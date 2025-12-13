Kate Middleton snuje načrt: tako bo vplival na Meghan Markle

Valižanska princesa želi naslednje leto začeti pozitivno. V ta namen je po letih sporov pripravljena skleniti premirje z Meghan Markle. »Kate in Meghan sta si v zadnjih nekaj letih občasno izmenjali prijazne besede,« je vir povedal za Star in dodal: »Vendar se ne pogovarjata, med njima ni nobene resne komunikacije.« Zdi se pa, da bi se zadeve lahko kmalu spremenile, saj vir navaja še, da si mama treh otrok želi, da bi bilo leto 2026 zanjo na vseh področjih življenja leto miru. Za to je pripravljena stopiti v stik z nekdanjo igralko.

»Da bi uresničila načrt, je sprejela dejstvo, da ji mora stopiti nasproti in dvigniti belo zastavo,« je razkril vir. Dobro namreč ve, da bi s tem odprla možnosti, da bi se stvari spremenile tudi med princem Williamom in njegovim odtujenim mlajšim bratom, princem Harryjem: »Kate čuti, da bi bile možnosti, da William in Harry zakopljeta bojno sekiro, veliko večje, če bi ona in Meghan našli skupno točko. Noče, da bi se ta hladna vojna zavlekla tudi v leto 2026,« še pravi vir. Zato navaja, da bi morda še pred božičem opravila telefonski pogovor in s tem vsaj odprla vrata k neke vrste spravi.

Vendar RadarOnline.com piše, da je Meghan besna, ker je valižanska princesa k sodelovanju na letošnjem božičnem koncertu pritegnila Kate Winslet. Viri so mediju povedali, da je vojvodinja Susseks jezna, ker je Kate dosegla nekaj, česar ona ni mogla. Razkrili so, da pridobitev zvezdnice kova, kot je Kate Winslet, v svet pošilja jasno sporočilo, da je princesa spoštovana, ter da deluje izpopolnjeno, elegantno in lahkotno, vse to pa Meghan otežuje doseganje njenih ciljev z vidika sprejetosti v krog največjih svetovnih zvezdnikov.