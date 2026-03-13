Kanye West mora obrtniku plačati več kot 120.000 evrov

Ameriški raper Kanye West, ki je bil uvrščen med največje raperje vseh časov, med letoma 2014 in 2022 pa je bil poročen z resničnostno zvezdnico Kim Kardashian, s katero imata štiri otroke, mora obrtniku Tonyju Saxonu plačati 121.197 evrov. Tako je odločilo sodišče v Los Angelesu v ameriški zvezni državi Kalifornija. Saxonu je s tožbo uspelo dokazati, da mu West ni plačal za delo, ki ga je opravil med prenovo Westove vile v Malibuju. Pa tudi, da ga je neupravičeno odpustil. Raper, ki je eden najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev s 160 milijoni prodanih plošč in 13. največkrat nagrajeni izvajalec na podelitvi nagrad grammy s 24 zmagami, je nasprotno zatrjeval, da je bil tožnik izvajalec brez licence, ki je med delom »uničil arhitekturni dragulj«.

Saxon ne more reči, da je bil s tožbo uspešen, saj je zahteval vrtoglavih 1,47 milijona evrov odškodnine. V tožbi, ki jo je vložil leta 2023, je zatrjeval, da je bil v raperjevi vili deležen nevarnih delovnih razmer. Da mu pevec ni izplačal dogovorjenih plač ter tudi, da ga je nezakonito odpustil. Tožil je tudi zaradi zdravstvenih stroškov, potem ko je trdil, da si je pri delu poškodoval vrat in hrbet. Z Westom naj bi se dogovoril za tedensko plačilo v višini 17.314 evrov, a na koncu naj bi dobil le enkrat takšen znesek ter še 86.570 evrov za gradbene stroške. Poleg tega naj bi tam živel v popolnoma neprimernih razmerah. Porota je lahko videla fotografije majhne vzmetnice na betonskih tleh, za katero je Saxon trdil, da je na njej spal med delom v nepremičnini v Malibuju, ki jo je West kupil leta 2021 za 49 milijonov evrov (leta 2023 jo je sicer prodal z izgubo). West naj bi ga tudi prosil, da naj si namesti poseben sistem, s katerim bi se »njegov urin in blato predelal v sladko vodo za pitje in kopanje«.

Tony Saxon je iztožil 121.197 evrov. FOTO: Patrick T. Fallon/Afp

Po drugi strani je Westov odvetnik Andrew Cherkasky Saxona želel prikazati kot pričo, ki ji sodišče ne bi smelo verjeti. Dejal je, da bančni zapisi kažejo, da je Saxon v šestih tednih, ko je delal za raperja, prejel 207.767 evrov. Raperjeva ekipa je prav tako oporekala Saxonovim prijavljenim poškodbam in objavila videoposnetek, na katerem mojster nastopa z bendom in se valja po tleh. »Laži so tako globoke in zlobne, da ni mogoče verjeti niti besedi, ki je prišla iz njegovih ust,« je v svojih zaključnih besedah ​​dejal Cherkasky. To je prva od več kot ducata tožb, ki so jih proti Westu vložili nekdanji zaposleni. Raper je v zadnjih letih doživel velik upad ugleda, predvsem zaradi svojih rasističnih in antisemitskih izjav, zaradi česar so številne blagovne znamke in podjetja prekinili sodelovanje z njim. Lani so mu zaradi pesmi, ki je poveličevala nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, celo prepovedali vstop v Avstralijo.