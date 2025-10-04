Kdo tolaži Nicole Kidman

Nekaj dni potem, ko je v svetu zvezd odjeknila vest o ločitvi Nicole Kidman in Keitha Urbana, so fotografski objektivi igralko ujeli na sprehodu po Nasvillu. Družbo ji je delala mlajša sestra Antonia piše Daily Mail.

Nicole se je med pogovorom zdela zamišljena.

»Občasno je z rokami izražala močna čustva, drugič se je oprijela sestre ali si položila roke na srce,« navaja vir.

55-letna Antonia naj bi bila v teh težkih trenutkih glavna opora svoji slavni sorojenki, poroča revija People.

»Antonia je za Nicole kot skala, celotna družina Kidman pa se je povezala in si stoji ob strani,« je povedal vir.

Sestri sta se sestali le dva dni po tem, ko je Page Six potrdil, da sta se Kidmanova in Urban po 19. letih zakona razšla.

Vir je povedal, da je bil razhod nepričakovan, a včasih se zveze pač izpojejo. Po besedah virov igralka ni želela razveze in se je trudila rešiti zakon.

V torek je uradno vložila zahtevo za ločitev in kot razlog navedla nepremostljive razlike.

Iz sodnih dokumentov, vloženih v Nashvillu, je razvidno, da je Nicole zahtevala, da postane glavna skrbnica za njuni hčeri: 17-letno Sunday Rose in 14-letno Faith Margaret.

Dekleti naj bi bili pri njej 306 in pri Keithu 59 dni v letu.

Po poročanju portala TMZ naj bi bil Keith Urban že v razmerju z drugo žensko. »Recimo samo, da Nicole tega ne zanika, a je vseeno pretresena,« je za medij povedal vir.

Drug je dodal: »O tem govori ves Nashville.«