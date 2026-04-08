NI JI LAHKO

Kelly Osbourne osem mesecev po smrti očeta še vedno žaluje: »Misliš, da je tvoje življenje težko?«

Po Ozzyjevi smrti se je 41-letna Kelly razšla še z zaročencem.
Na pogrebu ni skrivala bolečine. FOTO: Jack Taylor/Reuters
B. K. P.
 8. 4. 2026 | 21:04
Kelly Osbourne je na družbenih omrežjih delila ganljivo objavo o tem, kako težko ji je, da po smrti svojega očeta, legendarnega Ozzyja Osbourna, ki se je poslovil julija lani, ne more več poklicati. 41-letna televizijska osebnost je odkrito spregovorila, da po očetovi smrti, zanj je bil usoden srčni zastoj, še vedno žaluje. Kelly in Ozzy sta bila znana po tesnem in ljubečem odnosu, ki v družinah ni prav pogost, užaloščena hči pa je v objavi, ki jo je osem mesecev po očetovi smrti objavila na družabnem omrežju, zapisala: »Misliš, da je tvoje življenje težko? Počakaj, da ne boš mogla več poklicati očeta.« 

Da sta si izredno blizu, ni nikoli skrival niti Ozzy, ki ima sicer še dva otroka, a je prav Kelly pogosto opisoval kot svojo »ljubljenko«, kako zelo sta roker skupine Black Sabbath in Kelly povezana, so lahko na lastne oči videli tudi gledalci njihovega resničnostnega šova Osbournovi. Ozzy je imel z ženo Sharon tri otroke - 40-letno Aimee, eno leto starejšo Kelly in 38-letnega Jacka. Pred tem je Ozzy posvojil še sina svoje prve žene Thelme Mayfair, ki se ji je rodil v prvem zakonu. Elliot Kingsley je zdaj star 57 let, skupaj s Thelmo pa sta imela še dva otroka: Louisa in Jessico Osbourne.

In tako kot je Ozzy oboževal Kelly, je imel neizmerno rad tudi njenega sina Sidneyja. Ko je pred leti v enem od intervjujev govoril o Kellyjinem sinu, je Ozzy dejal: »Že zdaj vidim, kakšen bo. Postal bo resnično pravi fant, ki bo drobil palčke in zažigal stvari. Tako kot sem bil jaz!« »Odlično se razumeva in to je preprosto čudovito. Nikoli nisem imel priložnosti videti veliko svojih otrok odraščati, ker sem bil vedno na poti. Ampak kot dedku mi je uspelo, da sem več doma, da vidim malega Sida odraščati.To je preprosto super,« je dejal in priznal tudi, da Jack in Aimee dobro vesta, da je Kelly njegova ljubljenka.

Kelly Osbourne, ki je po smrti očeta ostala še brez zaročenca, je že februarja priznala, da jo je izguba očeta neizmerno prizadela. »Nekatera žalost se ne konča. Spremeni obliko. Postane tiha teža, ki se jo naučiš nositi, bolečina, vtkana v tvoje dni. Prebroditi to ne pomeni, da jo pustiš za seboj. Pomeni, da najdeš moč za življenje, ljubezen in nadaljevanje, tudi če za vedno počiva v tvojem srcu,« je takrat med drugim zapisala Kelly, ki je od smrti očeta izgubila tudi precej kilogramov, zaradi česar so njeni oboževalci v skrbeh. Viri blizu zvezdnice so za Daily Mail povedali, da je Kelly preživela »resnično težak« mesec, saj se je morala spopasti z razhodom, obenem pa se še naprej bori z izgubo očeta, vse to ob dejstvu, da se trudi biti »najboljša mati svojemu sinu«.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
20:11
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Znano, kdaj bodo pokopali slovenskega diplomata

Anton Bebler je umrl v nedeljo.
8. 4. 2026 | 20:11
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŽELENJE NA DOLGI ROK

Kako pogost je seks v srečnih partnerstvih? Odgovor vas bo presenetil

Kolikokrat je »dovolj«? Vodilna strokovnjakinja za spolnost razkriva, kako pogosto seksajo najsrečnejši pari in kaj resnično vpliva na spolno zadovoljstvo.
Barbara Kotnik8. 4. 2026 | 20:00
19:58
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
UMOR

Brutalno umorjena mamica štirih otrok, truplo na dvorišču pod kupom trave: »Sovražim jo!«

Brutalni umor je pretresel sosednjo Avstrijo.
8. 4. 2026 | 19:58
19:51
Bulvar  |  Domači trači
ULTRAZVOK LETALA

Zmeda okrog Lili Čadež: izkazalo se je, da ni noseča (VIDEO)

Lili Čadež je z novim posnetkom zavedla svoje sledilce. Pokazala je sliko, ki je spominjala na ultrazvok, zaradi česar so mnogi mislili, da je v veselem pričakovanju. Kmalu pa se je izkazalo, da gre pravzaprav za razkritje nečesa drugega. Z njeno šalo pa niso zadovoljni vsi.
8. 4. 2026 | 19:51
19:48
Lifestyle  |  Stil
NEUJEMANJE

Ste alergični na partnerja? To so simptomi, ki na to opozarjajo

Poleg pekočega občutka, otekline, srbenje in draženje, lahko to redko stanje vpliva celo na možnost zanositve.
8. 4. 2026 | 19:48
19:15
Novice  |  Slovenija
DOBAVA GORIVA POD DROBNOGLEDOM

Petrol odgovarja Levici: »Očitke o politični motiviranosti odločno zavračamo«

Skupina Petrol je pojasnila razloge za povečano dobavo na avtocestah in zavrača politične očitke.
8. 4. 2026 | 19:15

