Kim Cattrall pri 69 letih še četrtič poročena

69-letna Kim Cattrall se je v četrtek poročila s 54-letnim tonskim inženirjem Russellom Thomasom na tihi slovesnosti v londonski mestni hiši Chelsea Old Town. Na poroki, ki je bila njena četrta po vrsti, je bilo menda vsega 12 ljudi. Britanska, kanadska in ameriška igralka, ki je znana po upodobitvi Samanthe Jones v seriji HBO Seksu v mestu, za katero je prejela številne nagrade, je bila ob tej priložnosti oblečena v elegantno Diorjevo obleko, ki jo je oblikovala Patricia Field, njena dolgoletna sodelavka in nekdanja kostumografinja serije Seks v mestu. Kim Cattrall se je s sedanjim možem spoznala leta 2016 na BBC v Londonu, ko se je pojavila v epizodi oddaje Ženska ura, kjer je posnela esej o nespečnosti. Po njunem srečanju je Thomas ostal v stiku z njo in ji je sledil na Twitterju (zdaj X). Potem pa ji je leta 2018 poslal, kot je sama povedala v enem od intervjujev, neposredno sporočilo: »Bilo je zelo zelo moderno in preprosto je bilo zelo enostavno.«

Zelo pogumno od njega, saj se nisva prav dobro poznala.

Razmerje je postalo resno, ko je priletel k njej domov v Vancouver v Kanado. »Zelo pogumno od njega, saj se nisva prav dobro poznala razen tega, da sva imela nekaj skupnih obrokov. Ampak prišel je in odlično sva se razumela,« je leta 2020 povedala za People: »In od takrat sva skupaj!« Pravi preizkus njunega odnosa je bila pandemija koronavirusa, ki ju je »zvezala« skupaj. A zdaj se spet lahko prosto gibljeta med ZDA, Kanado in Združenim kraljestvom. »Z njim se počutim zelo udobno,« je Kim povedala leta 2020 za revijo People: »Je pravi norček in ima odličen smisel za humor. In prijeten je na pogled!« Leta 2023 je v pogovoru za londonski časopis The Times navdušeno dejala, da je zelo hvaležna za svoj čudoviti odnos s Thomasom in njuno lepo življenje. Njeni prejšnji odnosi so bili bolj »instinktivni«, razmerje s sedanjim možem pa se je razvijalo postopoma. »Najini življenji sta bili tako ločeni in tako različni,« je dejala o razmerju s Thomasom, kar pa je pripeljalo do skupnega zadovoljstva: »To je lepo življenje in za to sem zelo hvaležna.«

Med zvezde jo je izstrelila serija Seks v mestu, kjer je igrala seksualno zelo svobodomiselno Samantho Jones.