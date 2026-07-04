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Katy Perry na novi preizkušnji

Nova pesem Katy Perry je razočarala, nekateri oboževalci že napovedujejo njen konec.
FOTO: Daniel Cole/Reuters
FOTO: Daniel Cole/Reuters
M. Fl.
 4. 7. 2026 | 11:25
3:40
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Najnovejši poskus vrnitve ameriške popzvezdnice Katy Perry na glasbeni vrh ni uspel. Njena nova pesem Watch It Burn, se namreč ne v ZDA ne na svetovni ravni ni uvrstila med 200 najbolj poslušanih skladb na Spotifyjevih lestvicah. Na družbenih omrežjih so se hitro pojavili številni komentarji in nekateri menijo, da se je njena glasbena kariera znašla na prelomnici, piše Radar Online.

Poslušalci so preprosto šli naprej

Eden od uporabnikov družbenih omrežij je zapisal: »So ljudje res že povsem pozabili nanjo? Saj je bila še nedolgo nazaj ena največjih popzvezdnic na svetu.« Drugi je bil še bolj neposreden: »Konec je.« Nekdo tretji pa je dodal: »Škoda, ker je to iskreno ena njenih najboljših pesmi v zadnjih letih.« Čeprav je Katy Perry v preteklosti nanizala številne svetovne uspešnice, njena novejša glasba očitno ne dosega več takšnega odziva kot nekoč.

Zadnji albumi niso navdušili

Tudi njena zadnja studijska albuma Smile (2020) in 143 (2024), na lestvicah nista dosegla pričakovanega uspeha. Zadnja skladba, s katero se je uvrstila na ameriško lestvico Billboard vročih 100, je bila Woman's World iz leta 2024, ki je za kratek čas zasedla 63. mesto, a je bila deležna številnih kritik tako glasbenih kritikov kot dela občinstva.

Za nekaj časa izgubila glas

Pevka je pred kratkim med koncertom v Lizboni odkrito spregovorila o težkem obdobju, ki ga je preživljala leta 2025. Občinstvu je povedala, da nosi enak kostum, kot ga je imela med turnejo Hello Katy Tour leta 2009, nato pa dodala: »Takrat si nisem predstavljala, da bom nekoč napisala pesem Roar in jo pela milijonom ljudi po vsem svetu. Prav tako si nisem mislila, da bom nekega dne izgubila svoj lastni rjoveči glas.« Po teh besedah je v akustični različici izvedla svojo uspešnico Roar iz leta 2013.

Kritike so jo prizadele

Perryjeva je namignila tudi na val negativne publicitete, ki jo spremlja v zadnjem letu in pol. Poleg slabega sprejema albuma 143 je bila deležna posmeha zaradi sodelovanja na izključno ženskem poletu družbe Blue Origin. Ob tem je dejala: »Življenje poteka v obdobjih. Včasih sploh nočeš vstati iz postelje, včasih preprosto ne moreš zarjoveti. In včasih te stvari, ki jih drugi govorijo o tebi, res prizadenejo, ker nisi robot, ampak človek.«

Dodala je, da moramo biti drug do drugega prijaznejši, saj nikoli ne vemo, kaj nekdo v resnici doživlja. »Priznam, za nekaj časa sem izgubila svoj glas. Postal je le še šepet. Toda pred izidom nove pesmi Watch It Burn vam lahko povem en: moj glas se je vrnil.«

V ljubezni ji gre bolje

Na zasebnem področju naj bi pevki šlo precej bolje. Po poročanju ameriških medijev je od leta 2025 v zvezi z nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem. Vir blizu para trdi, da je bila med njima kemija takojšnja in da naj bi že razmišljala o skupni prihodnosti. »Zaljubila sta se hitro in močno. Tudi sama priznavata, da ju je presenetilo, kako naravno se je vse razvilo. Justin je bil pripravljen na resno zvezo, ko je v njegovo življenje prišla Katy. Oba sta srečna, da sta se našla, njun odnos pa je iz dneva v dan močnejši,« je povedal neimenovani vir.

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