo naslednji ....

Napaka 509 se pojavi, ko spletna stran ali strežnik porabi več podatkovnega prometa, kot ga dovoljuje paket gostovanja.
13. 3. 2026 | 12:06
11:51
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRIKRIVANJE CERKVENEGA DENARJA?

Cerkev v Ljubljani v preiskavi: ker ni želel prekriti goljufije v blagajni, so ga mučili

Tožilstvo je vložilo obtožni predlog proti Porfiriju zaradi zlorabe duhovnika na delovnem mestu.
13. 3. 2026 | 11:51
11:44
Bulvar  |  Domači trači
KULTURNI VEČER V CELJU

Glasba, ples in parfumi v edinstveni predstavi Aroma ljubezni

Obiskovalci so ob vstopu prejeli posebna odišavljena »ljubezenska pisma«, ki so skozi predstavo dopolnjevala zgodbo o čustvih in lepoti.
13. 3. 2026 | 11:44
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Regrat v solati, kot so ga delale naše babice: s toplimi ocvirki in krompirjem (VIDEO)

Ta preprosta, a izjemno okusna jed je že generacije nepogrešljiv del slovenske kuhinje in pravi simbol pomladi na domači mizi.
Mirjam Grilc13. 3. 2026 | 11:30
11:17
Šport  |  Tekme
LIGA PRVAKOV

Šok za angleške klube v osmini finala

Šest angleških klubov se je prebilo v osmino finala, a na prvih tekmah so iztržili le dva remija in kar štiri poraze.
Peter Zalokar13. 3. 2026 | 11:17
11:00
Lifestyle  |  Polet
DANES JE DAN SPANJA

Zakaj je dober spanec ključ do zdravja, energije in dolgoživosti

Znanstveniki danes vedo, da spanec ni izgubljen čas.
Žiga Hladnik13. 3. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTEL RAMONDA

Pod tem mističnim vrhom se skriva razkošje

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
7. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BEOGRAD

Mnogi so mislili, da so videli že vse … dokler niso doživeli te zabave

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
6. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

Tako naj bi danes izgledal obisk zobozdravnika

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
7. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOCESTE

To je trik na avtocesti, ki bi lahko spremenil vsakodnevne kolone

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
7. 3. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki