KONEC PRAVDE

Katy Perry mora plačati: izgubila je sodni spor

Visoko sodišče v Avstraliji je razsodilo, da mora pevka spoštovati zaščiteno blagovno znamko modne oblikovalke, s čimer se je končal spor, ki je trajal skoraj dve desetletji.
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
M. Fl.
 13. 3. 2026 | 09:00
2:25
Avstralska modna oblikovalka Katie Taylor, rojena Perry, je zmagala v dolgotrajni pravni bitki proti ameriški popzvezdnici Katy Perry. Predmet spora je bila blagovna znamka prve, ki jo je oblikovalka že leta 2008, tik preden je pevka, s pravim imenom Katheryn Hudson, zaslovela s pesmijo I Kissed a Girl, registrirala za svojo linijo oblačil. Tudi pevka sicer prodaja oblačila pod blagovno znamko Katy Perry Collections. Spor se je začel leta 2007, ko je Katie Taylor, takrat še z dekliškim priimkom Perry, na tržnicah v Sydneyju začela prodajati svoje modne kreacije. Leto pozneje je vložila zahtevo za registracijo imena Katie Perry kot zaščitene blagovne znamke za oblačila. Kmalu zatem ji je ekipa pevke poslala pismo, v katerem so zahtevali, da preneha uporabljati to ime.

Med sojenjem so bila razkrita tudi elektronska sporočila iz leta 2009, ki so pokazala, kako se je pevka odzvala na spor. Njen menedžer Steven Jensen je predlagal, naj izdajo javno izjavo in pomirijo zadeve, vendar je pevka to zavrnila. »Ne bi se sploh ukvarjala s tem, če MTV ne bi pograbil te neumnosti,« je zapisala v odgovoru, ki ga je kasneje citirala sodna odločba, poroča časnik The Sydney Morning Herald. Po številnih sodnih preobratih: najprej je padla razsodba v korist oblikovalke, ki jo je nato pritožbeno sodišče razveljavilo in primer je končno prišel pred najvišjo sodno instanco v Avstraliji - Visoko sodišče, to je s tremi glasovi proti dvema razsodilo v korist Katie Taylor.

Sodniki so zavrnili argument, da slava pevke samodejno pomeni ugled na področju oblačil. Ključno dejstvo je bilo, da v času, ko je oblikovalka registrirala svojo blagovno znamko, pevka v Avstraliji še ni prodala niti enega kosa oblačila s svojim imenom. Sodišče je tudi ugotovilo, da so zvezdnica in njeni distributerji več let prodajali oblačila, čeprav so vedeli za že registrirano blagovno znamko oblikovalke, zato so jih označili kot vztrajne kršitelje. Pevka, katere premoženje ocenjujejo na več kot 300 milijonov ameriških dolarjev (približno 280 milijonov evrov), bo morala oblikovalki povrniti tudi sodne stroške.

Bulvar  |  Tuji trači
ČUSTVA

Nekdanja žena Justina Trudeauja prvič o njegovi romanci s Katy Perry: »Ne bom dovolila tega.«

Nova zveza njenega bivšega moža je več kot odmevna.
18. 11. 2025 | 09:00

