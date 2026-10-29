Kate Middleton presenetila s skrivnim obiskom! Kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?

Valižanska princesa Catherine je presenetila z obiskom londonske dobrodelne organizacije Dose of Nature, ki se posveča duševnemu zdravju in terapevtskim učinkom narave ter ljudem pomaga izboljšati duševno zdravje in splošno dobro počutje z individualno obravnavo, povezovanjem z naravo in podporo skupnosti. Med srečanjem je spregovorila o tem, koliko ji je bivanje v naravi pomenilo v težkih življenjskih trenutkih. Razkrila je, da so bile njene izkušnje v marsičem podobne tistim osebki jim organizacija pomaga.

Med obiskom se je princesa pogovarjala s Tomom, nekdanjim uporabnikom programa te organizacije, ki danes dela kot vodnik po naravi. Zanimalo jo je, kako sam doživlja vpliv naravnega okolja na zdravje in kako svoje izkušnje prenaša na druge, ter odkrito spregovorila tudi o svojem odnosu do narave. Poudarila je, da ji je povezanost z njo pomagala najti notranji mir in prostor za okrevanje, piše Yahoo. »Najine izkušnje so bile zelo, zelo različne, vendar je čudovito slišati, kako si se povezal z naravo in koliko ti je to pomagalo pri okrevanju. Tudi sama sem občutila enako,« je povedala princesa.

Še posebej se je je dotaknilo dejstvo, da lahko Tom danes pomaga drugim ljudem ter jim stoji ob strani pri iskanju občutka namena, smisla in pripadnosti. Po njenih besedah imajo lahko prav takšne izkušnje dolgoročen pomen, zlasti v trenutkih, ko človek nima nadzora nad tem, kaj ga čaka v prihodnosti.

Zatočišče med zdravljenjem

Ljubezen do narave je ena od tem, o katerih je princesa spregovorila že večkrat. Posebej čustveno je opisala njen pomen med zdravljenjem raka leta 2024, ko je naravo označila za svoje zatočišče. V videonagovoru, objavljenem ob tednu ozaveščanja o duševnem zdravju leta 2025, je poudarila, da ima narava neprecenljivo moč, da nas navdihuje, neguje ter nam pomaga pri okrevanju in osebni rasti. Pojasnila je tudi, da nam preživljanje časa v naravnem okolju pomaga bolje razumeti povezanost vsega, kar nas obdaja, pa tudi pomen ravnovesja, obnove in odpornosti. »Tako kot se narava obnavlja in znova oživlja, se lahko tudi mi,« je sporočila Kate ter ljudi spodbudila, naj se znova povežejo z naravo in v njej najdejo moč za nove začetke.

Čas na prostem še nikoli ni bil tako pomemben

Princesa je tudi letos opozorila na pomen narave za duševno in telesno zdravje. V objavi na družbenih omrežjih je zapisala, da je v času, ko tehnologija in digitalne vsebine zavzemajo vse več prostora v našem življenju, kakovostno preživljanje časa na prostem pomembnejše kot kadar koli prej. Sklicevala se je tudi na raziskave, ki kažejo, kako pomembno je naravno okolje za naše psihološko in fiziološko dobro počutje.