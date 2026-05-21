»Karel je mrtev!« Huda napaka šokirala: objavili novico, predvajali himno in prekinili program

Objava radijske postaje je povzročila popolno zmedo v delu Anglije, ko so sporočili, da je umrl kralj Karel III. Žalostno »novico« je spremljalo tudi predvajanje himne, nato pa sta sledili tišina in prekinitev programa.

Šlo je, kot se je izkazalo, za spodrsljaj radijske postaje Caroline, ki oddaja na jugu Anglije in v regiji Midlands.

»Računalniška napaka«

Poslušalec je na spletu povedal, da je običajno oddajanje nenadoma prenehalo, preden so voditelji sporočili, da je redni program prekinjen, nakar je bilo oddajanje za 15 minut ustavljeno, navaja Independent.

Šokirane poslušalce je kmalu zatem vseeno pomirilo opravičilo voditelja postaje, ki trdi, da je zmedo povzročila »računalniška napaka«.

»Zaradi računalniške napake v našem glavnem studiu je bil postopek v primeru smrti monarha, ki se ga vse britanske postaje držijo, in upajo, da ga ne bodo nikoli potrebovale, v torek popoldne po pomoti sprožen. Radio Caroline je nato utihnil, kot se v takšnih primerih tudi zahteva, kar nas je opozorilo, da se moramo v etru opravičiti,« je med drugim na Facebooku zapisal vodja postaje Peter Moore ter dodal, da se za vsako povzročeno vznemirjenost opravičujejo tako kralju kot poslušalcem.

Independent je povzel tudi odzive dela poslušalcev, pri čemer je eden izmed njih dejal: »To sem slišal, medtem ko sem delal v garaži. Tekel sem v hišo in kričal ženi: ‘Mrtev je! Karel je mrtev!’ Ona me je zbegano pogledala in rekla: ‘Saj je bil še včeraj na razstavi cvetja.’«