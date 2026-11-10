Kim Kardashian se boji najhujšega: grozi ji operacija

Kim Kardashian je razkrila, da bo morala zaradi nepravilnosti na požiralniku, ki so jih odkrili po nedavni diagnozi ezofagitisa, morda na operacijo. Novica jo je, predvsem zaradi družinske zgodovine te bolezni, močno pretresla in zaskrbela. Njen oče Robert Kardashian je namreč leta 2003 umrl zaradi raka požiralnika, star komaj 59 let. »Obiskala sem več zdravnikov in vse skupaj me v zadnjem času zelo bremeni,« je priznala resničnostnem šovu The Kardashians. Zvezdnica je svoje zdravstvene težave odkrito povezala z očetovo usodo in priznala, kako težko se spoprijema z diagnozo.

»O tem, preprosto zato, ker me to zelo osebno prizadene in se s tem nočem zares soočiti, nisem govorila z veliko ljudmi. Glede na to, da je moj oče umrl zaradi raka požiralnika, upam, da bom lahko samo jemala zdravila in da bo težava izginila,« je priznala Kim. »Zdravnik pravi, da so v mojem požiralniku nepravilnosti in da jih morajo izrezati. Enako je imel tudi moj oče,« pa je povedala v naslednji epizodi, ko se je soočila z dejstvom, da težave očitno ne bo mogoče odpraviti zgolj z zdravili. Kim se je sicer na koncu odločila za drugo zdravniško mnenje.

Kaj sploh je ezofagitis

Specialist na kliniki UCLA ji je namesto takojšnje operacije predlagal osemtedensko zdravljenje z zdravili in nato ponovni endoskopski pregled, na podlagi katerega bodo presodili o nujnosti kirurškega posega. Resničnostna zvezdnica, ki je pravkar dopolnila 46 let, se je soočila z diagnozo vnetja tkiva požiralnika. Po podatkih klinike Mayo gre za stanje, ki povzroča otekanje in draženje oziroma vnetje tkiva, ki obdaja požiralnik. Najpogostejši vzrok je gastroezofagealna refluksna bolezen (GERB), pri kateri se želodčna kislina vrača v požiralnik. Vnetje pa lahko nastane tudi zaradi kopičenja belih krvnih celic v požiralniku ali kot posledica jemanja nekaterih zdravil.

FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Čeprav ezofagitis in rak požiralnika nista ista bolezen, je dolgotrajno vnetje lahko povezano s povečanim tveganjem za razvoj malignih sprememb. Na oddelku za gastroenterologijo Univerze v Washingtonu pojasnjujejo, da je kronični ezofagitis zelo pogost in večinoma nastane zaradi vračanja želodčne kisline. Strokovnjaki opozarjajo, da eden od desetih bolnikov z refluksom razvije Barrettov požiralnik. Gre za stanje, pri katerem se normalna sluznica požiralnika nadomesti s spremenjeno sluznico, ki je bolj dovzetna za nastanek raka. Prav zato Kim ne želi ničesar prepustiti naključju, piše Page six.