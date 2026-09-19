»Kmalu jo bomo pozabili!« To naj bi Karel III. zabrusil Dianinemu bratu po njeni smrti

Brat princese Diane je v svoji novi knjigi ostro napadel kralja Karla III. Charles Spencer je med drugim namreč zapisal, da je takratni princ v noči, ko je Diana pred skoraj tremi desetletji umrla, zvenel nenavadno vzhičeno, kot dobitnik na loteriji. Najnovejši odlomek iz njegove knjige, ki ga je v teh dneh objavil Daily Mail, je tako razburil Buckinghamsko palačo, da se je, neobičajno za kraljevo družino, odločno odzvala na te besede. »Njegovo veličanstvo se zaveda, da lahko bolečina ob izgubi sestre zamegli razum, vpliva na presojo in obarva spomin na načine, ki jih drugi ne prepoznajo, tudi mnogo let po takšni izgubi,« je po poročanju AFP namreč dejal tiskovni predstavnik palače in dodal, da se palača običajno ne odziva na navedbe v knjigah.

Odleglo jim je

Spencerjeva knjiga z naslovom Swan Song: Diana, My Sister (Labodji spev: Diana, moja sestra), ki bo izšla prihodnji teden, v odlomkih namreč izhaja v časniku Daily Mail. Spencer trdi, da so bili v palači tudi drugi, za katere je že vedel, da jim je odleglo, »nekateri pa so bili celo veseli, da je ni več«. Spencer prav tako trdi, da je bil deležen Charlesovega izbruha jeze, ker je vztrajal, da Diana ne bi želela, da bi njena sinova, princa William in Harry, ki sta bila takrat stara 15 oziroma 12 let, hodila v pogrebnem sprevodu. »Po telefonu je sprostil nekaj, kar sem vedno razumel kot njegov dolgo potlačeni prezir do Diane in njegovo zgroženost nad tem, kako močno je njena smrt pretresla svet,« je zapisal Spencer. »Bodi prepričan,« naj bi mu siknil, »kmalu jo bomo pozabili!«

Dianina sinova William (prvi z leve) in Harry (tretji) sta povedala, da jima je bilo težko hoditi za materino krsto. Desno takratni princ Charles. FOTO: Jeff J Mitchell/Afp

Diana, ki je bila v Veliki Britaniji izjemno priljubljena, je umrla v Parizu pri 36 letih v avtomobilski nesreči, medtem ko je voznik poskušal pobegniti pred paparaci. Njena smrt je v Veliki Britaniji in po svetu sprožila izjemen val žalovanja, monarhija pa se je znašla pod plazom očitkov, da ni pokazala primerne mere sočutja. Tako prestolonaslednik William kot njegov brat Harry, ki je leta 2020 opustil opravljanje kraljevih dolžnosti, pred kratkim pa se je vrnil v Veliko Britanijo, sta v preteklosti govorila o tem, kako težko jima je bilo hoditi za materino krsto.

Kraljeva družina ga poskuša braniti

Buckinghamska palača se je na navedbe grofa Spencerja odzvala z besedami, da lahko »bolečina ob izgubi brata ali sestre zamegli razum«. Dianin brat v knjigi Labodji spev: Diana, moja sestra, ki naj bi izšla prihodnji teden, opisuje tudi domnevni prepir s takratnim princem Charlesom o tem, ali naj bi za Dianinim pogrebnim sprevodom hodila tudi William in Harry. Spencer naj bi temu nasprotoval, saj je menil, da si Diana tega ne bi želela, Charles pa naj bi nato izgubil živce in verbalno napadel njegovo družino.

Spencer v knjigi trdi tudi, da je Charles po Dianini smrti po telefonu zvenel skoraj vzneseno, »kot bi zadel na lotu«, medtem ko naj bi se kraljica Elizabeta II. na prve novice o prometni nesreči odzvala razdraženo in vprašala, kaj Diana »spet počenja«. Pozneje naj bi ponudila, da bi pokojni princesi znova podelili naziv »njena kraljeva visokost«, a je Spencer to zavrnil kot nesmiselno. Posebej kritičen je tudi do ravnanja s takrat 12-letnim Harryjem, saj naj bi po pogrebu opazil očitno pomanjkanje skrbi zanj.