  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MODNA EKSPLOZIJA

Kdo si upa več? Drzni modni trenutki z rdeče preproge Zlatih globusov (VIDEO in FOTO)

Rdeča preproga je zasijala v osupljivih modnih kreacijah.
FOTO: Etienne Laurent Afp

FOTO: Etienne Laurent Afp

Natasha Lyonne FOTO: Mike Blake Reuters

Natasha Lyonne FOTO: Mike Blake Reuters

Leonardo DiCaprio FOTO: Michael Tran Afp

Leonardo DiCaprio FOTO: Michael Tran Afp

Priyanka Chopra Jonas FOTO: Daniel Cole Reuters

Priyanka Chopra Jonas FOTO: Daniel Cole Reuters

Olandria Carthen FOTO: Frederic J. Brown Afp

Olandria Carthen FOTO: Frederic J. Brown Afp

Justine Lupe FOTO: Daniel Cole Reuters

Justine Lupe FOTO: Daniel Cole Reuters

Alicia Silverstone FOTO: Daniel Cole Reuters

Alicia Silverstone FOTO: Daniel Cole Reuters

Benny Blanco and Selena Gomez FOTO: Daniel Cole Reuters

Benny Blanco and Selena Gomez FOTO: Daniel Cole Reuters

Timothee Chalamet FOTO: Etienne Laurent Afp

Timothee Chalamet FOTO: Etienne Laurent Afp

Jennifer Lawrence FOTO: Daniel Cole Reuters

Jennifer Lawrence FOTO: Daniel Cole Reuters

Emma Stone FOTO: Frederic J. Brown Afp

Emma Stone FOTO: Frederic J. Brown Afp

Teyana Taylor FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Teyana Taylor FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Wanda Sykes FOTO: Daniel Cole Reuters

Wanda Sykes FOTO: Daniel Cole Reuters

Mark Ruffalo FOTO: Michael Tran Afp

Mark Ruffalo FOTO: Michael Tran Afp

FOTO: Etienne Laurent Afp
Natasha Lyonne FOTO: Mike Blake Reuters
Leonardo DiCaprio FOTO: Michael Tran Afp
Priyanka Chopra Jonas FOTO: Daniel Cole Reuters
Olandria Carthen FOTO: Frederic J. Brown Afp
Justine Lupe FOTO: Daniel Cole Reuters
Alicia Silverstone FOTO: Daniel Cole Reuters
Benny Blanco and Selena Gomez FOTO: Daniel Cole Reuters
Timothee Chalamet FOTO: Etienne Laurent Afp
Jennifer Lawrence FOTO: Daniel Cole Reuters
Emma Stone FOTO: Frederic J. Brown Afp
Teyana Taylor FOTO: Mario Anzuoni Reuters
Wanda Sykes FOTO: Daniel Cole Reuters
Mark Ruffalo FOTO: Michael Tran Afp
A. G.
 13. 1. 2026 | 20:44
 13. 1. 2026 | 20:46
5:53
A+A-

Rdeča preproga 83. Zlatih globusov je bila letos ne primerljivo bolj provokativna, drznejša in pogumna, kar kaže, da se moda ne obravnava več zgolj kot estetski dodatek, ampak kot kulturni dogodek z lastnim narativom in sporočili. Rdeča preproga tako ni bila le prizorišče glamurja, bleščic in večernih oblek, temveč scena za politično sporočilo, ki je odmevalo po vsem svetu. Med zvezdniki, ki so na rdeči preprogi nosili majhne značke z napisom »BE GOOD« v spomin na 37-letno Renee Good, ki jo je pred dnevi v Minneapolisu ubil agent CIE, so bili Mark Ruffalo, Natasha Lyonne, Wanda Sykes in Jean Smart.  Rdeča preproga Zlatih globusov tako ni bila le praznik mode in zabave, temveč scena, kjer se je glamur srečal z družbeno odgovornostjo, in dokaz, da lahko tudi najbolj bleščeči dogodki postanejo oder za glasno in vidno sporočilo.

A tako kot je bilo pričakovati, so tudi letos na gala podelitvi nagrad navduševale mnoge prečudovite modne kombinacije zveznikov in zvezdnic. Na 83. podelitvi Zlatih globusov je bila rdeča preproga prizorišče ne le prestiža in slavja, temveč kulturnega šoka in modnih drznosti, ki so očarale in razburile publiko po vsem svetu. Nekateri zvezdniki so rdečo preprogo izkoristili ne le za estetiko, ampak tudi za perfektno osebno izjavo — s poziranjem, obračanjem in smehljanjem, ki so jih paparaci ujeli na najbolj nepredvidljive načine. 

