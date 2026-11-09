Kdo bo novo Bondovo dekle: presenečenja v ožjem izboru kandidatk

Od premiere zadnjega filma o Jamesu Bondu je minilo že več kot pet let. Film Ni čas za smrt je bil zadnji, v katerem je kot agent 007 blestel Daniel Craig. Njegova upodobitev je bila tako prepričljiva, da dostojnega naslednika še vedno niso našli. Studio Amazon MGM že nekaj let išče popolnega igralca za to vlogo in organizira avdicije. Zdaj naj bi bil seznam kandidatov vse krajši. Producenti franšize obljubljajo, da bodo ime novega Jamesa Bonda razkrili do konca leta 2026, viri pa namigujejo, da bi lahko bila končna izbira za marsikoga veliko presenečenje.

Producenti naj bi si želeli manj uveljavljenega igralca, saj bi radi lik tako rekoč na novo ustvarili. Trenutno naj bi bil glavni kandidat za vlogo Jack Lowden. Star je 36 let, njegova kariera pa je šele v vzponu. Poročen je z igralko Saoirse Ronan. Mimogrede, tudi ona se omenja kot možna nova Bondova izbranka, čeprav gre za zdaj predvsem za ugibanja. Poglejmo, katere igralke bi lahko postale naslednja ljubezen agenta 007. Niza jih stil.kurir.rs.

Sydney Sweeney

Pred kratkim je Trina Parks, ki je v filmu Diamanti so večni igrala zlobnico Thumper, izbrala idealno sodobno Bondovo dekle. Povedala je, da bi bila za to vlogo najbolj naravna izbira Sydney Sweeney. Njeno ime se že več let pogosto pojavlja na seznamih potencialnih kandidatk. Vendar obstaja zadržek: Sydney ima precej kontroverzen sloves, zato naj bi se producenti spraševali, ali je vredno prevzeti tveganje, da bi se igralka znova znašla v središču kakšnega škandala.

Margaret Qualley

Igralka Margaret Qualley je leta 2025 na 97. podelitvi oskarjev v velikem glasbenem poklonu ob 60. obletnici franšize o Jamesu Bondu nastopila kot glavna plesalka. Že takrat so mnogi ugibali, da bi lahko bil njen nastop namig, da bo postala novo Bondovo dekle. Zdaj naj bi bila v spletnih anketah po priljubljenosti celo pred Sydney Sweeney.

Zendaya

Denis Villeneuve je bil izbran za režiserja prvega filma v prenovljeni franšizi o Jamesu Bondu. Zendaya je trenutno ena njegovih najljubših igralk. Nastopila je v treh njegovih filmih iz franšize Dune in govori se, da bi lahko z njim sodelovala tudi pri novem projektu. Vendar se s to teorijo ne strinjajo vsi. Po velikem uspehu premiere leta 2026 naj bi si igralka želela vzeti premor in se posvetiti družini. Tako velika filmska franšiza pa zahteva zelo zaseden urnik.

Anya Taylor-Joy

Novica, da producenti resno razmišljajo o prenovi franšize o Jamesu Bondu, ni bila šala. Spremembe bi lahko vplivale tudi na izbor Bondovega dekleta, Anya Taylor-Joy pa naj bi bila odlična kandidatka. Ni klasična zapeljiva lepotica, temveč deluje prefinjeno, skoraj kot pravljično bitje iz drugega sveta. Film Furiosa: Saga o Pobesnelem Maxu je dokazal, da je Anya vsestranska igralka, ki zna biti včasih celo zastrašujoča.

Florence Pugh

Florence Pugh ima prav tako zelo zaseden urnik, nič manj kot Zendaya, vendar za razliko od svoje kolegice ne načrtuje premora v karieri. Za vlogo v filmu Čas deklištva je bila nominirana za oskarja, zdaj pa si želi osvojiti tudi nagrado. Zato sprejema čim bolj raznolike filmske projekte. Kot Bondovo dekle bi bila zagotovo zanimiva izbira; je karizmatična, močna in lepa.

Mikey Madison

Hollywoodska kariera Mikey Madison je prava pepelkina zgodba. Za vlogo v filmu Anora je prejela oskarja, zato zdaj zelo premišljeno izbira projekte, da ne bi izgubljala časa. Njeni oboževalci so prepričani, da bi ji vloga v veliki filmski franšizi pomagala še povečati prepoznavnost. Če so se filmov o superjunakih že nekoliko naveličali, bi bil novi James Bond po njihovem mnenju idealna priložnost.

Emma Mackey

Zvezdnica serije Spolna vzgoja Emma Mackey se pogosto omenja med potencialnimi kandidatkami za vlogo Bondovega dekleta. Čeprav je Britanka, se je rodila v Franciji, kjer je preživela večino življenja. Zanimivo je, da je kariero začela kot igralka v grozljivkah. Filmski prvenec je doživela v grozljivki z izvirnim naslovom Badger's Drift, vendar se ni želela omejiti zgolj na takšne vloge.

Nicola Coughlan

Morda najbolj nenavadna kandidatka za novo Bondovo dekle je Nicola Coughlan. Rodila se je na Irskem, na filmu pa je debitirala že pri desetih letih. Njen najbolj znani projekt je danes serija Bridgerton. Priznala je, da so jo zaradi njene postave dolga leta zavračali na avdicijah. Medtem je delala kot natakarica, tajnica in optičarka, vendar se ni odpovedala svojim sanjam. Danes je prava zvezda in glasna kritičarka poveličevanja vitkosti. Večkrat je poudarila, da je talent veliko pomembnejši od videza.

Daisy Edgar-Jones

Igralka je nekoč na družbenih omrežjih objavila videoposnetek, v katerem je povedala, da je od agenta po elektronski pošti prejela zanimiv scenarij. Končala ga je s kultnim stavkom: »Jones. Daisy Edgar-Jones.« Oboževalci so takoj pomislili, da gre za namig, čeprav igralka pozneje o tem ni več podrobneje govorila. Mnogi bi bili navdušeni, če bi Daisy postala naslednje Bondovo dekle. Nekateri celo menijo, da je podobna Evi Green, ki je v filmu o agentu 007 upodobila Vesper Lynd.

Odessa A'zion

Zvezdnica filma Marty Supreme, Odessa A'zion, bi lahko bila zelo opazno Bondovo dekle. Stara je 26 let in prihaja iz hollywoodske družine. Njena mama Pamela Adlon je igralka, scenaristka in režiserka, oče Felix Adlon pa režiser in producent. Odessa je odraščala v Los Angelesu in že od malih nog sanjala o igralski karieri, čeprav njeni starši dolgo niso podpirali te odločitve. Pri 15 letih je našla svojega prvega agenta in začela hoditi na avdicije.