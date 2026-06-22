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Kate Middleton in princ William pod plazom kritik: to je razlog

Valižanska princ in princesa sta z višino najemnine za razkošen dom razjezila javnost.
FOTO: Pool/Reuters
FOTO: Pool/Reuters
M. Fl.
 22. 6. 2026 | 06:00
2:46
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Valižanski princ in princesa sta se, potem ko je postalo znano, da za svojo rezidenco v Windsorju plačujeta približno 359.300 evrov letne najemnine, znašla pod plazom kritik. RadarOnline poroča, da sta valižanski princ in princesa julija 2025 podpisala pogodbo za 20-letni najem hiše Forest Lodge v parku Windsor, natančna višina najemnine pa je prek uradnih evidenc britanskega zemljiškega registra v javnost prišel šele pred nedavnim.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Kako je nastal spor glede najemnine

Posestvo, ki je uvrščeno med zaščitene zgodovinske stavbe, vključuje tudi dve dodatni hišici za osebje. Prej se je oddajalo za približno 252.100 evrov na leto, nato se je najemnina zvišala za skoraj 50 odstotkov. Nepremičnina je del posesti krone, obsežnega portfelja, vrednega približno 16,6 milijarde evrov, katerega dobiček se steka v državno blagajno Združenega kraljestva. Prav to je sprožilo razpravo o preglednosti financiranja in upravljanja kraljevih nepremičnin.

Eden od strokovnjakov za kraljeve finance je za medije dejal, da najemnina sicer odraža dogovorjeno tržno vrednost, a da se v primerjavi s podobnimi zasebnimi nepremičninami in glede na prestiž posestva znesek zdi razmeroma nizek. Drugi vir, povezan z upravljanjem posesti, je dodal, da so bile izvedene tri neodvisne cenitve, vendar ocena ostaja problematična, saj je primerjava z zasebnim trgom neizogibna.

Družinski dom za vedno

Dokumenti kažejo, da sta princ William in princesa Catherine uradna najemnika hiše Forest Lodge, ki sta jo opisala kot svoj dom za vedno. Najemnina se plačuje iz zasebnih prihodkov princa Williama, ki izvirajo iz vojvodine Cornwall, ta pa naj bi po podatkih davčnih organov ustvarjala med 5,85 in 8,19 milijona evrov prihodkov letno. Kensingtonska palača je že prej potrdila, da William plačuje najvišjo stopnjo dohodnine, vendar natančni zneski niso javno znani.

Širši kontekst in politični pritiski

Razkritje višine najemnine prihaja v času, ko je bil pod drobnogledom primer njegovega strica Andrewa Mountbatten-Windsorja, ki naj bi dolga leta plačeval le simbolično najemnino za Royal Lodge. Zadeva je okrepila pozive k večji preglednosti kraljevih stanovanjskih dogovorov, britanski parlamentarni odbor za javne račune pa že napoveduje preiskavo poslovanja posesti krone znotraj kraljeve družine. Predsednik odbora je poudaril, da bi večja transparentnost pomagala javnemu interesu in omogočila boljši nadzor nad tovrstnimi najemnimi pogodbami.

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