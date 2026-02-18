Kate Middleton je imela »srce nastavljeno« na drugo ime za bodočega kralja

Kate Middleton in princ William sta dolgo razmišljala, kako poimenovati svojega prvega otroka, princa Georgea. Par sta starša postala julija 2013, izbira imena pa je bila še posebej pomembna, ker je George bodoči prestolonaslednik. V prihajajoči knjigi William and Catherine, The Monarchy's New Era: The Inside Story, ki izide 10. marca, avtor Russell Myers piše, da sta Kate (44) in William (43) »ure in ure« raziskovala imena za svojega prvega otroka. Po poročanju BBC par pred rojstvom ni vedel spola otroka, biografija pa trdi, da sta se težko dogovorila glede imen.

Po odlomkih, objavljenih 17. februarja v The Mirror, je bila Kate zelo naklonjena imenoma Alexander ali Alexandra, medtem ko je William želel vključiti poklon svoji pokojni materi, princesi Diani, če bi dobila hčerko. Kate naj bi ideje za imena preverjala pri prijateljicah mamah, prijatelj pa jima je podaril knjigo z otroškimi imeni. Par je ure in ure listal po knjigi in se pogosto smejal nenavadnim predlogom. Avtor navaja, da je William rad presenečal svojo PR-ekipo z nepričakovanimi imeni. Sestanke naj bi začel z vprašanjem: »Kaj menite o Rodneyju za fanta ali morda Grahamu?« nato pa se začel smejati. Na koncu je William izbral dve najljubši moški imeni: George in Louis.

Par je 22. julija 2013 dobil sina in ga poimenoval George Alexander Louis. Ime George je lahko poklon očetu kraljice Elizabete II., kralju Georgeu VI., ki je Veliko Britanijo vodil skozi drugo svetovno vojno. Drugi otrok para, hči Charlotte Elizabeth Diana, se je rodila 2. maja 2015. Leta 2018 je družina postala petčlanska z rojstvom sina Louisa Arthurja Charlesa. Ime Louis naj bi bilo poklon lordu Louisu Mountbattenu, bližnjemu sorodniku princa Philipa.

Knjiga obravnava tudi ljubezensko zgodbo para, življenje pod kraljevim drobnogledom in prihodnost monarhije. Med drugim trdi, da je William želel izključiti princa Andrewa iz kraljevega življenja že leta pred tem, ko mu je kralj Karel III. leta 2025 odvzel kraljevi naziv, kako sta Kate in William svojim otrokom povedala za njeno bolezen leta 2024 ter zakaj je bila Kate manj zainteresirana kot William, da bi poskusila pripeljati princa Harryja nazaj v kraljevo družino, ko sta on, in Meghan Markle leta 2020 napovedala, da se bosta umaknila iz svojih kraljevih vlog, poroča People.