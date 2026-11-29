Ameriška igralka Lisa Kudrow je zaslovela z vlogo Phoebe Buffay v kultni seriji Prijatelji. Čeprav je po tem nadaljevala igralsko kariero, je prav ta vloga do danes ostala njena najbolj prepoznavna. Kmalu po tem, ko je postala znana po vsem svetu, se je poročila s francoskim strokovnjakom za marketing Michelom Sternom, moškim, ki zelo ceni zasebnost in se le redko pojavlja z njo v javnosti. Kljub temu po več kot 30 letih zakona upravičeno veljata za enega najstabilnejših hollywoodskih parov.

Zanimivo je, da sta se prvič srečala konec osemdesetih let, kmalu po tem, ko je Michel prišel v ZDA. Takrat je bil v zvezi z eno od Lisinih sostanovalk, ki je bila Francozinja. Igralka je nekoč priznala, da se ji je že ob prvem pogledu zdelo, da je Michel popoln moški, vendar ni želela začeti razmerja s fantom sostanovalke. Ponovno sta se srečala šest let pozneje, v začetku devetdesetih let, na rojstnodnevni zabavi iste sostanovalke. Michel takrat z njo ni bil več v zvezi, njuno srečanje pa se je izkazalo za usodno.

Poročila sta se 27. maja 1995 v Malibuju. Šlo je za intimno poročno slovesnost, med gosti so bili tudi njeni soigralci iz serije Prijatelji, ki so jo začeli predvajati leto prej. Svojega edinega otroka, sina Juliana Murrayja Sterna, sta dobila leta 1998. Medtem ko je bila Lisa noseča tudi v resničnem življenju, je v seriji igrala nosečo Phoebe, ki je kot nadomestna mati nosila trojčke za svojega brata in njegovo ženo.

Lisa je nekoč razkrila, da si njen sin nikoli ni želel brata ali sestre. Čeprav nikoli ni izrecno potrdila, da je bil to razlog, da ni imela več otrok, je v intervjuju za Page Six leta 2017 priznala, da je njen sin hvaležen, ker je ostal edinec. Glede na to, da je odraščal na snemanju serije Prijatelji, ni presenetljivo, da si je tudi Julian izbral kariero v filmski industriji. Vendar se je posvetil režiji in montaži, ob tem pa se je nekajkrat preizkusil tudi v igranju.

Po drugi strani si Lisa v mladosti ni predstavljala igralske kariere v Hollywoodu. Po diplomi iz biološke psihologije na kolidžu Vassar je nameravala slediti očetovim stopinjam. Njen oče je bil zdravnik, specializiran za glavobole in ona je kar osem let delala kot raziskovalka v njegovi ekipi.

Nato se je pridružila znameniti improvizacijski skupini The Groundlings v Los Angelesu in vzljubila komedijo. Vse drugo je zgodovina. Danes se Lisa lahko pohvali ne le z uspešno kariero, temveč tudi z zakonom brez škandalov, kar je v Hollywoodu prava redkost.