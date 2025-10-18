  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAPUŠČINA

Kdo bo podedoval premoženje Diane Keaton: presenečenje med dediči

Premoženja legendarne igralke bo deležen tudi njen kuža.
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
M. Fl.
 18. 10. 2025 | 06:00
2:42
A+A-

Legendarna igralka Diane Keaton je umrla 11. oktobra, stara je bila 79 let. Kot je kasneje sporočila njena družina, je bila zanjo usodna pljučnica.

Kariero zvezdnice so med drugim zaznamovale vloge v filmih Boter, Nevestin oče in Klub bivših žena.

Bila je tudi strastna ljubiteljica nepremičnin, gojila je globoko spoštovanje do arhitekture in oblikovanja ter je prenovila več hiš, ki jih je kasneje prodala znanim osebnostim.

Življenje v razkošju

Ena od teh nepremičnin je bila 100 let stara vila, ki jo je kupila leta 2007 za 7,6 milijona evrov, nato jo tri leta kasneje za 9,4 milijona evrov prodala producentu Ryanu Murphyju, znanemu po seriji Ameriška grozljivka (American Horror Story).

Leta 2002 je za neznano vsoto kupila hišo na Beverly Hillsu, leta 2005 jo je prodala za 15,5 milijona evrov. Nepremičnino v Laguna Beachu je kupila za 7 in jo dve leti kasneje prodala za 12 milijonov evrov. 

V zadnjih letih se je Diane umaknila iz javnosti in živela mirno življenje v svoji vili v Los Angelesu, vredni približno 27,3 milijona evrov.

Zaradi uspešnih naložb je njeno premoženje tik pred smrtjo znašalo impresivnih 94 milijonov evrov, kar bosta večinoma podedovala njena posvojena otroka hči Dexter in sin Duke.

Radar Online pa navaja vire, ki trdijo, da je zveznica nekaj več kot štiri milijone evrov namenila svojemu psu Reggieju, s čimer mu je želela zagotoviti oskrbo, kakršne je bil vajen za časa njenega življenja. Sredstva bodo v imenu Keatonove prav tako namenjena različnim dobrodelnim organizacijam za živali.

Drug vir je dodal: »Želela je, da Reggie še naprej živi z enakim dostojanstvom. To je najbolj dianevska stvar: ekscentrična, prijazna in globoko ljubeča.«

Diane Keaton je vse življenje podpirala različne organizacije za zaščito živali.

Zadnja leta in zasebnost

Nihče ni vedel, da se igralka sooča z zdravstvenimi težavami, vendar je lani zaskrbljenost vzbudilo dejstvo, da je v prodajo dala svoj sanjski dom, čeprav je prej trdila, da namerava tam ostati za vedno.

»Vse se je zgodilo nenadoma. Bila je izjemno močna in pozitivna, nihče ni pričakoval takšnega konca,« je povedal vir blizu igralke in dodal, da je bila Diane v zadnjih mesecih obkrožena le z družino:

»Vse so ohranjali zase, tudi dolgoletni prijatelji niso vedeli, kaj se v resnici dogaja.«

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO LEGENDARNE IGRALKE

Hollywood v solzah: razkrit vzrok smrti Diane Keaton

Družina je razkrila srhljive zadnje trenutke legendarne igralke.
16. 10. 2025 | 12:01

Več iz teme

Diane KeatonpremoženjeHollywooddediščina
ZADNJE NOVICE
07:05
Novice  |  Slovenija
LJUTOMER

Izbrani izvajalec domnevno povezan z županjo, pogodba pod drobnogledom KPK

Storitve dolgotrajne oskrbe na domu bo izvajal zasebni zavod, ki je domnevno povezan z županjo Olgo Karba.
Andrej Bedek18. 10. 2025 | 07:05
07:00
Šport  |  Odmevi
MARATON V LJUBLJANI

Pričakovanja tekačev: Lep dan, odklop od stresa in druženje

Konec tedna se bo v slovenski prestolnici odvil tekaški praznik, saj bo ulice glavnega mesta zasedel 29. NLB Ljubljanski maraton.
Žan Urbanija18. 10. 2025 | 07:00
06:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
OPROŠČENA OČITKOV

Slovenski pravnici prevare niso dokazali

Pravnica Irena Aš Gradecki v ponovljenem sojenju oproščena očitkov o poskusu goljufije.
Moni Černe18. 10. 2025 | 06:55
06:45
Lifestyle  |  Stil
ONINA KUHINJA

Življenje je prekratko za slabo pašto

Anže Učakar, chef in ustvarjalec kulinarične blagovne znamke Vito Maccheroni, je Ljubljano osvojil s svojo vizijo, da je življenje prekratko za slabo pašto. Njegova pot je več kot le kuhanje – je zgodba o vztrajnosti, predanosti in moči drobnih detajlov, ki ustvarjajo razliko.
18. 10. 2025 | 06:45
06:39
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Teden v zvezdah: Danes bomo kot mravljice opravili veliko opravil

Dan je idealen za pospravljanje, čiščenje, urejanje, vse, kar zahteva ostro misel in pridne roke.
Joy Lotos18. 10. 2025 | 06:39
06:17
Bulvar  |  Glasba in film
ALBUM

Hellcats imajo novega, predstavile so ga sredi Ljubljane

Dekleta so po vrnitvi iz tujine predstavila svež album.
Anita Krizmanić18. 10. 2025 | 06:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Kaj se skriva za prehranskimi oznakami, kot so »malo maščob«, »vir vlaknin«?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Nova rešitev podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov ter manj birokracije

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Odločitev, ki vam lahko spremeni življenje

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Kaj se skriva za prehranskimi oznakami, kot so »malo maščob«, »vir vlaknin«?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Nova rešitev podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov ter manj birokracije

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Odločitev, ki vam lahko spremeni življenje

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Ali je še vedno pravi čas za sončno elektrarno?

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

To je dokaz, da plača ni ključna (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 11:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki