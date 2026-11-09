  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UGIBANJA

Kdo bo novo Bondovo dekle: presenečenja v ožjem izboru kandidatk

Vsi z nestrpnostjo pričakujejo novo zgodbo o Jamesu Bondu.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 9. 11. 2026 | 05:25
6:32
A+A-

Od premiere zadnjega filma o Jamesu Bondu je minilo že več kot pet let. Film Ni čas za smrt je bil zadnji, v katerem je kot agent 007 blestel Daniel Craig. Njegova upodobitev je bila tako prepričljiva, da dostojnega naslednika še vedno niso našli. Studio Amazon MGM že nekaj let išče popolnega igralca za to vlogo in organizira avdicije. Zdaj naj bi bil seznam kandidatov vse krajši. Producenti franšize obljubljajo, da bodo ime novega Jamesa Bonda razkrili do konca leta 2026, viri pa namigujejo, da bi lahko bila končna izbira za marsikoga veliko presenečenje.

Producenti naj bi si želeli manj uveljavljenega igralca, saj bi radi lik tako rekoč na novo ustvarili. Trenutno naj bi bil glavni kandidat za vlogo Jack Lowden. Star je 36 let, njegova kariera pa je šele v vzponu. Poročen je z igralko Saoirse Ronan. Mimogrede, tudi ona se omenja kot možna nova Bondova izbranka, čeprav gre za zdaj predvsem za ugibanja. Poglejmo, katere igralke bi lahko postale naslednja ljubezen agenta 007. Niza jih stil.kurir.rs.

Sydney Sweeney

Pred kratkim je Trina Parks, ki je v filmu Diamanti so večni igrala zlobnico Thumper, izbrala idealno sodobno Bondovo dekle. Povedala je, da bi bila za to vlogo najbolj naravna izbira Sydney Sweeney. Njeno ime se že več let pogosto pojavlja na seznamih potencialnih kandidatk. Vendar obstaja zadržek: Sydney ima precej kontroverzen sloves, zato naj bi se producenti spraševali, ali je vredno prevzeti tveganje, da bi se igralka znova znašla v središču kakšnega škandala.

Margaret Qualley

Igralka Margaret Qualley je leta 2025 na 97. podelitvi oskarjev v velikem glasbenem poklonu ob 60. obletnici franšize o Jamesu Bondu nastopila kot glavna plesalka. Že takrat so mnogi ugibali, da bi lahko bil njen nastop namig, da bo postala novo Bondovo dekle. Zdaj naj bi bila v spletnih anketah po priljubljenosti celo pred Sydney Sweeney.

Zendaya

Denis Villeneuve je bil izbran za režiserja prvega filma v prenovljeni franšizi o Jamesu Bondu. Zendaya je trenutno ena njegovih najljubših igralk. Nastopila je v treh njegovih filmih iz franšize Dune in govori se, da bi lahko z njim sodelovala tudi pri novem projektu. Vendar se s to teorijo ne strinjajo vsi. Po velikem uspehu premiere leta 2026 naj bi si igralka želela vzeti premor in se posvetiti družini. Tako velika filmska franšiza pa zahteva zelo zaseden urnik.

Anya Taylor-Joy

Novica, da producenti resno razmišljajo o prenovi franšize o Jamesu Bondu, ni bila šala. Spremembe bi lahko vplivale tudi na izbor Bondovega dekleta, Anya Taylor-Joy pa naj bi bila odlična kandidatka. Ni klasična zapeljiva lepotica, temveč deluje prefinjeno, skoraj kot pravljično bitje iz drugega sveta. Film Furiosa: Saga o Pobesnelem Maxu je dokazal, da je Anya vsestranska igralka, ki zna biti včasih celo zastrašujoča.

Florence Pugh

Florence Pugh ima prav tako zelo zaseden urnik, nič manj kot Zendaya, vendar za razliko od svoje kolegice ne načrtuje premora v karieri. Za vlogo v filmu Čas deklištva je bila nominirana za oskarja, zdaj pa si želi osvojiti tudi nagrado. Zato sprejema čim bolj raznolike filmske projekte. Kot Bondovo dekle bi bila zagotovo zanimiva izbira; je karizmatična, močna in lepa.

Mikey Madison

Hollywoodska kariera Mikey Madison je prava pepelkina zgodba. Za vlogo v filmu Anora je prejela oskarja, zato zdaj zelo premišljeno izbira projekte, da ne bi izgubljala časa. Njeni oboževalci so prepričani, da bi ji vloga v veliki filmski franšizi pomagala še povečati prepoznavnost. Če so se filmov o superjunakih že nekoliko naveličali, bi bil novi James Bond po njihovem mnenju idealna priložnost.

Emma Mackey

Zvezdnica serije Spolna vzgoja Emma Mackey se pogosto omenja med potencialnimi kandidatkami za vlogo Bondovega dekleta. Čeprav je Britanka, se je rodila v Franciji, kjer je preživela večino življenja. Zanimivo je, da je kariero začela kot igralka v grozljivkah. Filmski prvenec je doživela v grozljivki z izvirnim naslovom Badger's Drift, vendar se ni želela omejiti zgolj na takšne vloge.

