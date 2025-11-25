Kennedyjeva živela zdravo, veliko časa je posvečala rekreaciji, nato pa izvedela kruto diagnozo

Usodne bolezni in tragedije se kot prekletstvo držijo političnega klana Kennedy: Tatiana Schlossberg, hči Caroline Kennedy in Edwina Schlossberga, je sporočila, da trpi za akutno mieloblastno levkemijo, po več neuspešnih poskusih zdravljenja naj bi imela samo še kakšno leto življenja.

Komaj 35-letna novinarka je žalostno novico zaupala svetu v eseju za ugledni New Yorker, in sicer ob 62-letnici atentata na dedka, nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja. V ganljivi izpovedi je zapisala, da so ji raka odkrili po rojstvu drugega otroka; bilo je lansko leto, ko je zdravnik ugotovil neravnovesje števila belih krvničk. Presadili so ji kostni mozeg, opravila je tudi kemoterapijo, a obeti so slabi. Bolezen je namreč v zadnjem stadiju in Tatiana se pripravlja na slovo, je priznala in zaupala, da se v svojih zadnjih mesecih spopada s številnimi strahovi, med drugim se boji, da se je otroci ne bodo spominjali. Obenem je jezna, da se je življenje tako grdo poigralo z njo, ne nazadnje je bila vedno odličnega zdravja in dobro telesno pripravljena; živela je zdravo, veliko časa je posvečala rekreaciji, predvsem plavanju. S športnim udejstvovanjem je tudi redno zbirala sredstva za zdravljenje različnih bolezni – med drugim levkemije.

Caroline Kennedy je že izgubila očeta, mamo in brata. FOTO: Toru Hanai/Reuters

Kljub temu je bolezen močnejša od nje in zdaj trepeta še ob misli, kaj bo njena smrt povzročila njeni materi. »Vse življenje sem si prizadevala biti dobra hči in ščititi svojo mamo. Nikoli je nisem razburjala ali jezila. Zdaj pa sem ji povzročila dodatno tragedijo, in tega ne morem preprečiti,« je o Caroline, ki je v atentatu izgubila očeta, v letalski nesreči brata Johna Kennedyja ml., za rakom pa ji je umrla mama Jackie, zaskrbljeno povedala Tatiana.

Mati triletnega dečka in leto dni stare hčerke je poročena z zdravnikom Georgeem Moranom, oba pa sta glasna nasprotnika Roberta F. Kennedyja ml., zdravstvenega ministra. »Iz bolniške postelje sem zgrožena opazovala, kako je Bobby prišel na položaj, čeprav ni nikoli delal v medicini, javnem zdravstvu ali vladi. Zdravstveni sistem, ki sem mu zaupala, se je nenadoma zamajal. Zdravniki in znanstveniki na Columbii, vključno z Georgeem, niso vedeli, ali bodo lahko nadaljevali raziskave oziroma sploh obdržali službo,« je o maminem bratrancu, ki je sin umorjenega senatorja in predsedniškega kandidata Roberta F. Kennedyja, še povedala Tatiana.