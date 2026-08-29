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ZANIMIV RITUAL HOLLYWOODSKE ZVEZDNICE

Ko jo kdo razjezi, Nicole Kidman naredi to – Sandra Bullock je ostala v šoku (VIDEO)

Ritual naj bi poznala že njena pokojna mama, družina Kidman pa naj bi bila že generacije povezana z magijo.
Nicole Kidman  FOTO: Dylan Martinez Reuters

Nicole Kidman  FOTO: Dylan Martinez Reuters

Sandro Bullock je priznanje presenetilo. FOTO: Dylan Martinez Reuters

Sandro Bullock je priznanje presenetilo. FOTO: Dylan Martinez Reuters

Rituala si igralka ni izmislila sama. FOTO: Dylan Martinez Reuters

Rituala si igralka ni izmislila sama. FOTO: Dylan Martinez Reuters

Nicole Kidman  FOTO: Dylan Martinez Reuters
Sandro Bullock je priznanje presenetilo. FOTO: Dylan Martinez Reuters
Rituala si igralka ni izmislila sama. FOTO: Dylan Martinez Reuters
A. G.
 29. 8. 2026 | 09:33
3:04
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Kaj naredi človek, ko ga nekdo tako razjezi, da ne ve več, kaj bi z njim? Medtem ko bi večina verjetno potrebovala nekaj časa, da se ohladi, ima Nicole Kidman za to precej bolj nenavadno metodo. Hollywoodska zvezdnica je namreč razkrila, da ima poseben ritual za ljudi, ki jo spravijo ob živce – njihovo ime preprosto zapiše na papir in ga da v zamrzovalnik.

Da ne gre le za šalo, je postalo jasno med pogovorom, v katerem je sodelovala tudi Sandra Bullock. Ta je ob nenavadnem priznanju očitno ostala precej presenečena in je želela izvedeti, kaj naj bi takšno »zamrzovanje« sploh pomenilo. Kidman je o svojem nenavadnem ritualu spregovorila v nedavnem intervjuju za Sheer Luxe, kjer je nastopila skupaj s Sandro Bullock, svojo soigralko iz filma Praktična čarovnija 2. Pogovor je vodila Kidmanina nečakinja Lucia Hawley.

Sandro Bullock je priznanje presenetilo. FOTO: Dylan Martinez Reuters
Sandro Bullock je priznanje presenetilo. FOTO: Dylan Martinez Reuters

V družini naj bi bile povezane z magijo

Pogovor je nanesel na magijo, potem ko je Hawley pojasnila, da so bile ženske v družini Kidman že od nekdaj povezane z nadnaravnim. »Ne vem, ali veš to o ženskah iz družine Kidman,« je Hawley povedala Sandri Bullock. »Nagnjene smo k tej magični plati. Nekateri bi rekli, da smo čarovnice. Babica je bila rojena na petek, 13.«

Ko so ju vprašali, kateri uroki so jima najljubši, je Kidman brez večjega ovinkarjenja odgovorila: »Ljubezenski uroki. Če pa sem na koga malo jezna, zapišem njegovo ime in ga dam v zamrzovalnik.« Sandra Bullock je takoj želela izvedeti, čemu je takšen postopek namenjen. »Kaj s tem dosežeš?« je vprašala. Kidman je odgovorila povsem neposredno: »Zamrznem jih.«

Rituala si igralka ni izmislila sama. FOTO: Dylan Martinez Reuters
Rituala si igralka ni izmislila sama. FOTO: Dylan Martinez Reuters

Izkazalo se je, da nenavadni ritual ni nekaj, kar bi si igralka izmislila sama. Hawley je povedala, da je njena babica, pokojna mati Nicole Kidman, Janelle Ann Kidman, »včasih imela seznam imen v predalu za led«. Na presenečenje Sandre Bullock je Kidman nato pojasnila, da ima ritual tudi svoj konec. Osebo je mogoče namreč pozneje tudi »vzeti iz zamrzovalnika«.

»Ali tej osebi poveš, da ni več na hladnem?« je zanimalo Bullockovo. »Ne, ne, ne. To bo začutila,« je odgovorila Hawley. Bullock se je vprašala, ali je bila tudi sama »zamrznjena« Sandra Bullock je na koncu vse skupaj obrnila na šalo in vprašala, ali je bila tudi sama med snemanjem deležna takšnega tretmaja. »Ali to pomeni, da sem končala v zamrzovalniku sredi snemanja, ko si nenadoma postala hladna do mene?« je vprašala.

Kidman se je zasmejala in ... smeh je povedal več kot besede, poroča Index.hr.

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