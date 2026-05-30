Keanu Reeves prosi za milost: slavnemu režiserju grozi več kot deset let zapora

Ameriški igralec Keanu Reeves je sodišče v New Yorku prosil, naj bo pri določitvi kazni slavnemu režiserju Carlu Rinschu milostno. V pismu sodniku Jedu Rakoffu je režiserja, ki je zaslovel z akcijskim filmom 47. ronin s Reevesom v glavni vlogi, opisal kot »izjemnega umetnika«. Rinschu grozi do 121 mescev zapora, ker je denar, ki mu ga je Netflix med letoma 2019 in 2021 zaupal za snemanje serije, zapravil za razkošne nakupe in tvegane naložbe.

Po navedbah tožilstva mu je Netflix sprva plačal 44 milijonov dolarjev (37,49 milijona evrov) za (nedokončano) znanstvenofantastično serijo Beli konj, nato pa še 11 milijonov dolarjev (9,37 milijona evrov), potem ko je izjavil, da potrebuje dodatna sredstva za dokončanje produkcije. Rinsch je, kot je decembra odločilo newyorško sodišče, Netflix ogoljufal za omenjenih 11 milijonov dolarjev. Podjetje bo od njega zdaj terjalo ta znesek in še 4,4 milijona dolarjev (3,78 milijona evrov) za sodne stroške. Sodišče mu bo kazen izreklo 29. junija.