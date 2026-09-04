Kdo je ženska ob izraelskem ministru, ki prihaja v Ljubljano? Po intervjuju preskočila iskrica, sledila ločitev in bliskovita poroka

Izraelski zunanji minister Gideon Sa'ar (59) bo čez nekaj dni obiskal Slovenijo, njegov obisk pa naj bi sovpadal z odprtjem prvega rezidenčnega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Ali bo z njim pripotovala tudi njegova soproga Geula Even-Sa'ar (54), za zdaj ni znano. Smo pa pogledali, kaj so izraelske rumene strani skozi leta pisale o paru, ki je ob začetku zveze dodobra razvnel tamkajšnjo medijsko sceno.

Ministrova žena Geula Even-Sa'ar je v Izraelu namreč že desetletja dobro znan televizijski obraz, njena ljubezenska zgodba s Sa'arjem pa je bila nekoč prava poslastica tamkajšnjih tračarskih rubrik.

Oba sta za seboj pustila dolga zakona

Ko je konec leta 2012 v javnost prišla novica, da sta Sa'ar in Even par, sta bila oba sveže ločena. Izraelski Mako je takrat poročal, da je bila Geula Even približno 20 let poročena z Amitom Oberkovitzem, s katerim ima tri otroke.

Tudi Sa'ar za seboj ni imel kratkega zakona. Z nekdanjo soprogo Shelly je bil poročen več kot dve desetletji, v zakonu pa sta se jima rodili dve hčerki.

Ko je njuna nova zveza prišla na dan, je bilo zanimanje izjemno. Times of Israel je decembra 2012 pisal, da je njuna »viharna, napol skrivna romanca« postala ena glavnih tem izraelskih tračarskih rubrik. Govorice naj bi krožile že nekaj časa, nato pa so ju opazili skupaj v restavraciji in skrivanja je bilo konec.

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Vse naj bi se začelo po intervjuju

Even je bila novinarka in televizijska voditeljica, Sa'ar pa politik. Ynet je v poznejšem velikem intervjuju z Even-Sa'ar zapisal, da naj bi se njuna zgodba začela decembra 2012, ko je takratnega ministra za izobraževanje intervjuvala v oddaji, ki jo je vodila. Po intervjuju naj bi sledil ministrov nepričakovani telefonski klic. Romanca je nato napredovala z bliskovito hitrostjo. Januarja 2013 je Ynet že poročal, da sta skupaj približno dva meseca, maja istega leta pa so izraelski mediji objavili, da se po približno pol leta zveze nameravata poročiti.

In res nista dolgo čakala, saj sta po približno pol leta zveze stopila pred oltar. 16. maja 2013 sta se poročila na intimni slovesnosti v zasebni hiši v Tel Avivu. Times of Israel je poročal, da se je poroke udeležilo le okoli 60 gostov. Ynet je tedaj njun odnos opisoval kot eno najbolj zanimivih zvez na izraelski družabni sceni. Mediji so ju lovili s fotografskimi objektivi, še posebej zato, ker sta bila na začetku zveze precej zadržana glede javnega razkrivanja zasebnosti.

Še istega leta se je njuna družina povečala. Decembra 2013 se jima je rodil sin David (12) tri leta pozneje pa še hči Shira (9). Geula ima tako pet otrok, Sa'ar pa štiri, njuna velika sestavljena družina pa skupaj šteje sedem otrok.

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»Gideon je ljubezen mojega življenja«

Da med njima ni šlo le za kratko politično-medijsko romanco, je Geula pozneje povedala sama. V intervjuju, ki ga je objavil Ynet, je o možu govorila zelo čustveno. Opisala ga je kot toplega, pametnega in občutljivega moškega, ki jo zna nasmejati. »On je moj najboljši prijatelj. Gideon je ljubezen mojega življenja,« je povedala. Razkrila je tudi, da jo je pri njem posebej prevzel njegov odnos do otrok.

Leto pozneje je bila še bolj neposredna. Pred rojstvom njune hčerke je za Yedioth Ahronoth dejala: »Gideon je čudež. On je vau. Ljubezen mojega življenja.« Dodala je, da ga pogreša celo takrat, ko je v sosednji sobi.

Njuna zveza pa ni prinašala le romantičnih naslovnic. Ker je bila Even ena bolj prepoznavnih izraelskih televizijskih novinark, njen mož pa pomemben politik, so se kmalu pojavila tudi vprašanja o morebitnem konfliktu interesov. Even-Sa'ar je po začetku zveze prenehala intervjuvati svojega moža, pozneje pa je v televizijskem programu tudi odkrito povedala, da je s takratnim ministrom v osebnem razmerju. Izraelski mediji so se skozi leta večkrat ukvarjali tudi z vprašanjem, kako Sa'arjeva politična kariera vpliva na njeno televizijsko delo.

