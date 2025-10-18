Kdo bo podedoval premoženje Diane Keaton: presenečenje med dediči

Legendarna igralka Diane Keaton je umrla 11. oktobra, stara je bila 79 let. Kot je kasneje sporočila njena družina, je bila zanjo usodna pljučnica.

Kariero zvezdnice so med drugim zaznamovale vloge v filmih Boter, Nevestin oče in Klub bivših žena.

Bila je tudi strastna ljubiteljica nepremičnin, gojila je globoko spoštovanje do arhitekture in oblikovanja ter je prenovila več hiš, ki jih je kasneje prodala znanim osebnostim.

Življenje v razkošju

Ena od teh nepremičnin je bila 100 let stara vila, ki jo je kupila leta 2007 za 7,6 milijona evrov, nato jo tri leta kasneje za 9,4 milijona evrov prodala producentu Ryanu Murphyju, znanemu po seriji Ameriška grozljivka (American Horror Story).

Leta 2002 je za neznano vsoto kupila hišo na Beverly Hillsu, leta 2005 jo je prodala za 15,5 milijona evrov. Nepremičnino v Laguna Beachu je kupila za 7 in jo dve leti kasneje prodala za 12 milijonov evrov.

V zadnjih letih se je Diane umaknila iz javnosti in živela mirno življenje v svoji vili v Los Angelesu, vredni približno 27,3 milijona evrov.

Zaradi uspešnih naložb je njeno premoženje tik pred smrtjo znašalo impresivnih 94 milijonov evrov, kar bosta večinoma podedovala njena posvojena otroka hči Dexter in sin Duke.

Radar Online pa navaja vire, ki trdijo, da je zveznica nekaj več kot štiri milijone evrov namenila svojemu psu Reggieju, s čimer mu je želela zagotoviti oskrbo, kakršne je bil vajen za časa njenega življenja. Sredstva bodo v imenu Keatonove prav tako namenjena različnim dobrodelnim organizacijam za živali.

Drug vir je dodal: »Želela je, da Reggie še naprej živi z enakim dostojanstvom. To je najbolj dianevska stvar: ekscentrična, prijazna in globoko ljubeča.«

Diane Keaton je vse življenje podpirala različne organizacije za zaščito živali.

Zadnja leta in zasebnost

Nihče ni vedel, da se igralka sooča z zdravstvenimi težavami, vendar je lani zaskrbljenost vzbudilo dejstvo, da je v prodajo dala svoj sanjski dom, čeprav je prej trdila, da namerava tam ostati za vedno.

»Vse se je zgodilo nenadoma. Bila je izjemno močna in pozitivna, nihče ni pričakoval takšnega konca,« je povedal vir blizu igralke in dodal, da je bila Diane v zadnjih mesecih obkrožena le z družino:

»Vse so ohranjali zase, tudi dolgoletni prijatelji niso vedeli, kaj se v resnici dogaja.«