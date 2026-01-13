Kdo si upa več? Drzni modni trenutki z rdeče preproge Zlatih globusov (VIDEO in FOTO)

Rdeča preproga 83. Zlatih globusov je bila letos ne primerljivo bolj provokativna, drznejša in pogumna, kar kaže, da se moda ne obravnava več zgolj kot estetski dodatek, ampak kot kulturni dogodek z lastnim narativom in sporočili. Rdeča preproga tako ni bila le prizorišče glamurja, bleščic in večernih oblek, temveč scena za politično sporočilo, ki je odmevalo po vsem svetu. Med zvezdniki, ki so na rdeči preprogi nosili majhne značke z napisom »BE GOOD« v spomin na 37-letno Renee Good, ki jo je pred dnevi v Minneapolisu ubil agent CIE, so bili Mark Ruffalo, Natasha Lyonne, Wanda Sykes in Jean Smart. Rdeča preproga Zlatih globusov tako ni bila le praznik mode in zabave, temveč scena, kjer se je glamur srečal z družbeno odgovornostjo, in dokaz, da lahko tudi najbolj bleščeči dogodki postanejo oder za glasno in vidno sporočilo.

A tako kot je bilo pričakovati, so tudi letos na gala podelitvi nagrad navduševale mnoge prečudovite modne kombinacije zveznikov in zvezdnic. Na 83. podelitvi Zlatih globusov je bila rdeča preproga prizorišče ne le prestiža in slavja, temveč kulturnega šoka in modnih drznosti, ki so očarale in razburile publiko po vsem svetu. Nekateri zvezdniki so rdečo preprogo izkoristili ne le za estetiko, ampak tudi za perfektno osebno izjavo — s poziranjem, obračanjem in smehljanjem, ki so jih paparaci ujeli na najbolj nepredvidljive načine.

Natasha Lyonne je blestela v smaragdno zeleni samostoječi toaleti, Wanda Sykes je izbrala elegantno črno obleko s subtilnimi bleščicami, Jean Smart je nosila klasično srebrno obleko z visokim izrezom, Mark Ruffalo pa je izbral klasični črni smoking. Nenavadno je bilo, da so številni zvezdniki med pogovori z novinarji odločno razlagali pomen pinov, s čimer so rdečo preprogo spremenili v središče politične razprave – nekaj, kar na podelitvah Zlatih globusov ni običajno. Več obiskovalcev je opazilo, da so fotografi in mediji bolj vztrajno sledili tem simbolom kot katerim koli modnim detajlom.

Natasha Lyonne FOTO: Mike Blake Reuters

Wanda Sykes FOTO: Daniel Cole Reuters

Rdeča preproga je zasijala v osupljivih oblekah.

Mark Ruffalo FOTO: Michael Tran Afp

Najbolj osupljive obleke, ki so obkrožile svet

Jennifer Lawrence FOTO: Daniel Cole Reuters

Med najbolj govorečimi trenutki je bil pojavni modni eksperiment, kjer je Jennifer Lawrence nosila prosojno Givenchy obleko, ki je navdihovala mešane odzive — od navdušenja do 'je to preveč?' debat na družbenih omrežjih.

Teyana Taylor FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Teyana Taylor je najavila novo modno dobo s svojo Schiaparelli haute couture obleko, ki je šokirala publiko z bleščečim kristalnim detajlom, odetim v diamante, ki je kraljevala med pogledi, ki jih nihče ni mogel ignorirati.

Emma Stone FOTO: Frederic J. Brown Afp

Emma Stone je prevzela rdečo preprogo v igri pastelov z dvodelno Louis Vuitton kreacijo, ki je razkrila njen popek in s tem ustvarila modni trenutek, o katerem se še dolgo govori.

Alicia Silverstone FOTO: Daniel Cole Reuters

Alicia Silverstone je blestela kot hollywoodska boginja v ognjeno rdeči obleki z globokim izrezom in diamantnimi dodatki, ki so sijali kot drobne eksplozije svetlobe pod bliskavicami.

Justine Lupe FOTO: Daniel Cole Reuters

Justine Lupe je skoraj presegla vse meje s svojo prosojno Armani Privé obleko, ki je razkrivala skoraj vsak del njenega telesa, kar je sprožilo val odzivov modne policije in občudovalcev.

Priyanka Chopra Jonas FOTO: Daniel Cole Reuters

Priyanka Chopra Jonas je zasijala v eleganci Diorja, s pridihom kraljeve modrine ter dramatičnim obodom, ki je obljubljal modno revolucijo.

Olandria Carthen FOTO: Frederic J. Brown Afp

Olandria Carthen je v smaragdno zeleni Christian Siriano obleki ukradla poglede in dokazala, da se – kljub vsem ekstravagantnim trendom – lahko v očeh fotografov znajde prava ikona stila.

Benny Blanco and Selena Gomez FOTO: Daniel Cole Reuters

Selena Gomez je obula klasiko z drzno, perjem obloženo Chanel obleko, ki je kombinirala stari‑hollywood glamur s sodobnim pridihom.

Timothee Chalamet FOTO: Etienne Laurent Afp

Timothée Chalamet je rdečo preprogo zlil s črno eleganco z mehkim črnim žametnim smokingom in komaj opaznimi detajli, medtem ko je Kylie Jenner – kot zadnji hip spremljevalka – pritegnila poglede s svojo srebrno, tesno oblečeno kreacijo.

Največji zmagovalci večera

Kljub temu, da je politična gesta vzela del pozornosti, filmska umetnost ni bila pozabljena. Med največjimi zmagovalci večera so bili: dramatični film Hamnet, kitajske režiserke in dobitnice oskarja za film Dežela nomadov Chloe Zhao, ki ga je produciral Steven Spielberg, je prejel nagrado za najboljši dramatični film, in komedija Ena bitka za drugo, ki je bila nagrajena kot najboljša komedija ali glasbeni film.

Glavnega igralca v komediji Leonarda DiCapria, ki je bil nominiran za glavno moško vlogo v komediji ali muzikalu, je premagal Timothee Chalamet z vlogo v filmu Veličastni Marty. Jessie Buckley je osvojila nagrado za najboljšo igralko za vlogo Shakespearove žene Agnes. Seana Penna, ki je bil nominiran za stransko moško vlogo, in Infiniti, ki je bila nominirana za glavno žensko vlogo, pa sta premagala Stellan Skarsgard (Sentimentalna vrednost) in Rose Byrne (Če bi imela noge, bi te brcnila).