Natasha Lyonne je blestela v smaragdno zeleni samostoječi toaleti, Wanda Sykes je izbrala elegantno črno obleko s subtilnimi bleščicami, Jean Smart je nosila klasično srebrno obleko z visokim izrezom, Mark Ruffalo pa je izbral klasični črni smoking.  Nenavadno je bilo, da so številni zvezdniki med pogovori z novinarji odločno razlagali pomen pinov, s čimer so rdečo preprogo spremenili v središče politične razprave – nekaj, kar na podelitvah Zlatih globusov ni običajno. Več obiskovalcev je opazilo, da so fotografi in mediji bolj vztrajno sledili tem simbolom kot katerim koli modnim detajlom.

Natasha Lyonne FOTO: Mike Blake Reuters
Natasha Lyonne FOTO: Mike Blake Reuters

Wanda Sykes FOTO: Daniel Cole Reuters
Wanda Sykes FOTO: Daniel Cole Reuters

Rdeča preproga je zasijala v osupljivih oblekah. 

Mark Ruffalo FOTO: Michael Tran Afp
Mark Ruffalo FOTO: Michael Tran Afp

Najbolj osupljive obleke, ki so obkrožile svet

Jennifer Lawrence FOTO: Daniel Cole Reuters
Jennifer Lawrence FOTO: Daniel Cole Reuters

Med najbolj govorečimi trenutki je bil pojavni modni eksperiment, kjer je Jennifer Lawrence nosila prosojno Givenchy obleko, ki je navdihovala mešane odzive — od navdušenja do 'je to preveč?' debat na družbenih omrežjih.

Teyana Taylor FOTO: Mario Anzuoni Reuters
Teyana Taylor FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Teyana Taylor je najavila novo modno dobo s svojo Schiaparelli haute couture obleko, ki je šokirala publiko z bleščečim kristalnim detajlom, odetim v diamante, ki je kraljevala med pogledi, ki jih nihče ni mogel ignorirati.

Emma Stone FOTO: Frederic J. Brown Afp
Emma Stone FOTO: Frederic J. Brown Afp

Emma Stone je prevzela rdečo preprogo v igri pastelov z dvodelno Louis Vuitton kreacijo, ki je razkrila njen popek in s tem ustvarila modni trenutek, o katerem se še dolgo govori.

Alicia Silverstone FOTO: Daniel Cole Reuters
Alicia Silverstone FOTO: Daniel Cole Reuters

Alicia Silverstone je blestela kot hollywoodska boginja v ognjeno rdeči obleki z globokim izrezom in diamantnimi dodatki, ki so sijali kot drobne eksplozije svetlobe pod bliskavicami.

Justine Lupe FOTO: Daniel Cole Reuters
Justine Lupe FOTO: Daniel Cole Reuters

Justine Lupe je skoraj presegla vse meje s svojo prosojno Armani Privé obleko, ki je razkrivala skoraj vsak del njenega telesa, kar je sprožilo val odzivov modne policije in občudovalcev.

Priyanka Chopra Jonas FOTO: Daniel Cole Reuters
Priyanka Chopra Jonas FOTO: Daniel Cole Reuters

Priyanka Chopra Jonas je zasijala v eleganci Diorja, s pridihom kraljeve modrine ter dramatičnim obodom, ki je obljubljal modno revolucijo.

Olandria Carthen FOTO: Frederic J. Brown Afp
Olandria Carthen FOTO: Frederic J. Brown Afp

Olandria Carthen je v smaragdno zeleni Christian Siriano obleki ukradla poglede in dokazala, da se – kljub vsem ekstravagantnim trendom – lahko v očeh fotografov znajde prava ikona stila.

Benny Blanco and Selena Gomez FOTO: Daniel Cole Reuters
Benny Blanco and Selena Gomez FOTO: Daniel Cole Reuters

Selena Gomez je obula klasiko z drzno, perjem obloženo Chanel obleko, ki je kombinirala stari‑hollywood glamur s sodobnim pridihom.

