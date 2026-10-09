Kdo je ženska, ki je v pisarni Donalda Trumpa dvignila prah in zlomila splet? (VIDEO)

Susan Dell, 62-letna žena ustanovitelja družbe Dell Technologies Michaela Della, je po nedavnem obisku Bele hiše pritegnila veliko pozornosti. Toda precej manj zaradi razloga, zaradi katerega je tja sploh prišla, in precej bolj zaradi svojega videza ter gest pred kamerami. Susan in Michael Dell sta namreč ob predsedniku Donaldu Trumpu predstavila ogromno donacijo v višini 6,25 milijarde dolarjev, namenjeno podpori otrokom. Kljub temu so se uporabniki družbenih omrežij hitro osredotočili predvsem na njen izraz na obrazu in nekoliko zadržano držo. Kratek posnetek iz Ovalne pisarne se je razširil po omrežju X in drugih platformah, kjer so sledili številni komentarji ter tudi ugibanja o morebitnih estetskih posegih. A za viralnim posnetkom se skriva precej pomembnejša zgodba, ki je zaradi spletnega trušča skoraj ostala v ozadju.

V ozadju je donacija za milijone otrok

Susan in Michael Dell sta Belo hišo obiskala 7. oktobra, da bi predstavila donacijo za tako imenovane Trumpove račune, projekt, namenjen finančni podpori otrok. Zakonca sta se zavezala, da bosta z več milijardami dolarjev pomagala milijonom mladih Američanov, ki ne izpolnjujejo pogojev za državno pomoč. Humanitarni namen obiska je bil torej precej večji od tistega, kar je na koncu najbolj odmevalo na družbenih omrežjih. Namesto razprave o pomoči otrokom je javnost v veliki meri komentirala Susanin videz, obrazno mimiko in nastop pred kamerami. Prav zato je njeno ime nenadoma zakrožilo po spletu, čeprav je v javnost prišla predvsem zaradi dobrodelne pobude. Zgodba Susan Dell tako znova kaže, kako hitro lahko v času viralnih posnetkov bistvo dogodka zasenči nekaj povsem drugega.