Nicola Coughlan

Morda najbolj nenavadna kandidatka za novo Bondovo dekle je Nicola Coughlan. Rodila se je na Irskem, na filmu pa je debitirala že pri desetih letih. Njen najbolj znani projekt je danes serija Bridgerton. Priznala je, da so jo zaradi njene postave dolga leta zavračali na avdicijah. Medtem je delala kot natakarica, tajnica in optičarka, vendar se ni odpovedala svojim sanjam. Danes je prava zvezda in glasna kritičarka poveličevanja vitkosti. Večkrat je poudarila, da je talent veliko pomembnejši od videza.

Daisy Edgar-Jones

Igralka je nekoč na družbenih omrežjih objavila videoposnetek, v katerem je povedala, da je od agenta po elektronski pošti prejela zanimiv scenarij. Končala ga je s kultnim stavkom: »Jones. Daisy Edgar-Jones.« Oboževalci so takoj pomislili, da gre za namig, čeprav igralka pozneje o tem ni več podrobneje govorila. Mnogi bi bili navdušeni, če bi Daisy postala naslednje Bondovo dekle. Nekateri celo menijo, da je podobna Evi Green, ki je v filmu o agentu 007 upodobila Vesper Lynd.

Odessa A'zion

Zvezdnica filma Marty Supreme, Odessa A'zion, bi lahko bila zelo opazno Bondovo dekle. Stara je 26 let in prihaja iz hollywoodske družine. Njena mama Pamela Adlon je igralka, scenaristka in režiserka, oče Felix Adlon pa režiser in producent. Odessa je odraščala v Los Angelesu in že od malih nog sanjala o igralski karieri, čeprav njeni starši dolgo niso podpirali te odločitve. Pri 15 letih je našla svojega prvega agenta in začela hoditi na avdicije.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
USODNA LJUBEZEN

Najbolj škandalozne afere Hollywooda: zaradi soigralk so zapustili žene

Skrivne romance, strastne iskrice na filmskih prizoriščih in nepričakovane ločitve so leta polnile naslovnice časopisov.
2. 11. 2026 | 06:00
Bulvar  |  Tuji trači
JAMES BOND

Je prav on novi James Bond? Govorice so vse glasnejše

Iskanje novega Jamesa Bonda se bliža koncu, med favoriti je tudi Callum Turner.
27. 10. 2026 | 14:45

Več iz teme

James BondHollywoodigralka007Daniel CraigJack LowdenSydney Sweeney
ZADNJE NOVICE
08:45
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNI OBED

Slovenski zajtrk je več kot le zajtrk: spodbuja zdrave navade in lokalno prehrano

Obenem podpira slovenske kmete ter ohranja domačo pridelavo.
Drago Perko9. 11. 2026 | 08:45
08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
08:35
Premium
Šport  |  Tekme
ROKOMET

Vlah po hudem spodrsljaju slovenskih rokometašev: Pogledati se moramo v ogledalo

Po visokem porazu krimovk še hud spodrsljaj slovenskih rokometašev. Izraelci za eno od svojih največjih zmag v zgodovini utišali Golovec.
Miha Šimnovec9. 11. 2026 | 08:35
08:25
Bulvar  |  Domači trači
KOMEDIJA

Očetovske zagate nasmejale tudi predsednico (FOTO)

Pet priljubljenih slovenskih komikov je s predstavo navdušilo občinstvo, med katerim ni manjkalo znanih obrazov.
Kaja Grozina9. 11. 2026 | 08:25
08:22
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ta teden bo dišalo po martinovem: 5 odličnih idej za kosilo

Pet idej za jesenska kosila: od juhe iz rdečega zelja in bučnih špeclov do račjega raguja, nadevanih beder in gratiniranih mlincev.
Odprta kuhinja9. 11. 2026 | 08:22
08:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA BAVARSKEM

Nemška policija ujela dva Slovenca z 10 kg heroina

Kriminalisti, posebna policijska enota in cariniki nad dva Slovenca. V prtljažniku hermetični paketi, v njih pa za tri četrt milijona evrov heroina.
Tomica Šuljić9. 11. 2026 | 08:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Vaš obraz postaja ključno orodje

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Hitrejša pot do zdravstvene obravnave

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Izposodite si 500 tisoč evrov, vrnete jih lahko le 300 tisoč

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
3. 11. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Nives je bila nenehno utrujena, danes pa pravi: »Znova imam energijo«

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Denar vam kopni pred očmi. Kaj storiti?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Slovenski raziskovalci naleteli na povezavo, ki je niso pričakovali

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Zlati korak: pametno varčevanje v zlatu za vsako generacijo

Fizično zlato v vaši lasti, varna hramba v Sloveniji in varčevanje, ki ga lahko začnete že s 40 evri na mesec.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Digitalno denarnico razvijamo v platformo, na kateri lahko uporabnik izvaja vse večji del svojih finančnih aktivnosti

Aircash na Hrvaškem gradi evropsko finančno platformo, številke pa potrjujejo, da rast, ki jo dosegamo, ni le hitra, temveč tudi finančno vzdržna.
3. 11. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki