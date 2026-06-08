Kdo je nova članica britanske kraljeve družine?

Peter Phillips, najstarejši vnuk pokojne kraljice Elizabete II., nečak britanskega kralja Karla III. in sin princese Anne, se je ta konec tedna poročil z medicinsko sestro Harriet Sperling, zaposleno v britanskem javnem zdravstvenem sistemu. Zasebni poročni obred je potekal v cerkvi Vseh svetnikov v grofiji Gloucestershire. Po poročanju BBC-ja je bila uradna zaroka Petra Phillipsa in Harriet Sperling objavljena avgusta 2025, poroka pa je prišla na vrsto dve leti po tem, ko je par leta 2024 javno razkril svojo zvezo. Hello navaja, da sta se Phillips in Sperling prvič srečala na športnem dogodku, ki so se ga udeležile njune hčere iz prejšnjih zvez. Kmalu zatem sta se začela skupaj pojavljati na različnih družabnih dogodkih.

FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Harriet Sperling medicinska sestra in mati samohranilka

Sama je na spletu večkrat pisala o svojih izkušnjah mame samohranilke. Marca 2024 je za krščansko revijo Woman Alive napisala kolumno o starševstvu. V njenem biografskem opisu je zapisano: »Harriet Sanders živi v Gloucestershiru, je samostojna pisateljica in dela kot specializirana pediatrična medicinska sestra za Britanski nacionalni zdravstveni sistem (NHS). Zavzema se za zgodnji razvoj možganov pri dojenčkih in poudarja pomen rednega spremljanja njihovega razvoja.« Tudi njen novi mož ima iz prejšnjega zakona dve hčerki.

FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Harriet Sperling, ki se bo odslej predstavljala kot gospa Phillips, je namesto pokojnega očeta Ruperta pospremil njen brat Nicholas Sanders. Poroke so se udeležile njena hčerka Georgina, mati Mary in sestri Louisa ter Rebecca. Med zbranimi v cerkvi so bili ženinovi hčerki Savannah in Isla, sestra in svak Zara in Mike Tindall s hčerkama Mio in Leno, princ Edward z ženo Sophie in sinom Jamesom, obreda so se udeležili princesa Eugenie in Beatrice z možema Jackom Brooksbankom in Edoardom Mapellijem Mozzijem, valižanska princ in princesa ter kralj in kraljica.