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Kdo je Eve Jobs? Hči ustanovitelja Appla osvaja svet mode in družbena omrežja

Najmlajša hči Steva Jobsa gradi uspešno manekensko kariero.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 31. 10. 2026 | 14:35
1:47
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Eve Jobs se je rodila leta 1998 in odraščala s poudarkom na izobraževanju in športu. Več let se je profesionalno ukvarjala s preskakovanjem ovir s konji ter v tem športu dosegla pomembne uspehe. Tekmovala je ob boku drugih znanih tekmovalcev, njena predanost in disciplina pa sta ji prinesli visoke uvrstitve na mednarodnih turnirjih. Šport jo je zbližal tudi z ljubeznijo: od julija lani je poročena s Harryjem Charlesom, britanskim olimpijskim jahačem in dobitnikom zlate medalje v ekipnem preskakovanju ovir na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024.

Poleg uspešne športne kariere je veliko pozornosti namenjala izobraževanju. Diplomirala je na prestižni univerzi Stanford, na kateri sta se spoznala tudi njena starša. S tem je dokazala, da poleg športnega talenta premore tudi visoke akademske ambicije.

Preboj v svet mode in uspeh na družbenih omrežjih

V zadnjih letih je naredila velik korak v modni industriji. V svet manekenstva je vstopila z odmevnimi kampanjami za priznane kozmetične znamke, nato pa debitirala na pariškem tednu mode, kjer je nastopila na modnih revijah vodilnih modnih hiš. Naravna eleganca in fotogeničnost sta ji hitro prinesli sodelovanja z velikimi manekenskimi agencijami.

Zaradi videza in izbranega modnega sloga je zelo priljubljena tudi na družbenih omrežjih. Na instagramu ji sledi več sto tisoč oseb, s katerimi redno deli utrinke iz zasebnega življenja, fotografije z modnih snemanj in posnetke s potovanj.

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