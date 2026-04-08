Kelly Osbourne osem mesecev po smrti očeta še vedno žaluje: »Misliš, da je tvoje življenje težko?«

Kelly Osbourne je na družbenih omrežjih delila ganljivo objavo o tem, kako težko ji je, da po smrti svojega očeta, legendarnega Ozzyja Osbourna, ki se je poslovil julija lani, ne more več poklicati. 41-letna televizijska osebnost je odkrito spregovorila, da po očetovi smrti, zanj je bil usoden srčni zastoj, še vedno žaluje. Kelly in Ozzy sta bila znana po tesnem in ljubečem odnosu, ki v družinah ni prav pogost, užaloščena hči pa je v objavi, ki jo je osem mesecev po očetovi smrti objavila na družabnem omrežju, zapisala: »Misliš, da je tvoje življenje težko? Počakaj, da ne boš mogla več poklicati očeta.«

Da sta si izredno blizu, ni nikoli skrival niti Ozzy, ki ima sicer še dva otroka, a je prav Kelly pogosto opisoval kot svojo »ljubljenko«, kako zelo sta roker skupine Black Sabbath in Kelly povezana, so lahko na lastne oči videli tudi gledalci njihovega resničnostnega šova Osbournovi. Ozzy je imel z ženo Sharon tri otroke - 40-letno Aimee, eno leto starejšo Kelly in 38-letnega Jacka. Pred tem je Ozzy posvojil še sina svoje prve žene Thelme Mayfair, ki se ji je rodil v prvem zakonu. Elliot Kingsley je zdaj star 57 let, skupaj s Thelmo pa sta imela še dva otroka: Louisa in Jessico Osbourne.

In tako kot je Ozzy oboževal Kelly, je imel neizmerno rad tudi njenega sina Sidneyja. Ko je pred leti v enem od intervjujev govoril o Kellyjinem sinu, je Ozzy dejal: »Že zdaj vidim, kakšen bo. Postal bo resnično pravi fant, ki bo drobil palčke in zažigal stvari. Tako kot sem bil jaz!« »Odlično se razumeva in to je preprosto čudovito. Nikoli nisem imel priložnosti videti veliko svojih otrok odraščati, ker sem bil vedno na poti. Ampak kot dedku mi je uspelo, da sem več doma, da vidim malega Sida odraščati.To je preprosto super,« je dejal in priznal tudi, da Jack in Aimee dobro vesta, da je Kelly njegova ljubljenka.

Kelly Osbourne, ki je po smrti očeta ostala še brez zaročenca, je že februarja priznala, da jo je izguba očeta neizmerno prizadela. »Nekatera žalost se ne konča. Spremeni obliko. Postane tiha teža, ki se jo naučiš nositi, bolečina, vtkana v tvoje dni. Prebroditi to ne pomeni, da jo pustiš za seboj. Pomeni, da najdeš moč za življenje, ljubezen in nadaljevanje, tudi če za vedno počiva v tvojem srcu,« je takrat med drugim zapisala Kelly, ki je od smrti očeta izgubila tudi precej kilogramov, zaradi česar so njeni oboževalci v skrbeh. Viri blizu zvezdnice so za Daily Mail povedali, da je Kelly preživela »resnično težak« mesec, saj se je morala spopasti z razhodom, obenem pa se še naprej bori z izgubo očeta, vse to ob dejstvu, da se trudi biti »najboljša mati svojemu sinu«.