Zaradi moža ostala brez politične oddaje

Toda zakon z enim najvidnejših izraelskih politikov Geuli Even-Sa'ar ni prinesel le pozornosti rumenih strani. Njena novinarska kariera je zaradi moževe politike večkrat trčila ob vprašanje konflikta interesov.

Prelomilo se je leta 2022, ko se je Izrael pripravljal na nove parlamentarne volitve, Gideon Sa'ar pa je bil kandidat. Etična komisija izraelske javne radiotelevizije KAN je presodila, da Even-Sa'ar v času volilne kampanje ne sme več voditi svoje aktualnopolitične oddaje. Kot je poročal Ynet, je komisija opozorila na »resen sum konflikta interesov«, ki bi lahko omajal zaupanje javnosti.

Even-Sa'ar se s takšno odločitvijo očitno ni mogla sprijazniti. Po kar 30 letih dela v javnem radiotelevizijskem sistemu je dala odpoved in ob slovesu objavila sporočilo, ki je močno odmevalo. »Vsaka ženska je več kot le moški, s katerim je poročena,« je zapisala ter poudarila, da je bila javnemu servisu desetletja zvesta in je vztrajala pri profesionalnem delu.

Mož ji je takrat javno stopil v bran. Gideon Sa'ar ji je v čustvenem zapisu med drugim sporočil: »Izgubili so diamant. Ti pa boš vedno sijala daleč naokrog.« Ob tem je našteval njeno inteligenco, profesionalnost, poštenost in človečnost.

Z informativnega programa na plesni parket

Po odhodu iz javne televizije svoje medijske kariere ni končala. Preselila se je na komercialno televizijo Reshet 13, kjer je vodila jutranji program in pozneje tudi politično oddajo Shomrei HaSaf. Tudi ta televizijska zgodba ni trajala dolgo. Novembra 2023 je po približno letu dni zapustila jutranji program, potem ko oddaja po navedbah Yneta ni dosegla pričakovanih rezultatov.

Nato je presenetila z obratom, ki ga od dolgoletne resne televizijske novinarke marsikdo verjetno ni pričakoval. Leta 2024 je namreč oblekla plesne čevlje in postala tekmovalka v izraelski različici šova Zvezde plešejo. Ynet je njen prihod na plesni parket pospremil z ugotovitvijo, da se po odhodu z informativnih in aktualnopolitičnih oddaj vrača v najbolj gledani televizijski termin – le da tokrat kot tekmovalka v zabavnem šovu.

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Nekdanja televizijska zvezdnica v oglasu, ki je bil videti kot novice

In s tem presenečenj še ni bilo konec. Junija 2025 se je Even-Sa'ar znova znašla pod drobnogledom izraelskih medijev, tokrat zaradi nastopa v oglasu za nepremičnine.

Izraelski medij Walla je bil pri oceni precej oster. Oglas za nepremičninsko družbo, v katerem je nastopila dolgoletna televizijska novinarka, je bil namreč oblikovan tako, da je spominjal na informativni televizijski prispevek oziroma novičarski insert. Walla je opozorila, da je njeno sodelovanje v takšnem oglasu problematično tudi z vidika novinarske etike, saj izraelska novinarska pravila voditeljem aktualnopolitičnih vsebin omejujejo nastopanje v oglasih. Še posebej zanimivo je, da Even-Sa'ar tudi takrat ni bila povsem zunaj sveta aktualnih vsebin: po navedbah Walle je sodelovala na radiu 103FM in pisala kolumno za Maariv. Prav zato je oglas sprožil dodatna vprašanja o tem, kje se konča vloga novinarke in začne vloga znanega obraza v komercialni kampanji.

Nazadnje polnila medije zaradi poroke in sodnega spora

Nazadnje sta izraelski zunanji minister in njegova soproga skupaj znašla na izraelskih družabnih straneh letošnje poletje, ko se je poročila Sa'arjeva hči Alona. Na slavje je zunanji minister prišel z Geulo in njunima otrokoma, med gosti pa je bila tudi njegova nekdanja žena Shelly, mati neveste. Izraelski Pplus je ob tem posebej izpostavil nenavadno družinsko srečanje nekdanjih zakoncev 14 let po razhodu, medtem ko politikov na poroki ni bilo, saj jih nevesta po lastnih besedah ni želela med svati.

Le nekaj tednov pozneje sta se zakonca v izraelskih medijih pojavila še v precej manj romantičnem kontekstu. Avgusta se je končal sodni spor zaradi navedb o njunem družinskem potovanju v London in domnevni uporabi javnega denarja. Sa'ar je v postopku delno uspel in dobil odškodnino, Geulin zahtevek pa je bil zavrnjen, ker so bile sporne navedbe usmerjene v ravnanje Sa'arja kot politika in niso njej osebno očitale protipravnega ravnanja.