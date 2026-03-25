Keith Urban dosegel novo dno: za denar je pristal na ponižujoč nastop

Pevec Keith Urban naj po ločitvi od igralke Nicole Kidman ne bi živel le dokaj osamljenega samskega življenja, temveč naj bi začel sprejemati tudi nastope, o katerih prej sploh ne bi razmišljal. Kot poroča revija New Idea, je nedavno sprejel precej skromen angažma: na križarki Top Shelf Country, ki je plula proti Bahamom, je nastopil pred nekaj več kot 1000 ljudmi. Gre za ameriško križarjenje, ki za zabavo v zameno za honorar in brezplačno bivanje na ladji redno najema znane country izvajalce. Čeprav so morali potniki za sedemdnevno križarjenje odšteti med 6100 in 17.500 evri, in bi glasbenik Urbanovega kova lahko zaslužil tudi šestmestni znesek, dobro obveščeni viri trdijo, da nad nastopom ni bil posebej navdušen. Zvezdnik, ki je še nedavno po svetu razprodajal velike arene, po novem poje na ladijskih palubah.

Delo za plačilo računov

»To je vrsta dela, ki bi ga Keith, ko je bil še poročen z Nicole, brez pomisleka zavrnil,« je za New Idea razkril vir. »Križarjenja niso ravno sanjska služba, vendar plačujejo račune in Keithu dajejo nekaj, na kar se lahko osredotoči. Sedaj, ko je ločitev tudi uradno zaključena, skuša ostati zaposlen.« Čeprav so njegovo premoženje dolga leta ocenjevali na skoraj sto milijonov evrov, je poteza sprožila vprašanja o njegovem finančnem stanju. Kajti, Nicole in Keith sta res dosegla dogovor o ločitvi brez preživnine, saj sta imela ves čas ločene finance, a naj bi bil pravni postopek izjemno naporen in drag.

»Kadar je v ločitev vključenega toliko denarja, odvetniki, ne glede na končni izid, niso poceni,« je dodal vir blizu pevca in poudaril, da se Urban trudi ohraniti nasmeh, vendar je petje na križarki v velikem nasprotju z njegovimi razprodanimi turnejami iz prejšnjega leta. Medtem ko se družina in prijatelji zbirajo okoli Nicole, naj bi se Urban povsem prepustil samotnemu življenju. Po poročanju revije Woman’s Day, razen kadar preživlja čas s svojima hčerkama, 17-letno Sunday Rose in 15-letno Faith Margaret, v Nashvillu živi dokaj odmaknjeno.