Karierni samomor: Tom Hardy odpuščen zaradi ravnanja s sodelavko?

Britanski igralec Tom Hardy se je znova znašel v središču pozornosti zaradi domnevno neprofesionalnega vedenja na snemanju uspešne serije MobLand. Viri blizu produkcije trdijo, da Hardy več ur ni hotel zapustiti svoje prikolice, zaradi česar sta morala hollywoodska veterana Pierce Brosnan in Helen Mirren čakati na snemanje, s čimer naj bi resno ogrozil svoj obstanek v seriji.

Čeprav so se prejšnji teden pojavile govorice o njegovi odpovedi pri platformi Paramount, ameriški The Hollywood Reporter poroča, da usoda britanskega zvezdnika še ni dokončno odločena. Njegovo domnevno vedenje med snemanjem druge sezone pa je producente očitno močno prestrašilo, zato zdaj preverjajo Hardyjevo prihodnost pred tretjo sezono, katere snemanje je pogojno načrtovano za letošnji september.

Demonstracija moči na snemalnem prizorišču

Hardyjeva negotova prihodnost v seriji je vrhunec večmesečnih sporov s produkcijsko ekipo. Domnevno naj bi se nenehno prepiral z izvršnim producentom Jezom Butterworthom in ekipo produkcijske hiše 101 Studios, ki jo vodi David Glasser. Poleg tega poročila Puck Newsa navajajo, da je Hardy samovoljno spreminjal dialoge in ustvarjalcu serije Ronanu Bennettu dajal pripombe glede scenarija. Največ prahu je dvignil njegov odnos do igralskih kolegov. »Več ur ni hotel zapustiti prikolice,« je povedal vir o dogajanju med snemanjem druge sezone. »Celotno igralsko ekipo je pustil čakati, kar je prava demonstracija moči. Pustiti Piercea Brosnana, Helen Mirren in druge čakati je praktično karierni samomor,« je dodal isti vir.

V seriji MobLand, pri kateri sodeluje tudi režiser Guy Ritchie, Hardy igra Harryja Da Souzo, človeka za reševanje težav, ki dela za kriminalno družino Harrigan. Družino vodita patriarh Conrad, ki ga igra Brosnan, in matriarhinja Maeve, ki jo upodablja Mirrenova. Med številnimi znanimi obrazi v igralski zasedbi so tudi Paddy Considine, Joanne Froggatt in Toby Jones.

Podobne izkušnje Georgea Millerja in Patricka Stewarta

To ni prvič, da je Hardy dobil oznako zelo zahtevnega sodelavca. Dogajanje na snemanju serije se ujema z nedavno izjavo režiserja Georgea Millerja, ki se je leta 2024 spominjal snemanja filma Pobesneli Max: Cesta besa. Miller je potrdil razvpite spore med Hardyjem in Charlize Theron. »Tom v sebi nosi določeno ranjenost, a tudi briljantnost, ki pride z njo. Karkoli se je takrat dogajalo z njim, morali smo ga pregovarjati, da je sploh prišel iz prikolice,« je izjavilin dodal, da v filmski industriji pogosto dopuščajo nedisciplino, če jo spremljajo vrhunske igralske predstave.

Da je bil Hardy že od nekdaj težaven na snemanjih, je v svojih spominih iz leta 2023 potrdil tudi legendarni Patrick Stewart. Ob spominjanju na snemanje filma Zvezdne steze: Nemesis je mladega Hardyja opisal kot čudnega in zadržanega mladeniča iz Londona. »Tom se ni želel družiti z nikomer od nas. Nikoli ni rekel niti dobro jutro niti lahko noč, čas, ko ga niso potrebovali na snemanju, pa je s svojim dekletom preživljal v prikolici,« je zapisal Stewart o zvezdniku filmov Venom in serije Birminghamske tolpe.

Helen Mirren pa je ob vsem dogajanju s presenetljivim sporočilom prekinila molk: »Rada te imam zdaj in za vedno,« je igralka zapisala na fotografiji Hardyja, ki jo je v četrtek objavila na svojem instagramu. Hardyjev predstavnik za stike z javnostjo se na prošnjo portala Page Six za komentar ni odzval.