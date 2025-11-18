Kate in William ne moreta skriti sreče: prišla je dobra novica, na katero sta nestrpno čakala več let

Po prestižnem Guardianovem univerzitetnem vodniku za leto 2025 je bila univerza St. Andrews, kraj, kjer se je začela ljubezenska zgodba valižanskega princa in princese, razglašena za najboljšo univerzo na Škotskem in drugo najboljšo v Veliki Britaniji, piše Sunday Times.

Princ William in Kate Middleton sta se tam spoznala med študijem, v drugem letniku pa sta s prijatelji celo skupaj živela v študentskem stanovanju. Oba sta diplomirala z visokimi ocenami; Kate iz umetnostne zgodovine, William pa iz geografije, biologije in umetnostne zgodovine.

V letošnji lestvici je St. Andrews zasedel drugo mesto med najboljšimi univerzami v Združenem kraljestvu, prehitel je celo slovita Cambridge in Oxford, ki sta padla na četrto mesto.

Londonska šola za ekonomijo in politične vede je osvojila glavno lovoriko, a uspeh škotske univerze je povzročil pravo navdušenje. Statistika kaže, da več kot 90 odstotkov študentov diplomo zaključi z najvišjo ali drugo najvišjo oceno, med njimi tudi kraljevi par.

Predsednica tamkajšnje študentske zveze, Ellis Hodges, je izjavila:

»St. Andrews dokazuje, da odličnost ni enoznačna. Tukaj vsak študent oblikuje svojo izkušnjo: od vrhunskega izobraževanja in raziskovanja, preko tradicije in ustvarjalnosti, do skupnosti, v kateri rastemo skupaj. Prav ta kombinacija in skupni duh ambicioznosti nas dvigata vedno višje.«

Kraljevsko študentsko življenje

William in Kate sta prvo leto živela v znamenitem domu St. Salvator’s Hall, med študenti znanem kot Sallies. Čeprav sobe niso videti ravno kraljevske, letna najemnina okoli 9.080 evrov vključuje tudi tople obroke v jedilnici, ki spominja na jedilnico domišljijske Bradavičarke. Zanimivo je, da Williamove sestrična, lady Louise Windsor, prav tako študira na St. Andrewsu in biva v istem domu.

V drugem letniku sta se preselila v viktorijansko hišo na ulici Hope Street, kjer sta plačevala 100 evrov na teden. Danes bi enak prostor stal skoraj 4000 evrov na mesec.

Kate kot natakarica, William kot kuhar

V božičnem televizijskem posebnem programu Kraljevi božič z jagodičevjem je Kate pred leti razkrila zabavno podrobnost iz študentskih let: občasno je delala kot natakarica.

»Bila sem grozna pri tem,« je priznala z nasmehom.

William pa jo je takrat skušal osvojiti s kuhanjem.

»Kuhal mi je različne jedi. Mislim, da je bil to njegov način, da bi me navdušil. Najpogosteje so bile na meniju bolonjska omaka in podobne jedi,« je razkrila princesa, piše Glossy.rs.