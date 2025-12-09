Kdo je zasenčil princeso Charlene

Čeprav je monaška princesa Charlene zaradi svojega prefinjenega in brezčasnega modnega sloga pogosto v središču pozornosti, je po zaslugi modnih izbir vse pogosteje v ospredju tudi njena hči princesa Gabriella. Kombinacija otroške elegance in sodobnih detajlov jo postavlja med prave male modne zvezdnice, zato vsako njeno pojavljanje v javnosti pritegne prav toliko pozornosti kot mamino. Čeprav je stara šele deset let, princesa Gabriella že deluje kot deklica, ki narekuje trende ali it deklica. Tako kot številne njene vrstnice očitno uživa v odkrivanju lastnega sloga: včasih z nežno obleko v nevtralnem, mehko-elegantnem odtenku s cvetličnim vezenjem, kakršno si je nadela na letošnji družinski praznični voščilnici, na kateri je letos prvič tudi družinski kuža Harley.

Drugič izbere bolj drzne kombinacije kot denimo na odprtju Božične vasi Port Hercule, dogodku, ki je za monaško družino tradicionalni vrhunec začetka praznične sezone. V družbi staršev in brata princa Jacquesa je uživala v atrakcijah, lučkah in stojnicah z ročnimi izdelki ter hrano. Nosila je jakno iz umetnega krzna z leopardjim vzorcem, detajli iz umetnega usnja, visokim ovratnikom ter trakom pod brado, okrašeno z zlatimi kovicami in z vgraviranim logotipom modne hiše Chloé. Jakna, ki stane približno 385 evrov, je na voljo v velikostih od 4 do 12 let. Obstaja tudi različica za odrasle, tako da se mame in hčerke lahko uskladijo zimskih opravah.

Čeprav so plašči iz umetnega krzna eden večjih trendov te jeseni in zime ter jih pogosto vidimo pri zvezdnicah, nihče ni pričakoval, da bo tako mlada članica kraljeve družine izbrala takšen kos. A Gabriella ga je nosila z neverjetno samozavestjo in stilom, kar potrjuje njen status ene najbolj trendi princes nove generacije. Svoje oblačilo je dopolnila z rahlo razširjenimi kavbojkami in visokimi škornji iste znamke ter ustvarila popolno kombinacijo igrivosti in prefinjene otroške elegance. To ni prvič, da je Gabriella presenetila z izbiro oprave. Njena garderoba je že zdaj polna ekskluzivnih modnih zakladov, ki so všeč tako deklicam kot odraslim ženskam, piše T-portal.