Timothee Chalamet FOTO: Etienne Laurent Afp
Timothee Chalamet FOTO: Etienne Laurent Afp

Timothée Chalamet je rdečo preprogo zlil s črno eleganco z mehkim črnim žametnim smokingom in komaj opaznimi detajli, medtem ko je Kylie Jenner – kot zadnji hip spremljevalka – pritegnila poglede s svojo srebrno, tesno oblečeno kreacijo.

Največji zmagovalci večera

Kljub temu, da je politična gesta vzela del pozornosti, filmska umetnost ni bila pozabljena. Med največjimi zmagovalci večera so bili: dramatični film Hamnet, kitajske režiserke in dobitnice oskarja za film Dežela nomadov Chloe Zhao, ki ga je produciral Steven Spielberg, je prejel nagrado za najboljši dramatični film, in komedija Ena bitka za drugo, ki je bila nagrajena kot najboljša komedija ali glasbeni film. 

Glavnega igralca v komediji Leonarda DiCapria, ki je bil nominiran za glavno moško vlogo v komediji ali muzikalu, je premagal Timothee Chalamet z vlogo v filmu Veličastni Marty. Jessie Buckley je osvojila nagrado za najboljšo igralko za vlogo Shakespearove žene Agnes. Seana Penna, ki je bil nominiran za stransko moško vlogo, in Infiniti, ki je bila nominirana za glavno žensko vlogo, pa sta premagala Stellan Skarsgard (Sentimentalna vrednost) in Rose Byrne (Če bi imela noge, bi te brcnila).

  1. Med televizijskimi formati je zlati globus za najboljšo dramsko serijo prejela zdravniška serija The Pitt, za najboljšo komično ali glasbeno serijo pa je bil proglašen The Studio, poroča STA.
  2. Nagrado za življenjsko delo Cecil B. DeMille so letos podelili igralki Helen Mirren, televizijsko različico nagrade, poimenovano po komičarki Carol Burnett, pa je prejela Sarah Jessica Parker. 80-letna Mirren je leta 2006 prejela oskarja za glavno vlogo v filmu Kraljica, doslej je osvojila tudi tri zlate globuse. 60-letna Parker, ki je znana predvsem po vlogi Carrie v seriji Seks v mestu, je doslej osvojila šest zlatih globusov in dve televizijski nagradi emmy.
  3. Nominacije za zlate globuse veljajo kot napoved za oskarje, ki jih bodo letos podelili marca. Slovijo kot prizorišče živahnega druženja filmskih in televizijskih ustvarjalcev, novinarjev, zvezdnikov in kritikov. Podelitev je vodila vodila komičarka Nikki Glaser.

Več iz teme

modazlati globusirdeča preprogaHollywoodoblekefilmnagrada
ZADNJE NOVICE
20:44
Bulvar  |  Tuji trači
MODNA EKSPLOZIJA

Kdo si upa več? Drzni modni trenutki z rdeče preproge Zlatih globusov (VIDEO in FOTO)

Rdeča preproga je zasijala v osupljivih modnih kreacijah.
13. 1. 2026 | 20:44
20:31
Novice  |  Slovenija
ZVEZDA

Sunita Williams v Sloveniji: slovenska zastava z Mednarodne vesoljske postaje v Vitanju (FOTO)

Danes je za premierja Goloba zelo aktiven dan, pred srečanjem s predstavniki šestih političnih strank v restavraciji Pen se je srečal še s Sunito Williams.
13. 1. 2026 | 20:31
20:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Pijan vpil nerazločne besede, a to ni bilo vse: posredovati so morali policisti

Morali so uporabiti prisilna sredstva.
13. 1. 2026 | 20:07
19:44
Novice  |  Slovenija
PARKIRANJE

Kazni za napačno parkiranje po 20. januarju: novi režim v teh delih Ljubljane

Do danes so izdali 1900 dovolilnic za območje Štepanjskega naselja in 190 dovolilnic za območje Galjevica 2.
13. 1. 2026 | 19:44
19:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

V okolici Sežane hud incident! Med obiskom pri mami jih je posnela, sledil kaos

42-letni državljan Kosova občanko besedno žalil in se do nje žaljivo in nesramno vedel.
13. 1. 2026 | 19:07
19:00
Razno
INTERVJU

Erika Brajnik: To osnovno živilo je v Evropi že tako gensko spremenjeno, da škodi zdravju

Mednarodno priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik razkriva, kako s prehrano pozimi okrepiti zdravje, imunski sistem in hormonsko ravnovesje.
Barbara Kotnik13. 1. 2026 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki